Pol Espargaró (KTM/15e) : "J'ai été choqué".

Pour Pol Espargaró (32 ans), il s'agissait avant tout de confirmer et de poursuivre sa tendance à la hausse lors du GP du Japon à Motegi. Mais cela a échoué en course. "Les conditions étaient folles dès le début. Peut-être même trop. Mais ce qui s'est passé ensuite en course m'a vraiment choqué", a commenté le vétéran du team GASGAS-Factory-Tech3.

En effet, le quintuple vainqueur de GP est passé de la pluie au beau temps. "De la première à la sixième vitesse, ma roue arrière a immédiatement et en permanence patiné. Dans la ligne droite, tous mes adversaires me dépassaient. C'était horrible", a raconté le champion du monde Moto2 2013.

Pol a ajouté que la frayeur lui était montée à la tête : "C'est la première fois que cela m'arrive. Je ralentissais de plus en plus et j'étais content quand le drapeau rouge est arrivé. Nous avons alors pu changer le pneu arrière. Nous devons absolument analyser cela en détail. Peut-être que j'ai surchauffé le pneu dans les deux premiers tours. Ou alors j'étais tombé sur une gomme endommagée. Je ne sais pas".

Pol Espargaró est considéré comme un pilote de pluie tout à fait respectable. "C'est pourquoi j'attendais avec impatience le redémarrage". Ces espoirs ont toutefois été réduits à néant par la nouvelle interruption de la course.

Mais une prise de conscience a eu lieu dès le out lap lors de la tentative de départ de la deuxième moitié de la course. "Tout à coup, ma moto s'est sentie complètement différente avec le nouveau pneu arrière. Dans la première partie de la course, j'avais programmé la carte 3, ce qui signifie le moins de couple possible. Pour le redémarrage, je suis reparti avec la map 1, le couple maximum".

Et sur les quelques kilomètres qu'il a pu parcourir ensuite sous la pluie japonaise, le Catalan a constaté "que je pouvais soudain accélérer deux fois plus facilement qu'avant et que la moto était stable".

Résultats MotoGP Course GP, Motegi (1.10.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 24:06,314 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,013

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6. Miller, KTM, + 6,837

7. Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8. Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10. Quartararo, Yamaha, + 12,244

11. Nakagami, Honda, + 14,714

12. Mir, Honda, + 14,924

13. Crutchlow, Yamaha, + 16,057

14e Bradl, Honda, + 17,253

15. Pol Espargaró, KTM, + 24,921

16. Pirro, Ducati, + 33,962

17. Morbidelli, Yamaha, + 1:14,934 min

18. Oliveira, Aprilia, 1 tour de retard

19. Viñales, Aprilia, 1 tour de retard

- Zarco, Ducati, non classé après une chute

- Binder, KTM, 7 tours de retard

Résultats MotoGP Sprint, Motegi (30.9.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 21:00,734 min.

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20e Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

Classement au championnat du monde après 28 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 319 points. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 490 points. 2. KTM 272. 3. Aprilia 240. 4. Honda 142. 5. Yamaha 131.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing 478 points. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.