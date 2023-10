Pol Espargaró (KTM/15°): "Sono rimasto scioccato".

La pioggia è stata un problema minore per Pol Espargaró al Mobility Resort di Motegi rispetto alla maneggevolezza della sua KTM. Il motivo di questo inconveniente è ancora un mistero per lo spagnolo dopo la gara.

Per Pol Espargaró (32), il GP del Giappone a Motegi aveva come obiettivo principale quello di confermare e continuare la sua tendenza alla crescita. Tuttavia, questo obiettivo non è stato raggiunto durante la gara. "Le condizioni erano assurde fin dall'inizio. Forse anche troppo. Ma quello che è successo in gara mi ha davvero scioccato", ha commentato il veterano del team GASGAS-Factory-Tech3.

Perché il 15 volte vincitore del GP è passato dalla padella alla brace. "Dalla prima alla sesta marcia, la mia ruota posteriore è andata in testacoda immediatamente e in modo permanente. Sul rettilineo, tutti gli avversari mi hanno superato. È stato terribile", ha raccontato il campione del mondo Moto2 2013.

Pol ha aggiunto di essere scioccato: "Una cosa del genere non mi era mai successa prima. Sono diventato sempre più lento e sono stato felice quando è arrivata la bandiera rossa. Così abbiamo potuto cambiare la gomma posteriore. Ora dobbiamo analizzare attentamente la situazione. Forse ho surriscaldato la gomma nei primi due giri. Oppure ho preso una gomma danneggiata. Non lo so".

Pol Espargaró è considerato un pilota da pioggia di tutto rispetto. "Per questo non vedevo l'ora di ripartire". Queste speranze si sono però infrante quando la gara è stata nuovamente annullata.

Ma la consapevolezza è arrivata già nel giro di boa del tentativo di partenza per la seconda metà della gara. "Improvvisamente la mia moto si è sentita completamente diversa con il nuovo pneumatico posteriore. Nella prima parte della gara avevo programmato la mappa 3, che significa la minor coppia possibile. Poi per la ripartenza ho scelto la mappa 1, la coppia massima".

E nei pochi chilometri che ha potuto percorrere sotto la pioggia giapponese, il catalano ha notato "che improvvisamente potevo accelerare il doppio rispetto a prima e la moto era stabile".

Risultati MotoGP Gara del GP, Motegi (1 ottobre):

1° Martin, Ducati, 12 Rdn in 24:06.314 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,013

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.181

6° Miller, KTM, + 6.837

7° Augusto Fernández, KTM, + 7.587

8° Di Giannantonio, Ducati, + 8.602

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.229

10° Quartararo, Yamaha, + 12.244

11° Nakagami, Honda, + 14.714

12° Mir, Honda, + 14.924

13° Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14° Bradl, Honda, + 17.253

15° Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16° Pirro, Ducati, + 33.962

17° Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min.

18° Oliveira, Aprilia, 1 giro in meno

19° Viñales, Aprilia, 1 giro in meno

- Zarco, Ducati, non classificato dopo la caduta

- Binder, KTM, 7 giri in meno

Risultati MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1° Martin, Ducati, 12 giri in 21:00.734 min.

2° Binder, KTM, + 1,390 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 5,276

4° Miller, KTM, + 6.194

5° Zarco, Ducati, + 6.315

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.919

7° Marc Márquez, Honda, + 9.298

8° Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9° Viñales, Aprilia, + 12.404

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11° Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12° Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13° Mir, Honda, + 17.052

14° Oliveira, Aprilia, + 18.092

15° Quartararo, Yamaha, + 19.333

16° Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17° Nakagami, Honda, + 21.862

18° Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19° Pirro, Ducati, + 27.911

20° Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

Classifica del Campionato del Mondo dopo 28 gare su 40:

1° Bagnaia, 319 punti. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Bagnaia, 1.5. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 490 punti. 2° KTM 272. 3° Aprilia 240. 4° Honda 142. 5° Yamaha 131.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing 478 punti. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.