Marc Márquez (2°): "Stiamo cercando di ottenere più di un decimo".

Marc Márquez ha fatto parlare di sé nella prima sessione di prove in India con il secondo posto, lasciandosi chiaramente alle spalle i colleghi della Honda. Ma non nasconde la sua delusione per il prototipo 2024.

"Nel test di Misano di lunedì, noi piloti avevamo opinioni diverse. Io e Taka abbiamo detto che il telaio precedente era migliore. Stefan e Joan Mir erano di parere opposto", ha riferito Marc Márquez in India. "Sì, se si preferisce il nuovo telaio e si è in testa alla classifica dei risultati, allora capisco questo giudizio. Ma al momento non è questo il caso. Ho detto che questo nuovo telaio non è abbastanza buono se vogliamo lottare per le prime posizioni il prossimo anno. Alla fine, quando sarà maturo, potrà essere un po' migliore. Ma non stiamo cercando un decimo di secondo. Vogliamo sei o sette decimi al giro. Quindi dobbiamo migliorare ancora molto, questa è la mia opinione. Qualcosa deve cambiare. Dobbiamo continuare a spingere, dobbiamo spingere. Inoltre, nel test pomeridiano c'era molta gomma in pista, molta di più rispetto al fine settimana, quindi si potevano fare angoli di piega maggiori rispetto ai tre GP precedenti. Quindi, anche in questo caso, le esigenze della moto erano completamente diverse rispetto alle due gare di Misano di sabato e domenica".

In quale area il pacchetto Honda RC213V ha bisogno di maggiori miglioramenti? "Con il nuovo telaio a Misano, solo la posizione di seduta era diversa, i tempi sul giro non erano migliori. Era esattamente lo stesso. Dobbiamo migliorare soprattutto la velocità in uscita dalle curve. In entrata di curva non siamo così male, ma perdiamo a metà curva e in uscita. Sono due punti in cui si può migliorare il tempo sul giro più facilmente che nelle zone di frenata".

Marc Márquez ha chiesto al suo designer di caschi di creare un nuovo casco per l'India. "Forse questo design tipicamente indiano mi porterà fortuna. in ogni caso, vado con la stessa mentalità di quando sono in Inghilterra, rischio molto solo quando ne vale la pena, quindi ad esempio alla fine della prima sessione di qualifiche di venerdì o in qualifica".

Il fuoriclasse della Repsol Honda, che ha chiuso sorprendentemente al secondo posto la prima sessione di prove libere al Buddh International Circuit, perdendo solo 0,139 secondi e dimostrando ancora una volta di imparare nuovi tracciati più velocemente di molti colleghi grazie al suo enorme talento, non cerca scuse. "Sì, sono arrivato qui solo giovedì sera. Ma non importa. Ero stanco giovedì, ma anche nelle gare europee arrivo in pista solo giovedì. Anche il fuso orario di 3,5 ore rispetto all'Europa non è un grosso problema finora".

Risultati MotoGP FP1, Buddh Circuit (22.9.):

1° Bezzecchi, Ducati, 1:45.990 min.

2° Marc Márquez, Honda, + 0,139 sec.

3° Binder, KTM, + 0,320

4° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,381

5° Viñales, Aprilia, + 0,488

6° Zarco, Ducati, + 0,586

7° Marini, Ducati, + 0,619

8° Martin, Ducati, + 0,620

9° Di Giannantonio, Ducati, + 0,788

10° Mir, Honda, + 0,815

11° Augusto Fernández, KTM, + 0,837

12° Nakagami, Honda, + 0,976

13° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,984

14° Alex Márquez, Ducati, + 1,207

15° Bagnaia, Ducati, + 1.060

16° Miller, KTM, + 1.381

17° Oliveira, Aprilia, + 1.429

18° Pol Espargaró, KTM, + 1.490

19° Quartararo, Yamaha, + 1.524

20° Pirro, Ducati, + 2.038

21° Morbidelli, Yamaha, + 2.115

22° Bradl, Honda, + 2.755

Risultati Moto2 FP1, Circuito di Buddh (22.9.):

1° Chantra, Kalex, 1:52.596 min.

2° Acosta, Kalex, + 0,282 sec.

3° Ogura, Kalex, + 0,899

4° Dixon, Kalex, + 0,961

5° Salac, Kalex, + 1,064

6° Arbolino, Kalex, + 1,160

7° Gonzalez, Kalex, + 1.200

8° Roberts, Kalex, + 1.212

9° Foggia, Kalex, + 1.242

10° Lowes, Kalex, + 1.242

11° Tulovic, Kalex, + 1.344

12° Ramirez, Kalex, + 1.396

13° Guevara, Kalex, + 1,511

14° Lopez, Boscoscuro, + 1.528

15° V/d Goorbergh, Kalex, + 1,542