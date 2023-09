Motegi sur ServusTV : Honda comme un paquebot de haute mer

ServusTV retransmettra le GP du Japon en direct samedi et dimanche à une heure matinale, avec des rediffusions en fin de matinée - et notamment une interview de Marc Márquez. Gustl Auinger analyse la situation de départ.

Le fait que le Tour d'Extrême-Orient allait apporter un nouveau suspense dans le championnat du monde de motocyclisme s'est révélé dès le début de celui-ci. Gustl Auinger, expert de ServusTV : "L'Inde a confirmé à quel point le MotoGP est imprévisible. Et à Motegi, nous trouverons à nouveau des conditions totalement différentes".

"Une installation au top, de bonnes conditions d'adhérence, un énorme intérêt des spectateurs et des courses fantastiques", Auinger dresse un bilan positif de la première du championnat du monde en Inde. "On connaissait déjà les problèmes liés à la bureaucratie avant la course. Mais si les constructeurs disent que le marché est important pour eux, on devrait aussi s'efforcer d'y amener le MotoGP. Car sans constructeurs, il n'y a pas de courses".

Le peloton de tête se rapproche

Quoi qu'il en soit, le championnat du monde est à nouveau totalement ouvert après ce week-end dans le gigantesque pays plurinational. Il ne manque que 13 points à Jorge Martin pour rattraper Francesco "Pecco" Bagnaia, qui a déclaré forfait dimanche, et le vainqueur du GP Marco Bezzecchi est également à portée de main avec 44 points de retard. Auinger : "Toutes les parties souhaitent que la lutte pour le titre se poursuive jusqu'au dernier tour à Valence".

Pour Ducati, le classement général avec trois équipes différentes en tête reflète presque une situation idéale, même l'ordre serait correct. "Bien sûr, on a l'ambition d'amener une moto d'usine en premier sur la ligne d'arrivée", sait l'expert de ServusTV. "Pramac a une moto à la hauteur et est le challenger numéro 1. En revanche, on n'aurait jamais pu imaginer en début de saison que Bezzecchi puisse rester aussi longtemps devant".

Le frisé de Rimini profite de l'avantage d'être assis sur le modèle champion du monde de l'année précédente. "Il y a déjà une proposition de recette". Mais l'équipe VR46 ne disposerait pas seulement d'une multitude de données. "Les personnes de haut niveau de Ducati s'occupent aussi en interne de manière très intensive des équipes satellites". Un soutien dont bénéficie certes aussi Pramac, l'écurie ayant en outre plus de marge de manœuvre pour se développer avec la machine de 2023. "Mais à l'inverse, il faut acquérir plus de savoir-faire".

Mais il est tout aussi logique que les pilotes d'usine soient en première ligne. En attendant, Auinger réfléchit à la cause du départ impromptu de Bagnaia, qui rend la course au titre à nouveau plus serrée. "J'ai du mal à comprendre sa chute en Inde et celle d'Austin. Dire qu'il s'agit d'une légère erreur est trop facile pour un homme de cette classe. Cela montre bien plus l'exercice d'équilibriste qu'est la conduite à la limite sur ces paquets sensibles".

Signe de vie des Japonais

Juste à temps avant le Grand Prix à domicile, les marques japonaises ont donné un signe de vie fort avec quatre résultats à un chiffre, Honda ayant même placé tout son relais dans les points en Inde. "On a pu constater, dès les essais de Stefan Bradl, qu'il s'est passé des choses et que des petits pas ont été faits dans la bonne direction. Ils n'ont certes pas une moto de champion du monde, mais ils n'ont pas non plus une béquille pathétique, comme on le dit souvent".

L'expert de ServusTV est convaincu que toute la scène profiterait de motos compétitives en provenance du pays du soleil levant. "Mais les Japonais doivent sauter par-dessus leur ombre, mettre le sens de l'honneur de côté et s'ouvrir". Si le plus grand constructeur mondial pouvait autrefois compter sur plus de ressources que d'autres groupes, cet état de fait aurait entre-temps des répercussions négatives en raison de structures bloquées et de longs processus de décision. "Honda est comme un paquebot de haute mer qui navigue plus lentement qu'un petit bateau de plaisance".

Mais l'équipe arrive maintenant avec le vent en poupe sur son propre circuit, dont elle a également une longueur d'avance en termes de données, et les températures plus douces devraient également l'aider. "Honda a bien sûr l'ambition d'être performant chez lui. Et Yamaha ne souhaite rien de mieux que de séquestrer Honda au Japon". La course de Motegi se jouant sur les freins, la tâche pourrait toutefois s'avérer délicate. "D'un autre côté, l'année dernière, Marc Márquez a également décroché la pole position et s'est finalement classé quatrième".

Douze mois plus tard, les signes avant-coureurs seraient encore meilleurs. "Sans sa chute, la lutte en tête en Inde aurait été très intéressante. Lorsque Marc sent que quelque chose est possible, tous les principes sont jetés par-dessus bord. J'ose dire qu'il montera sur le podium dimanche". Sur les autres marches du podium, le spécialiste de ServusTV voit les pilotes Ducati. "La pression est toutefois grande sur Pecco. Il ne peut pas compter uniquement sur le sprint".

Marc Márquez dans l'interview de ServusTV

Autour de l'action de la course, Marc Márquez se livre à un one-on-one exclusif. Il y aura également un regard sur la résurrection des usines japonaises ainsi que sur le duel Ducati entre Pecco Bagnaia et Jorge Martin pour la tête du championnat. Un autre article s'intéresse à l'énorme pression que subissent les pilotes lors des courses outre-mer.

Alina Marzi et Alex Hofmann s'expriment directement depuis la pitlane du Mobility Resort Motegi, tandis que Philipp Krummholz et Sandro Cortese livrent leurs commentaires et analyses.

"Motul Grand Prix of Japan" sur ServusTV :

Samedi (30 septembre) :

03:40 : Qualifications MotoGP LIVE

04h35 : Analyse des qualifications

05h40 : Qualifications Moto3 LIVE

06h45 : Qualifications Moto2 LIVE

07h30 : Sprint MotoGP LIVE

08h25 : Analyse du sprint

11h45 : Qualifications & Sprint Highlights



Dimanche (1er octobre) :

04:20 : Début de la retransmission en direct

05:00 : Course Moto3 LIVE

06h15 : Course Moto2 LIVE

08:00 : Course MotoGP LIVE

08h45 : Analyse MotoGP

11h15 : Toutes les courses en Re-Live

Comme d'habitude, le programme TV et streaming complet du week-end est disponible dans le résumé de SPEEDWEEK.com.