Marc Márquez (2º): "Estamos à procura de mais de 1 décimo".

Marc Márquez fez com que as pessoas se sentassem e prestassem atenção na primeira sessão de treinos na Índia com o segundo lugar - e deixou claramente os seus colegas da Honda para trás. Mas ele ainda não esconde sua deceção com o protótipo de 2024.

"No teste de Misano, na segunda-feira, nós, os pilotos, tivemos opiniões diferentes. O Taka e eu dissemos que o chassis anterior era melhor. O Stefan e o Joan Mir tinham a opinião contrária," disse Marc Márquez na Índia. "Sim, se preferires o novo e estiveres à frente na lista de resultados, então compreendo essa opinião. Mas esse não é o caso no momento. Eu disse que este novo chassis não é suficientemente bom se quisermos lutar pelas primeiras posições no próximo ano. Poderá ser um pouco melhor no final, quando estiver maduro. Mas não estamos à procura de um décimo de segundo. Estamos à procura de seis a sete décimos por volta. Por isso, temos de melhorar muito mais, é a minha opinião. Algo tem de mudar. Agora temos de continuar a esforçar-nos, temos de esforçar-nos. Além disso, havia muita borracha na pista no teste da tarde, muito mais do que no fim de semana, pelo que era possível fazer ângulos de inclinação maiores do que nos três dias de GP anteriores. Por isso, mais uma vez, as exigências para a moto eram completamente diferentes das das duas corridas em Misano, no sábado e no domingo."

Em que área é que o conjunto da Honda RC213V precisa de mais melhorias? "Com o novo chassis em Misano, apenas a posição do assento era diferente, os tempos por volta não foram melhores. Foi exatamente o mesmo. Temos de melhorar especialmente a velocidade à saída das curvas. Quando entramos nas curvas não estamos assim tão mal, mas perdemos a meio da curva e à saída. São dois sítios onde se pode melhorar o tempo por volta mais facilmente do que nas zonas de travagem."

Marc Márquez pediu ao seu designer de capacetes para criar um novo capacete para a Índia. "Talvez este design típico indiano me traga sorte. Em qualquer caso, vou com a mesma mentalidade que tenho desde Inglaterra, só arrisco muito quando vale a pena, por exemplo, no final da primeira sessão de qualificação na sexta-feira ou na qualificação."

A estrela da Repsol Honda, que terminou num surpreendente segundo lugar na primeira sessão de treinos livres no Circuito Internacional de Buddh, perdendo apenas 0,139 s e mostrando mais uma vez que aprende novas pistas mais rapidamente do que muitos colegas graças ao seu enorme talento, não está à procura de desculpas. "Sim, eu só cheguei aqui na quinta-feira à noite. Mas isso não importa. Estava cansado na quinta-feira, mas nas corridas europeias também só chego à pista na quinta-feira. A diferença horária de 3,5 horas para a Europa também não é um grande problema até agora."

Resultados MotoGP FP1, Circuito de Buddh (22.9.):

1º Bezzecchi, Ducati, 1:45.990 min.

2º Marc Márquez, Honda, + 0,139 seg

3º Binder, KTM, + 0,320

4º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,381

5º Viñales, Aprilia, + 0,488

6º Zarco, Ducati, + 0,586

7º Marini, Ducati, + 0,619

8º Martin, Ducati, + 0,620

9º Di Giannantonio, Ducati, + 0,788

10º Mir, Honda, + 0,815

11º Augusto Fernández, KTM, + 0,837

12º Nakagami, Honda, + 0,976

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,984

14º Alex Márquez, Ducati, + 1,207

15º Bagnaia, Ducati, + 1,060

16º Miller, KTM, + 1,381

17º Oliveira, Aprilia, + 1.429

18º Pol Espargaró, KTM, + 1.490

19º Quartararo, Yamaha, + 1.524

20º Pirro, Ducati, + 2,038

21º Morbidelli, Yamaha, + 2,115

22º Bradl, Honda, + 2,755

Resultados Moto2 FP1, Circuito de Buddh (22.9.):

1º Chantra, Kalex, 1:52.596 min.

2º Acosta, Kalex, + 0,282 seg.

3º Ogura, Kalex, + 0,899

4º Dixon, Kalex, + 0,961

5º Salac, Kalex, + 1,064

6º Arbolino, Kalex, + 1,160

7º Gonzalez, Kalex, + 1,200

8º Roberts, Kalex, + 1,212

9º Foggia, Kalex, + 1,242

10º Lowes, Kalex, + 1.242

11º Tulovic, Kalex, + 1.344

12º Ramirez, Kalex, + 1.396

13º Guevara, Kalex, + 1,511

14º Lopez, Boscoscuro, + 1,528

15º V/d Goorbergh, Kalex, + 1,542