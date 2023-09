Stefan Bradl (Honda/22º): "Ainda temos muito que fazer".

Stefan Bradl não foi além do último lugar com a Honda RC213V da equipa LCR Honda Castrol de Lucio Cecchinello nos primeiros treinos livres para o GP IndianOil no Circuito Internacional de Buddh. O bávaro é conhecido por substituir o vencedor do GP do Texas, o espanhol Alex Rins, na Índia e no Japão (1 de outubro).

"A primeira impressão deste novo circuito de GP é de facto boa. Meu Deus, alguns muros deviam estar um pouco mais longe, se pudéssemos escolher", observou o piloto de testes da Honda MotoGP, de 33 anos, que vai disputar o seu quinto Grande Prémio este ano em Greater Noide, depois de Austin, Jerez, Assen e Misano, tendo pontuado duas vezes até agora.

"Era de temer que a aderência nesta pista raramente utilizada fosse medíocre no primeiro dia de treinos," acrescentou Bradl. "Mas eu só usei um jogo de pneus no primeiro treino. Talvez tenha sido um erro devido aos 70 minutos. Mas, por outro lado, pelo menos agora tenho pneus suficientes para o resto do fim de semana."

A propósito: como as duas sessões de treinos de sexta-feira duraram um total de 35 minutos mais do que o habitual (2x 70 min em vez de 1x 45 e 1x 60 min) devido à nova pista de MotoGP, a Michelin distribuiu dois pneus traseiros e dois pneus dianteiros adicionais por piloto.

"Descemos na lista de resultados no final devido ao enfraquecimento dos pneus. Mas também a afinação da moto está longe de estar onde deveria estar," comentou Stefan Bradl numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Temos de fazer grandes alterações em relação a Misano porque há muito menos aderência aqui e a afinação de Misano já não funciona. Estou a pilotar um chassis Kalex aqui, por isso, mais uma vez, é diferente de Misano. Mas a diferença está dentro dos limites".

"O calor aqui é idêntico ao da Malásia, diria eu. Parece pior do que lá, claro. Mas quando nos habituamos a ele, não há problema", disse o sete vezes vencedor de GPs. "O que posso esperar da qualificação é difícil de dizer. Ainda temos muito que fazer e precisamos mesmo de subir alguns lugares."

O que é que Stefan Bradl disse sobre o segundo lugar de Marc Márquez: "Sim, uma nova pista, ele encontra sempre o seu caminho rapidamente."

Após a primeira sessão de treinos livres, houve uma interrupção. Inacreditavelmente, os marshals entraram em greve porque não lhes foi fornecida água mineral, apesar do calor. Assim, os treinos cronometrados de MotoGP começaram tarde, às 12h45, e duraram até às 13h55.

Horário de sexta-feira ajustado em CEST:

10.30 - 11.20 (50 min): Moto3, Treino 2

11.35 - 12.30 (55 min): Moto2, Treino 2

12.45 - 13.55 (70 min): MotoGP, Treino

Resultados MotoGP FP1, Circuito de Buddh (22.9.):

1º Bezzecchi, Ducati, 1:45.990 min.

2º Marc Márquez, Honda, + 0,139 s

3º Binder, KTM, + 0,320

4º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,381

5º Viñales, Aprilia, + 0,488

6º Zarco, Ducati, + 0,586

7º Marini, Ducati, + 0,619

8º Martin, Ducati, + 0,620

9º Di Giannantonio, Ducati, + 0,788

10º Mir, Honda, + 0,815

11º Augusto Fernández, KTM, + 0,837

12º Nakagami, Honda, + 0,976

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,984

14º Alex Márquez, Ducati, + 1,207

15º Bagnaia, Ducati, + 1,060

16º Miller, KTM, + 1,381

17º Oliveira, Aprilia, + 1.429

18º Pol Espargaró, KTM, + 1.490

19º Quartararo, Yamaha, + 1.524

20º Pirro, Ducati, + 2,038

21º Morbidelli, Yamaha, + 2,115

22º Bradl, Honda, + 2,755

Resultados Moto2 FP1, Circuito de Buddh (22.9.):

1º Chantra, Kalex, 1:52.596 min.

2º Acosta, Kalex, + 0,282 seg.

3º Ogura, Kalex, + 0,899

4º Dixon, Kalex, + 0,961

5º Salac, Kalex, + 1,064

6º Arbolino, Kalex, + 1,160

7º Gonzalez, Kalex, + 1,200

8º Roberts, Kalex, + 1,212

9º Foggia, Kalex, + 1,242

10º Lowes, Kalex, + 1.242

11º Tulovic, Kalex, + 1.344

12º Ramirez, Kalex, + 1.396

13º Guevara, Kalex, + 1,511

14º Lopez, Boscoscuro, + 1,528

15. v/d Goorbergh, Kalex, + 1,542