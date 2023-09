Paolo Bonora (Aprilia) : Les soucis de Misano, une exception ?

L'Aprilia Racing a remporté deux nouvelles courses de MotoGP cette année avec Aleix Espargaró à Silverstone et Catalunya, il a délogé Johann Zarco de la cinquième place du championnat du monde. Lors du test de lundi à Misano, Maverick Viñales a testé une nouvelle 'spécification moteur' pour l'année prochaine. En outre, un nouveau châssis a été essayé avec Aleix Espargaró. "Notre objectif avec cette version de châssis était de donner au pilote plus de confiance lors des prises de virage", a expliqué Paolo Bonora, Race Manager chez Aprilia, lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com.

Avec les moteurs 2024, Aprilia recherche-t-elle en premier lieu plus de couple et plus de puissance à bas régime ? Bonora : "Il s'agit plutôt de plus de puissance sur toute la plage de régime, du plus bas au plus haut. Car tous les pilotes souhaitent toujours plus de puissance - à tous les niveaux, c'est certain. En bas, au milieu et tout en haut".

"En ce qui concerne le châssis, nous poursuivons l'objectif principal de rendre la moto plus stable en phase de freinage. Nous voulons également obtenir une meilleure maniabilité lors des changements de direction", a ajouté Bonora.

Mais Aprilia a eu beaucoup de mal à s'imposer à Misano après le doublé de Montmeló, car la RS-GP23 est bien plus à l'aise sur des pistes à faible adhérence comme celle de Catalunya que sur des pistes à forte adhérence comme celle de Santamonica. "Oui, tu as tout à fait raison", a constaté Bonora. "Nous avons réussi un week-end incroyable à Barcelone. Là-bas, tous les autres constructeurs ont eu du mal avec le pauvre grip. Nous avons ensuite quitté le circuit où l'adhérence était la plus faible pour nous rendre directement sur un circuit où le revêtement présentait la meilleure adhérence de l'année. Misano est certes un de nos circuits d'essai. Mais nous n'avons pas encore trouvé de solution pour exploiter cette adhérence supplémentaire. Nous nous en sommes bien sortis dès que l'adhérence des pneus s'est un peu relâchée, c'est-à-dire de la mi-course à la fin. Mais avec l'adhérence supplémentaire en qualification ou en début de course, nous avons eu un peu de mal à gérer la situation de l'adhérence de premier ordre que révèle l'asphalte de Misano".

Les teams MotoGP ont maintenant encore huit Grand Prix à disputer en dix semaines. Y aura-t-il encore quelques circuits pénibles avec beaucoup d'adhérence à venir pour Aprilia ?

"En ce qui concerne l'avenir proche, nous ne savons rien du revêtement en Inde. Personne n'a d'informations précises à ce sujet. Mais je ne m'attends pas à ce que les prochaines courses nous offrent un asphalte aussi adhérent que celui de Misano", a constaté Paolo Bonora. "De plus, nous allons vivre quelques Grands Prix avec des températures très chaudes, à l'exception de l'Australie. Mais nous aurons un peu de mal sur les pistes où les zones de freinage sont violentes.

zones de freinage nous attendent, par exemple à Motegi. C'est un point faible sur lequel nous travaillons".

Une autre faiblesse d'Aprilia a été jusqu'à présent la performance sous la pluie. "Mais je pense que notre faiblesse sous la pluie en avril en Argentine était surtout liée aux réglages", estime Paolo Bonora. "Nous n'avions peut-être pas entré les bons réglages dans l'électronique et nous n'avions pas non plus parfaitement adapté le châssis à la piste mouillée. Nous n'avons pas été assez rapides à Las Termas lorsqu'il s'est agi d'adapter les réglages aux conditions météorologiques changeantes. Je pense que notre moto actuelle pourrait aussi être compétitive sur le mouillé. Nous devons être plus constants et nous améliorer du côté de l'équipe lors des changements de temps".