Stefan Bradl (Honda/22e) : "Nous avons encore beaucoup de travail à faire".

Stefan Bradl n'a pu faire mieux que la dernière place au guidon de la Honda RC213V du LCR Honda Castrol Team de Lucio Cecchinello lors de la première séance d'essais libres du GP d'IndianOil sur le circuit international de Buddh. Comme on le sait, le Bavarois remplace l'Espagnol Alex Rins, vainqueur du GP du Texas, pour l'Inde et le Japon (1er octobre).

"La première impression de ce nouveau circuit GP est en fait bonne. Mon Dieu, quelques murs devraient être un peu plus éloignés, si vous pouviez choisir", a constaté le pilote d'essai Honda MotoGP de 33 ans, qui a disputé son cinquième Grand Prix de l'année à Greater Noide après Austin, Jerez, Assen et Misano et a marqué deux fois jusqu'à présent.

"Il était à craindre que le grip soit moyen sur cette piste peu fréquentée lors de la première journée d'essais", ajoutait Bradl. "Mais je n'ai pris qu'un seul train de pneus lors de la première séance. C'était peut-être une erreur à cause des 70 minutes de course. Mais d'un autre côté, j'ai au moins maintenant assez de pneus pour le reste du week-end".

D'ailleurs, comme les deux séances d'entraînement du vendredi durent au total 35 minutes de plus que d'habitude (2x 70 min au lieu de 1x 45 et 1x 60 min) en raison du nouveau circuit du MotoGP, Michelin a sorti deux pneus arrière et deux pneus avant supplémentaires par pilote.

"Nous avons fini par reculer dans la liste des résultats à cause de la dégradation des pneus. Mais les réglages de la moto ne sont pas non plus à la hauteur de ce qu'ils devraient être", a déclaré Stefan Bradl lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "Nous devons apporter de sérieux changements par rapport à Misano parce qu'il y a beaucoup moins de grip ici et que les réglages de Misano ne fonctionnent plus. Je roule ici avec un châssis Kalex, donc encore une fois différent de celui de Misano. Mais la différence est limitée".

"La chaleur ici est identique à celle de la Malaisie, je dirais. Au niveau des sensations, c'est évidemment pire que là-bas. Mais une fois que vous vous y êtes habitué, ça va à peu près", a déclaré le septuple vainqueur du GP. "Il est difficile de dire ce que je peux attendre des essais chronométrés. Nous avons encore beaucoup de travail à faire et nous devons absolument remonter de quelques places".

Que disait Stefan Bradl à propos de la deuxième place de Marc Márquez : "Oui, un nouveau circuit, il s'y retrouve toujours très vite".

Après la première séance d'essais, une interruption a eu lieu. Incroyable : les commissaires de piste se sont mis en grève parce qu'on ne leur avait pas fourni d'eau minérale malgré la chaleur. Les essais chronométrés MotoGP commencent donc en retard à 12h45 et durent jusqu'à 13h55.

Horaire adapté du vendredi en CEST :

10h30 - 11h20 (50 min) : Moto3, Practice 2

11h35 - 12h30 (55 min) : Moto2, Practice 2

12h45 - 13h55 (70 min) : MotoGP, Practice

Résultats MotoGP FP1, Circuit de Buddh (22.9.) :

1. Bezzecchi, Ducati, 1:45,990 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,139 sec

3. Binder, KTM, + 0,320

4. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,381

5. Viñales, Aprilia, + 0,488

6. Zarco, Ducati, + 0,586

7. Marini, Ducati, + 0,619

8. Martin, Ducati, + 0,620

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,788

10. Mir, Honda, + 0,815

11. Augusto Fernández, KTM, + 0,837

12. Nakagami, Honda, + 0,976

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,984

14. Alex Márquez, Ducati, + 1,207

15. Bagnaia, Ducati, + 1,060

16. Miller, KTM, + 1,381

17. Oliveira, Aprilia, + 1,429

18. Pol Espargaró, KTM, + 1,490

19. Quartararo, Yamaha, + 1,524

20. Pirro, Ducati, 2,038

21. Morbidelli, Yamaha, + 2,115

22e Bradl, Honda, + 2,755

Résultats Moto2 FP1, Circuit de Buddh (22.9.) :

1. Chantra, Kalex, 1:52,596 min

2. Acosta, Kalex, + 0,282 sec

3. Ogura, Kalex, + 0,899

4. Dixon, Kalex, + 0,961

5. Salac, Kalex, + 1,064

6. Arbolino, Kalex, + 1,160

7. Gonzalez, Kalex, + 1,200

8. Roberts, Kalex, + 1,212

9. Foggia, Kalex, + 1,242

10. Lowes, Kalex, + 1,242

11. Tulovic, Kalex, + 1,344

12. Ramirez, Kalex, + 1,396

13. Guevara, Kalex, + 1,511

14. Lopez, Boscoscuro, + 1,528

15. v/d Goorbergh, Kalex, + 1,542