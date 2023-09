Stefan Bradl (Honda/22°): "Ho ancora molto da fare".

Stefan Bradl non è andato oltre l'ultimo posto con la Honda RC213V del team LCR Honda Castrol di Lucio Cecchinello nelle prime prove libere del GP IndianOil al Buddh International Circuit. È noto che il bavarese sostituirà il vincitore del GP del Texas Alex Rins per l'India e il Giappone (1 ottobre).

"La prima impressione di questo nuovo circuito GP è davvero buona. Mio Dio, qualche muretto dovrebbe essere un po' più lontano se si potesse scegliere", ha osservato il 33enne pilota collaudatore della Honda MotoGP, che quest'anno disputa il suo quinto Gran Premio sul Greater Noide dopo Austin, Jerez, Assen e Misano ed è andato a segno due volte finora.

"Che l'aderenza su questa pista, raramente percorsa, fosse mediocre nel primo giorno di prove era da temere", ha aggiunto Bradl. "Ma ho montato un solo treno di gomme nelle prime prove. Forse è stato un errore a causa dei 70 minuti. Ma d'altra parte, almeno ora ho abbastanza pneumatici per il resto del weekend".

A proposito: poiché le due sessioni di prove del venerdì sono durate in totale 35 minuti in più del solito (2 volte 70 minuti invece di 1 volta 45 e 1 volta 60) a causa del nuovo tracciato della MotoGP, Michelin ha distribuito due pneumatici posteriori e anteriori supplementari per ogni pilota.

"Alla fine siamo retrocessi nella classifica dei risultati a causa dell'indebolimento degli pneumatici. Ma anche la messa a punto della moto è lontana da quella che dovrebbe essere", ha dichiarato Stefan Bradl in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Dobbiamo apportare seri cambiamenti rispetto a Misano perché qui c'è molto meno grip e l'assetto di Misano non funziona più. Qui guido un telaio Kalex, quindi è diverso da quello di Misano. Ma la differenza è nei limiti".

"Il caldo qui è identico a quello della Malesia, direi. Certo, è peggiore di quello di Misano. Ma una volta che ci si abitua, va bene", ha detto il sette volte vincitore del GP. "È difficile dire cosa mi aspetto dalle qualifiche. Abbiamo ancora molto da fare e dobbiamo assolutamente risalire qualche posizione".

Stefan Bradl ha commentato il secondo posto di Marc Márquez: "Sì, è una pista nuova, si trova sempre bene".

Dopo la prima sessione di prove c'è stata un'interruzione. Incredibilmente, i commissari di gara hanno scioperato perché non avevano a disposizione acqua minerale nonostante il caldo. Le prove cronometrate della MotoGP sono quindi iniziate in ritardo alle 12.45 e sono durate fino alle 13.55.

Orario del venerdì modificato in CEST:

10.30 - 11.20 (50 minuti): Moto3, prove 2

11.35 - 12.30 (55 minuti): Moto2, prove 2

12.45 - 13.55 (70 min): MotoGP, prove libere

Risultati MotoGP FP1, Buddh Circuit (22.9.):

1° Bezzecchi, Ducati, 1:45.990 min.

2° Marc Márquez, Honda, + 0,139 sec.

3° Binder, KTM, + 0,320

4° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,381

5° Viñales, Aprilia, + 0,488

6° Zarco, Ducati, + 0,586

7° Marini, Ducati, + 0,619

8° Martin, Ducati, + 0,620

9° Di Giannantonio, Ducati, + 0,788

10° Mir, Honda, + 0,815

11° Augusto Fernández, KTM, + 0,837

12° Nakagami, Honda, + 0,976

13° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,984

14° Alex Márquez, Ducati, + 1,207

15° Bagnaia, Ducati, + 1.060

16° Miller, KTM, + 1.381

17° Oliveira, Aprilia, + 1.429

18° Pol Espargaró, KTM, + 1.490

19° Quartararo, Yamaha, + 1.524

20° Pirro, Ducati, + 2.038

21° Morbidelli, Yamaha, + 2.115

22° Bradl, Honda, + 2.755

Risultati Moto2 FP1, Circuito di Buddh (22.9.):

1° Chantra, Kalex, 1:52.596 min.

2° Acosta, Kalex, + 0,282 sec.

3° Ogura, Kalex, + 0,899

4° Dixon, Kalex, + 0,961

5° Salac, Kalex, + 1,064

6° Arbolino, Kalex, + 1,160

7° Gonzalez, Kalex, + 1.200

8° Roberts, Kalex, + 1.212

9° Foggia, Kalex, + 1.242

10° Lowes, Kalex, + 1.242

11° Tulovic, Kalex, + 1.344

12° Ramirez, Kalex, + 1.396

13° Guevara, Kalex, + 1,511

14° Lopez, Boscoscuro, + 1.528

15. v/d Goorbergh, Kalex, + 1,542