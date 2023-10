Pol Espargaró (KTM/15º): "Me he quedado de piedra".

Para Pol Espargaró (32), el GP de Japón en Motegi consistía principalmente en confirmar y continuar su tendencia ascendente. Sin embargo, eso falló de lleno en la carrera. "Las condiciones eran una locura desde el principio. Quizá demasiado. Pero lo que sucedió después en la carrera realmente me sorprendió", comentó el veterano piloto del equipo GASGAS-Factory-Tech3.

Porque el 15 veces ganador de un GP pasó de la sartén al fuego. "De la primera a la sexta marcha, mi rueda trasera giraba de forma inmediata y permanente. En la recta, todos los rivales me adelantaban. Fue terrible", relató el campeón del mundo de Moto2 en 2013.

Pol añadió que estaba conmocionado: "Nunca me había pasado algo así. Cada vez iba más lento y me alegré cuando llegó la bandera roja. Entonces pudimos cambiar el neumático trasero. Ahora tenemos que analizarlo detenidamente. Quizá sobrecalenté el neumático en las dos primeras vueltas. O había cogido una goma dañada. No lo sé".

Pol Espargaró se considera un piloto de lluvia totalmente respetable. "Por eso estaba deseando que llegara la reanudación". Sin embargo, esas esperanzas se desvanecieron cuando se suspendió de nuevo la carrera.

Pero una toma de conciencia llegó ya en la vuelta de salida en el intento de salida para la segunda mitad de la carrera. "De repente mi moto se sentía completamente diferente con el nuevo neumático trasero. En la primera parte de la carrera había programado el Mapa 3, que significa el menor par posible. Luego, para la reanudación, me puse con el Mapa 1, el par máximo".

Y en los pocos kilómetros que pudo recorrer entonces bajo la lluvia japonesa, el catalán notó "que de repente podía acelerar el doble que antes y la moto era estable."

Resultados MotoGP Carrera GP, Motegi (1 Oct):

1º Martin, Ducati, 12 Rdn en 24:06.314 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.413 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,013

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.181

6º Miller, KTM, + 6.837

7º Augusto Fernández, KTM, + 7.587

8º Di Giannantonio, Ducati, + 8.602

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 11.229

10º Quartararo, Yamaha, + 12.244

11º Nakagami, Honda, + 14.714

12º Mir, Honda, + 14.924

13º Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14º Bradl, Honda, + 17.253

15º Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16º Pirro, Ducati, + 33.962

17º Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min

18º Oliveira, Aprilia, 1 vuelta menos

19º Viñales, Aprilia, 1 vuelta menos

- Zarco, Ducati, sin clasificar tras una caída

- Binder, KTM, 7 vueltas menos

Resultados MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 rdsn en 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1.390 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6.315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13º Mir, Honda, + 17.052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21.862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19º Pirro, Ducati, + 27.911

20º Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 28 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 319 puntos. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 490 puntos. 2º KTM 272. 3º Aprilia 240. 4º Honda 142. 5º Yamaha 131.

Campeonato del Mundo por equipos:

1º Prima Pramac Racing 478 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.