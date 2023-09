Marc Márquez (2º): "Buscamos más de 1 décima".

"En el test de Misano del lunes, los pilotos teníamos opiniones diferentes. Taka y yo dijimos que el chasis anterior era mejor. Stefan y Joan Mir eran de la opinión contraria", informó Marc Márquez en la India. "Sí, si prefieres el nuevo y luego estás delante en la lista de resultados, entonces entiendo ese juicio. Pero no es el caso en este momento. He dicho que este nuevo chasis no es lo suficientemente bueno si queremos luchar por las primeras posiciones el año que viene. Puede ser un poco mejor al final, cuando esté maduro. Pero no buscamos una décima de segundo. Buscamos entre seis y siete décimas por vuelta. Así que tenemos que mejorar mucho más, esa es mi opinión. Algo tiene que cambiar. Tenemos que seguir empujando ahora, tenemos que empujar. Además, había mucha goma en la pista en el test de la tarde, mucha más que en el fin de semana, así que podías hacer ángulos de inclinación mayores que en los tres días de GP anteriores. Así que de nuevo había exigencias completamente diferentes en la moto que en las dos carreras en Misano el sábado y el domingo".

¿En qué área necesita mejorar más la Honda RC213V? "Con el nuevo chasis en Misano, sólo la posición del asiento era diferente, los tiempos por vuelta no eran mejores. Era exactamente igual. Tenemos que mejorar sobre todo la velocidad a la salida de las curvas. Entrando en las curvas no vamos tan mal, pero perdemos en medio de la curva y en la salida. Son dos sitios donde se puede mejorar el tiempo por vuelta más fácilmente que en las zonas de frenada".

Marc Márquez encargó a su diseñador de cascos un nuevo casco para la India. "Quizá este diseño típico indio me traiga suerte. En cualquier caso, voy con la misma mentalidad que desde Inglaterra, sólo arriesgo mucho cuando merece la pena, así por ejemplo al final de la primera sesión de clasificación del viernes o en la calificación."

La estrella del Repsol Honda, que terminó en una sorprendente segunda posición en la primera sesión de entrenamientos libres en el Circuito Internacional de Buddh, perdiendo sólo 0,139 segundos y demostrando una vez más que se aprende las nuevas pistas más rápido que muchos colegas gracias a su gigantesco talento, no busca excusas. "Sí, llegué aquí el jueves por la noche. Pero eso no importa. Estaba cansado el jueves, pero en las carreras europeas también llego a la pista sólo el jueves. Las 3,5 horas de diferencia horaria con Europa tampoco son un gran problema hasta ahora".

Resultados MotoGP FP1, Circuito de Buddh (22.9.):

1º Bezzecchi, Ducati, 1:45.990 min.

2º Marc Márquez, Honda, + 0.139 seg.

3º Binder, KTM, + 0,320

4º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,381

5º Viñales, Aprilia, + 0,488

6º Zarco, Ducati, + 0,586

7º Marini, Ducati, + 0.619

8º Martin, Ducati, + 0.620

9º Di Giannantonio, Ducati, + 0,788

10º Mir, Honda, + 0,815

11º Augusto Fernández, KTM, + 0,837

12º Nakagami, Honda, + 0,976

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,984

14º Alex Márquez, Ducati, + 1.207

15º Bagnaia, Ducati, + 1.060

16º Miller, KTM, + 1.381

17º Oliveira, Aprilia, + 1.429

18º Pol Espargaró, KTM, + 1.490

19º Quartararo, Yamaha, + 1.524

20º Pirro, Ducati, + 2.038

21º Morbidelli, Yamaha, + 2.115

22º Bradl, Honda, + 2.755

Moto2 resultados FP1, Circuito de Buddh (22.9.):

1º Chantra, Kalex, 1:52.596 min.

2º Acosta, Kalex, + 0.282 seg.

3º Ogura, Kalex, + 0.899

4º Dixon, Kalex, + 0,961

5º Salac, Kalex, + 1.064

6º Arbolino, Kalex, + 1,160

7º González, Kalex, + 1,200

8º Roberts, Kalex, + 1,212

9º Foggia, Kalex, + 1,242

10º Lowes, Kalex, + 1.242

11º Tulovic, Kalex, + 1.344

12º Ramírez, Kalex, + 1.396

13º Guevara, Kalex, + 1.511

14º López, Boscoscuro, + 1,528

15º V/d Goorbergh, Kalex, + 1.542