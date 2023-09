Marc Márquez (2e) : "Nous cherchons plus d'un dixième".

"Lors du test de Misano lundi, nous, les pilotes, avions des avis différents. Taka et moi disions que le châssis actuel était meilleur. Stefan et Joan Mir étaient d'un avis contraire", a rapporté Marc Márquez en Inde. "Oui, si tu préfères le nouveau et que tu es ensuite en tête de la liste des résultats, je comprends un tel jugement. Mais ce n'est pas le cas pour le moment. J'ai dit que ce nouveau châssis n'est pas assez bon si nous voulons nous battre pour les premières places l'année prochaine. Il peut être un peu meilleur à la fin, quand il sera au point. Mais nous ne cherchons pas un dixième de seconde. Nous cherchons six à sept dixièmes par tour. Nous devons donc améliorer beaucoup plus, c'est mon avis. Il faut que les choses changent. Nous devons maintenant redoubler d'efforts, nous devons mettre la pression. De plus, lors du test de l'après-midi, il y avait tellement de gomme sur la piste, beaucoup plus que pendant le week-end, que tu as pu faire de plus grandes inclinaisons que lors des trois jours de GP précédents. De ce fait, les exigences posées à la moto étaient à nouveau très différentes de celles des deux courses de Misano, samedi et dimanche".

Dans quel domaine le package Honda RC213V doit-il être le plus amélioré ? "Avec le nouveau châssis à Misano, seule la position de conduite était différente, les temps au tour n'étaient pas meilleurs. Elle était exactement la même. Nous devons particulièrement améliorer la vitesse en sortie de virage. Nous ne sommes pas si mauvais à l'entrée des virages, mais nous perdons en milieu et en sortie de virage. Ce sont deux endroits où il est plus facile d'améliorer le temps au tour que dans les zones de freinage".

Marc Márquez a demandé à son concepteur de casque d'en concevoir un nouveau pour l'Inde. "Peut-être que ce design typiquement indien me portera chance. En tout cas, j'aborde la course avec la même mentalité que depuis l'Angleterre, je ne prends beaucoup de risques que lorsque cela en vaut la peine, par exemple à la fin de la première séance d'essais chronométrés du vendredi ou lors des qualifications".

La star de Repsol Honda, surprenant deuxième de la première séance d'essais libres sur le circuit international de Buddh, qui n'a perdu que 0,139 seconde et qui a montré une fois de plus que son talent de géant lui permet d'apprendre de nouveaux circuits plus rapidement que beaucoup de ses collègues, ne cherche pas d'excuses. "Oui, je ne suis arrivé ici que dans la nuit de mercredi à jeudi. Mais cela n'a pas d'importance. Le jeudi, j'étais fatigué, mais pour les courses européennes, je n'arrive sur le circuit que le jeudi. Les 3,5 heures de décalage horaire avec l'Europe ne posent pas non plus de gros problèmes jusqu'à présent".

Résultats MotoGP FP1, Circuit de Buddh (22.9.) :

1. Bezzecchi, Ducati, 1:45,990 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,139 sec

3. Binder, KTM, + 0,320

4. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,381

5. Viñales, Aprilia, + 0,488

6. Zarco, Ducati, + 0,586

7. Marini, Ducati, + 0,619

8. Martin, Ducati, + 0,620

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,788

10. Mir, Honda, + 0,815

11. Augusto Fernández, KTM, + 0,837

12. Nakagami, Honda, + 0,976

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,984

14. Alex Márquez, Ducati, + 1,207

15. Bagnaia, Ducati, + 1,060

16. Miller, KTM, + 1,381

17. Oliveira, Aprilia, + 1,429

18. Pol Espargaró, KTM, + 1,490

19. Quartararo, Yamaha, + 1,524

20. Pirro, Ducati, 2,038

21. Morbidelli, Yamaha, + 2,115

22e Bradl, Honda, + 2,755

Résultats Moto2 FP1, Circuit de Buddh (22.9.) :

1. Chantra, Kalex, 1:52,596 min

2. Acosta, Kalex, + 0,282 sec

3. Ogura, Kalex, + 0,899

4. Dixon, Kalex, + 0,961

5. Salac, Kalex, + 1,064

6. Arbolino, Kalex, + 1,160

7. Gonzalez, Kalex, + 1,200

8. Roberts, Kalex, + 1,212

9. Foggia, Kalex, + 1,242

10. Lowes, Kalex, + 1,242

11. Tulovic, Kalex, + 1,344

12. Ramirez, Kalex, + 1,396

13. Guevara, Kalex, + 1,511

14. Lopez, Boscoscuro, + 1,528

15e V/d Goorbergh, Kalex, + 1,542