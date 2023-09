Motegi na ServusTV: A Honda é como um barco a vapor de alto mar

A ServusTV irá transmitir o GP do Japão em direto no Sábado e no Domingo a uma hora adiantada, com repetições ao final da manhã - incluindo uma entrevista com Marc Márquez. Gustl Auinger analisa a posição de partida.

O facto de o Far East Tour trazer uma nova emoção ao campeonato do mundo de motociclismo foi evidente desde o início. Gustl Auinger, especialista da ServusTV: "A Índia confirmou o quão imprevisível é o MotoGP. E em Motegi vamos encontrar novamente condições completamente diferentes".

"Uma instalação de topo, boas condições de aderência, enorme interesse por parte dos espectadores e corridas fantásticas", Auinger faz um balanço positivo da estreia do Campeonato do Mundo na Índia. "Sabíamos de antemão dos problemas com a burocracia. Mas se os construtores dizem que o mercado é importante para eles, também devem fazer um esforço para levar o MotoGP para lá. Porque sem fabricantes, não há corridas."

O topo aproxima-se

Em qualquer caso, o campeonato mundial está completamente aberto novamente após o fim de semana no gigantesco país multiétnico. Jorge Martin está a apenas 13 pontos de Francesco "Pecco" Bagnaia, que abandonou a corrida no domingo, e o vencedor do GP Marco Bezzecchi também está a uma distância de 44 pontos. Auinger: "Todas as partes gostariam que a luta pelo título durasse até à última ronda em Valência."

Para a Ducati, a classificação geral com três equipas diferentes no topo reflecte quase uma situação ideal, mesmo que a ordem fosse a correcta. "É claro que você tem a ambição de levar uma moto de fábrica para a linha de chegada em primeiro lugar", sabe o especialista da ServusTV. "A Pramac tem uma moto igual e é a desafiante número 1. Por outro lado, o facto de Bezzecchi poder estar na frente durante tanto tempo não era imaginado no início da época."

O piloto de cabeça encaracolada de Rimini está a usar a vantagem de estar sentado no modelo campeão do mundo do ano passado. "Já existe uma sugestão de receita". Mas não é apenas uma riqueza de dados que a equipa VR46 teria à sua disposição. "As pessoas de topo da Ducati também cuidam das equipas satélite de forma muito intensa internamente. Este é um apoio que a Pramac também recebe, claro, e a equipa de corrida também tem mais margem de manobra para um maior desenvolvimento com a máquina de 2023. "Por outro lado, no entanto, é preciso adquirir mais know-how".

O facto de os pilotos de fábrica estarem em primeiro lugar é, no entanto, igualmente lógico. Enquanto isso, Auinger está a ponderar a causa da saída abrupta de Bagnaia, o que torna a corrida pelo título mais apertada novamente. "Tenho dificuldade em compreender a queda dele na Índia, bem como a de Austin. Dizer que foi um erro fácil é demasiado fácil para mim, com um homem de tanta classe. Mostra muito mais a corda bamba que é conduzir no limite com estes pacotes delicados."

Sinais de vida dos japoneses

Mesmo a tempo do Grande Prémio em casa, as marcas japonesas deram um forte sinal de vida com quatro resultados de um dígito, com a Honda a colocar toda a equipa nos pontos na Índia. "Já se podia ver pelos tempos de teste de Stefan Bradl que muita coisa aconteceu e que foram dados pequenos passos na direção certa. Eles não têm uma moto campeã do mundo, mas também não têm uma muleta patética, como se costuma dizer."

O especialista da ServusTV está convencido de que toda a cena beneficiaria com as motos competitivas da Terra do Sol Nascente. "Mas os japoneses têm de ultrapassar as suas sombras, pôr o seu sentido de honra para trás das costas e abrir-se." Enquanto o maior fabricante do mundo já foi capaz de utilizar mais recursos do que outras corporações, esta circunstância está agora a ter um efeito negativo devido a estruturas enraizadas e longos caminhos de tomada de decisão. "A Honda é como um transatlântico que navega mais lentamente do que um pequeno barco desportivo.

Mas agora a equipa vem com um vento de cauda para a pista interna, da qual também tem uma vantagem em termos de dados, e as temperaturas mais amenas também devem ajudar. "A Honda, como é óbvio, tem a ambição de se apresentar em casa. E a Yamaha não gostaria de nada melhor do que vencer a Honda no Japão." No entanto, com a corrida em Motegi a ser decidida nos travões, a tarefa pode ser complicada. "Por outro lado, Marc Márquez também fez a pole no ano passado e acabou em quarto."

Doze meses depois, os presságios seriam ainda melhores. "Sem o acidente, a luta pelo topo na Índia teria sido muito interessante. Quando Marc sente que algo é possível, todos os princípios são jogados ao mar. Atrevo-me a dizer que ele estará no pódio no domingo". Relativamente aos outros lugares do pódio, o especialista da ServusTV vê os pilotos da Ducati. "A pressão está sobre Pecco, no entanto. Ele não pode confiar apenas no sprint."

Marc Márquez em entrevista à ServusTV

Em torno da ação da corrida, Marc Márquez enfrenta uma entrevista exclusiva. Há também um olhar sobre a ressurreição das fábricas japonesas e o duelo da Ducati entre Pecco Bagnaia e Jorge Martin pela liderança do Campeonato do Mundo. Outro artigo aborda a enorme pressão sobre os pilotos nas corridas no estrangeiro.

Alina Marzi e Alex Hofmann relatam diretamente das boxes do Mobility Resort Motegi, os comentários e análises são fornecidos por Philipp Krummholz e Sandro Cortese.

"Grande Prémio Motul do Japão" na ServusTV:

Sábado (30 de setembro):

03:40: Qualificação MotoGP EM DIRECTO

04:35: Análise da qualificação

05:40: Qualificação Moto3 AO VIVO

06:45: Qualificação Moto2 EM DIRECTO

07:30: Sprint MotoGP AO VIVO

08:25: Análise Sprint

11:45: Qualificação e Sprint em direto



Domingo (1 outubro):

04:20: Início da transmissão em direto

05:00: Corrida de Moto3 em DIRECTO

06:15: Corrida de Moto2 em DIRECTO

08:00: Corrida de MotoGP EM DIRECTO

08:45: Análise MotoGP

11:15: Todas as corridas em direto

O programa completo de TV e streaming para o fim de semana está disponível como habitualmente no resumo da SPEEDWEEK.com.