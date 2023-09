Comissários desportivos da FIM MotoGP: Sem penalização para Michele Pirro

Na corrida de domingo no GP de San Marino no "Misano World Cicuit Marco Simoncelli", Jack Miller (Red Bull KTM) foi derrubado da sela na curva 4 pelo piloto de testes da Ducati Michele Pirro (ele estava a correr como piloto wildcard no design Aruba.-it).

"Após uma investigação mais aprofundada e discussões com os pilotos envolvidos, chegámos à conclusão de que se tratou de um acidente de corrida normal", declararam os Comissários Desportivos na Índia.

Michele Pirro vai competir no Circuito Internacional de Buddh como substituto do piloto de fábrica da Lenovo Ducati, Enea Bastianini, que está lesionado desde o acidente de partida em Barcelona. O medalhista de bronze do Campeonato do Mundo do ano passado fracturou o tornozelo esquerdo e o segundo metacarpo e foi submetido a uma cirurgia.

A "Bestia" também será substituída por Pirro no próximo fim de semana em Motegi/Japão.

Resultados MotoGP FP1, Buddh Circuit (22.9.):

1º Bezzecchi, Ducati, 1:45.990 min.

2º Marc Márquez, Honda, + 0,139 seg

3º Binder, KTM, + 0,320

4º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,381

5º Viñales, Aprilia, + 0,488

6º Zarco, Ducati, + 0,586

7º Marini, Ducati, + 0,619

8º Martin, Ducati, + 0,620

9º Di Giannantonio, Ducati, + 0,788

10º Mir, Honda, + 0,815

11º Augusto Fernández, KTM, + 0,837

12º Nakagami, Honda, + 0,976

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,984

14º Alex Márquez, Ducati, + 1,207

15º Bagnaia, Ducati, + 1,060

16º Miller, KTM, + 1,381

17º Oliveira, Aprilia, + 1.429

18º Pol Espargaró, KTM, + 1.490

19º Quartararo, Yamaha, + 1.524

20º Pirro, Ducati, + 2,038

21º Morbidelli, Yamaha, + 2,115

22º Bradl, Honda, + 2,755

Resultados Moto2 FP1, Circuito de Buddh (22.9.):

1º Chantra, Kalex, 1:52.596 min.

2º Acosta, Kalex, + 0,282 seg.

3º Ogura, Kalex, + 0,899

4º Dixon, Kalex, + 0,961

5º Salac, Kalex, + 1,064

6º Arbolino, Kalex, + 1,160

7º Gonzalez, Kalex, + 1,200

8º Roberts, Kalex, + 1,212

9º Foggia, Kalex, + 1,242

10º Lowes, Kalex, + 1.242

11º Tulovic, Kalex, + 1.344

12º Ramirez, Kalex, + 1.396

13º Guevara, Kalex, + 1,511

14º Lopez, Boscoscuro, + 1,528

15. v/d Goorbergh, Kalex, + 1,542