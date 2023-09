Les commissaires de la FIM MotoGP : pas de sanction pour Michele Pirro



Par Günther Wiesinger - Traduction automatique de Allemand

Le panel des commissaires FIM MotoGP a réexaminé l'incident de Misano impliquant Michele Pirro et Jack Miller et l'a classé comme "incident de course". Le pilote d'essai Ducati ne sera pas sanctionné.

