Paolo Bonora (Aprilia): Le preoccupazioni di Misano sono un'eccezione?

Una settimana dopo la doppia vittoria di Aleix Espargaró e Viñales a Barcellona, Aprilia ha avuto un momento sorprendentemente difficile a Misano. Ma dopo il secondo posto in prova, il Race Manager Bonora è fiducioso per il futuro.

Aprilia Racing ha vinto altre due gare della MotoGP quest'anno con Aleix Espargaró a Silverstone e in Catalogna, scalzando Johann Zarco dal quinto posto nel Campionato del Mondo. Nel test di lunedì a Misano, Maverick Viñales ha provato una nuova "specifica di motore" per il prossimo anno. È stato provato anche un nuovo telaio con Aleix Espargaró. "Il nostro obiettivo con questa versione del telaio era quello di dare al pilota più fiducia in curva", ha spiegato Paolo Bonora, Race Manager di Aprilia, in un'intervista a SPEEDWEEK.com.

Con i motori 2024 Aprilia cerca soprattutto più coppia e più potenza ai bassi regimi? Bonora: "Si tratta più che altro di una maggiore potenza su tutto l'arco dei giri, dal minimo al massimo della potenza. Perché tutti i motociclisti vogliono comunque più potenza, in ogni gamma, questo è certo. In basso, al centro e in alto".

"Per quanto riguarda il telaio, il nostro obiettivo principale è rendere la moto più stabile in fase di frenata. Vogliamo anche ottenere una migliore maneggevolezza nei cambi di direzione", ha aggiunto Bonora.

Ma l'Aprilia ha fatto molta fatica dopo la doppietta del Montmelò a Misano perché la RS-GP23 si comporta molto meglio su piste a bassa aderenza come la Catalunya che su piste con molto grip - come il Santamonica. "Sì, hai assolutamente ragione", ha osservato Bonora. "Siamo riusciti a fare un weekend incredibile a Barcellona. Lì tutti gli altri costruttori hanno faticato a causa della scarsa aderenza. Poi siamo passati direttamente dalla pista con la peggiore aderenza a un circuito dove la superficie ha la migliore aderenza dell'anno. Misano è una nostra pista di prova. Ma non abbiamo ancora trovato una soluzione per sfruttare l'aderenza extra. Siamo andati bene non appena l'aderenza degli pneumatici è calata un po', quindi da metà gara alla fine. Ma con il grip extra in qualifica o all'inizio della gara, abbiamo faticato un po' a gestire la situazione del grip premium che l'asfalto di Misano rivela".

I team della MotoGP hanno ora otto Gran Premi da disputare in dieci settimane. C'è qualche pista impegnativa con molto grip in arrivo per Aprilia?

"Per quanto riguarda il prossimo futuro, non sappiamo quale sarà la superficie in India. Nessuno ha ancora informazioni precise. Ma non credo che nelle prossime gare vedremo un altro asfalto con tanto grip come quello di Misano", ha osservato Paolo Bonora. "Inoltre, vedremo alcuni Gran Premi con temperature molto calde, ad eccezione dell'Australia. Ma avremo qualche problema sulle piste dove ci sono zone di frenata pesante".

Dove ci aspettano zone di frenata pesanti, ad esempio a Motegi. È un punto debole su cui stiamo lavorando".

Un altro punto debole dell'Aprilia è stato finora il rendimento sotto la pioggia. "Ma credo che la nostra debolezza sotto la pioggia in Argentina, ad aprile, abbia a che fare soprattutto con il setting", dice Paolo Bonora. "Forse non abbiamo inserito il giusto set-up nell'elettronica e non abbiamo messo a punto perfettamente il telaio per la pista bagnata. A Las Termas non siamo stati abbastanza veloci nell'adattare l'assetto in modo ideale alle mutevoli condizioni atmosferiche. Credo che la nostra moto attuale possa essere competitiva anche sul bagnato. Dobbiamo essere più costanti e migliorare anche dal punto di vista del team quando il tempo cambia".