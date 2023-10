Pol Espargaró (KTM/15º): "Fiquei chocado".

A chuva foi menos problemática para Pol Espargaró no Mobility Resort Motegi do que o comportamento da sua KTM. A razão pela qual isto aconteceu ainda era um grande mistério para o espanhol após a corrida.

por Friedemann Kirn - Automatic translation from German

Para Pol Espargaró (32), o GP do Japão em Motegi tinha como principal objetivo confirmar e continuar a sua tendência ascendente. No entanto, isso falhou completamente na corrida. "As condições eram loucas desde o início. Talvez até demasiado loucas. Mas o que aconteceu depois na corrida chocou-me mesmo", comentou o veterano da equipa GASGAS-Factory-Tech3.

Porque o 15 vezes vencedor do GP foi da frigideira para o fogo. "Da primeira à sexta velocidade, a minha roda traseira começou a girar imediatamente e de forma permanente. Na reta, todos os adversários me ultrapassavam. Foi terrível", relatou o Campeão do Mundo de Moto2 de 2013.

Pol acrescentou que estava chocado: "Nunca me tinha acontecido uma coisa destas. Fiquei cada vez mais lento e fiquei contente quando a bandeira vermelha chegou. Depois pudemos mudar o pneu traseiro. Agora temos de analisar tudo com cuidado. Talvez tenha sobreaquecido o pneu nas duas primeiras voltas. Ou apanhei uma borracha danificada. Não sei".

Pol Espargaró é considerado um piloto de chuva muito respeitável. "É por isso que estava ansioso pelo recomeço." No entanto, essas esperanças foram frustradas quando a corrida foi novamente interrompida.

Mas a realização veio já na volta de saída na tentativa de partida para a segunda metade da corrida. "De repente, a minha mota ficou completamente diferente com o novo pneu traseiro. Na primeira parte da corrida tinha programado o Mapa 3, o que significa o mínimo de binário possível. Depois, para o recomeço, optei pelo Mapa 1, o binário máximo."

E nos poucos quilómetros que conseguiu percorrer na chuva japonesa, o catalão notou "que de repente conseguia acelerar duas vezes mais do que antes e a moto estava estável."

Resultados do MotoGP Corrida de GP, Motegi (1 de outubro):

1º Martin, Ducati, 12 Rdn em 24:06.314 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,413 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,013

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6º Miller, KTM, + 6,837

7º Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8º Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10º Quartararo, Yamaha, + 12,244

11º Nakagami, Honda, + 14,714

12º Mir, Honda, + 14,924

13º Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14º Bradl, Honda, + 17.253

15º Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16º Pirro, Ducati, + 33.962

17º Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min

18º Oliveira, Aprilia, 1 volta abaixo

19º Viñales, Aprilia, 1 volta abaixo

- Zarco, Ducati, não classificado após queda

- Binder, KTM, 7 voltas abaixo

Resultados MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 voltas em 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1,390 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6,315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13º Mir, Honda, + 17,052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21,862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19º Pirro, Ducati, + 27,911

20º Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

Classificação do Campeonato do Mundo após 28 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 319 pontos. 2º Martin 316. 3º Bezzecchi 265. 4º Binder 201. 5º Aleix Espargaró 171. 6º Zarco 162. 6º Viñales 139. 8º Marini 135. 9º Miller 125. 10º Quartararo 111. 11º Alex Márquez 108. 12º Morbidelli 77. 13º Oliveira 69. 14º Augusto Fernández 67. 15º Marc Márquez 64. 16º Dirigente da Aprilia Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 490 pontos. 2º KTM 272. 3º Aprilia 240. 4º Honda 142. 5º Yamaha 131.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing 478 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.