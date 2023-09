Motegi su ServusTV: Honda come un piroscafo d'alto mare

ServusTV trasmetterà il GP del Giappone in diretta sabato e domenica in prima serata, con repliche in tarda mattinata, compresa un'intervista a Marc Márquez. Gustl Auinger analizza la posizione di partenza.

Che il Far East Tour avrebbe portato nuove emozioni al campionato mondiale di motociclismo era evidente fin dall'inizio. L'esperto di ServusTV Gustl Auinger: "L'India ha confermato quanto sia imprevedibile la MotoGP. E a Motegi troveremo di nuovo condizioni completamente diverse".

"Un impianto di prim'ordine, buone condizioni di aderenza, grande interesse da parte degli spettatori e gare fantastiche", Auinger dà una pagella positiva alla prima del Campionato del Mondo in India. "Sapevamo in anticipo dei problemi con la burocrazia. Ma se i costruttori dicono che il mercato è importante per loro, dovrebbero anche fare uno sforzo per portare la MotoGP in India. Perché senza costruttori non ci sono gare".

I vertici si avvicinano

In ogni caso, il campionato del mondo è di nuovo completamente aperto dopo il fine settimana nel gigantesco paese multietnico. Jorge Martin è a soli 13 punti da Francesco "Pecco" Bagnaia, che si è ritirato domenica, e anche il vincitore del GP Marco Bezzecchi è a distanza di 44 punti. Auinger: "Tutte le parti vorrebbero che la lotta per il titolo durasse fino all'ultimo round di Valencia".

Per la Ducati, la classifica generale con tre squadre diverse in testa rispecchia quasi una situazione ideale, anche l'ordine sarebbe giusto. "Naturalmente si ha l'ambizione di far tagliare il traguardo per primi a una moto ufficiale", sa l'esperto di ServusTV. "Pramac ha una moto uguale ed è lo sfidante numero 1. D'altra parte, il fatto che Bezzecchi possa stare davanti per così tanto tempo non era immaginabile all'inizio della stagione".

Il riccioluto pilota riminese sta sfruttando il vantaggio di essere seduto sul modello campione del mondo dello scorso anno. "C'è già una ricetta suggerita". Ma non è solo una ricchezza di dati che la squadra VR46 avrebbe a disposizione. "I vertici della Ducati si occupano molto intensamente anche dei team satellite". Questo è un supporto che riceve anche Pramac, naturalmente, e la squadra corse ha anche più spazio per un ulteriore sviluppo con la macchina 2023. "Di contro, però, è necessario acquisire più know-how".

Che i piloti ufficiali vengano prima di tutto, tuttavia, è altrettanto logico. Nel frattempo, Auinger sta riflettendo sulla causa della brusca partenza di Bagnaia, che rende la corsa al titolo ancora più serrata. "Faccio fatica a capire la sua caduta in India e quella di Austin. Dire che è stato un errore facile è troppo facile per me con un uomo di tale classe. Dimostra ancora di più quanto sia difficile guidare al limite con questi pacchetti delicati".

Segni di vita dal Giappone

Appena in tempo per il Gran Premio di casa, i marchi giapponesi hanno dato un forte segno di vita con quattro risultati a una cifra, con la Honda che ha addirittura portato l'intero squadrone a punti in India. "Già dai test di Stefan Bradl si poteva capire che sono successe molte cose e che sono stati fatti piccoli passi nella giusta direzione. Non hanno una moto da campione del mondo, ma non hanno nemmeno una patetica stampella, come spesso si dice".

L'intero panorama potrebbe beneficiare di moto competitive provenienti dal Paese del Sol Levante, è convinto l'esperto di ServusTV. "Ma i giapponesi devono superare le loro ombre, lasciarsi alle spalle il loro senso dell'onore e aprirsi". Se un tempo il più grande costruttore del mondo era in grado di attingere a più risorse rispetto ad altre aziende, ora questa circostanza sta avendo un effetto negativo a causa di strutture radicate e lunghi percorsi decisionali. "Honda è come un transatlantico che naviga più lentamente di una piccola barca sportiva.

Ma ora la squadra arriva con un vento in coda alla pista interna, da cui ha anche un vantaggio di dati, le temperature più miti dovrebbero anche aiutare. "Honda, ovviamente, ha l'ambizione di fare risultato in casa. E la Yamaha non desidera altro che superare la Honda in Giappone". Tuttavia, con la gara di Motegi che si deciderà in frenata, il compito potrebbe rivelarsi difficile. "D'altra parte, anche Marc Márquez ha fatto la pole l'anno scorso ed è finito quarto".

Dodici mesi dopo, gli auspici sarebbero ancora migliori. "Senza il suo incidente, la lotta al vertice in India sarebbe stata molto interessante. Quando Marc intuisce che qualcosa è possibile, tutti i principi vengono buttati a mare. Oserei dire che domenica sarà sul podio". Per quanto riguarda gli altri posti sul podio, l'esperto di ServusTV vede i piloti Ducati. "La pressione è però su Pecco. Non può affidarsi solo allo sprint".

Marc Márquez nell'intervista a ServusTV

A contorno dell'azione di gara, Marc Márquez affronta un esclusivo faccia a faccia. Uno sguardo anche alla resurrezione delle fabbriche giapponesi e al duello in Ducati tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin per la testa del Mondiale. Un altro articolo si occupa dell'enorme sforzo dei piloti nelle gare all'estero.

Alina Marzi e Alex Hofmann raccontano direttamente dalla corsia dei box del Mobility Resort Motegi, mentre Philipp Krummholz e Sandro Cortese forniscono commenti e analisi.

"Motul Grand Prix of Japan" su ServusTV:

Sabato (30 settembre):

03:40: Qualifiche MotoGP LIVE

04:35: Analisi delle qualifiche

05:40: Qualifiche Moto3 LIVE

06:45: Qualifiche Moto2 LIVE

07:30: Sprint MotoGP LIVE

08:25: Analisi Sprint

11:45: Highlights qualifiche e sprint



Domenica (1 ottobre):

04:20: Inizio della diretta

05:00: Gara Moto3 LIVE

06:15: Gara Moto2 LIVE

08:00: Gara MotoGP LIVE

08:45: Analisi MotoGP

11:15: Tutte le gare Re-Live

Il programma completo in TV e in streaming per il weekend è disponibile come di consueto nel sommario di SPEEDWEEK.com.