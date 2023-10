Joan Mir (Honda/12º): "Estoy muy decepcionado".

Joan Mir salió desde la 15ª posición de la parrilla en la carrera de casa de Honda en Mobility Resort Motegi. Sin embargo, fue avanzando poco a poco en la carrera de bandera a bandera y se colocó séptimo tras una notable batalla con el especialista en lluvia Jack Miller, antes de que las cosas volvieran a torcerse para el Campeón del Mundo de 2020. Sólo terminó la duodécima vuelta, que se puntuó después de que se detuviera la carrera, en duodécima posición.

¿Qué había ocurrido? "Tuve problemas de visibilidad con el casco, esto nunca me había pasado en el pasado", suspiró el mallorquín de 26 años. "Por alguna razón me ha pasado ahora. Tuve algunos problemas desde el principio, pero luego empeoró con cada vuelta porque la lluvia también se hizo más intensa. Entonces llegó un punto en el que se hizo inconducible".

"Es una pena, me perdí los puntos de frenada porque no veía nada", describió Mir. "Cuando estaba luchando con Jack todavía podía ver un poco. Pero después de eso la lluvia se hizo un poco más intensa y eso fue suficiente para que se mojara completamente por dentro. Así que era imposible ver nada más".

"Estoy muy, muy decepcionado", ha dejado claro el piloto oficial de Repsol Honda. Al mismo tiempo, sin embargo, se esforzó en salir en defensa de su proveedor de cascos de toda la vida: "Como he dicho, nunca me había pasado algo así. Ahora tenemos que entender por qué ha sido así. Estoy seguro de que por parte de AGV siempre harán el mayor esfuerzo para que algo así no ocurra. Averiguaremos la razón de este incidente. Pero es normal que esté decepcionado. Creo que había hecho una buena carrera hasta ese momento, me estaba moviendo hacia la cabeza con un ritmo bastante sólido. Pero entonces no pude hacer nada más, no hubo oportunidad".

En la vuelta 13, las condiciones no permitieron continuar la carrera a todo el pelotón, y las banderas rojas fueron la consecuencia lógica. El posterior intento de reanudar la carrera fue abortado durante la vuelta de calentamiento.

¿Fue correcto el planteamiento del control de carrera? "Cuando dijeron que volveríamos a la pista a las 15.50, me sorprendió porque no se veía prácticamente nada en el exterior, y luego durante 12 vueltas, es decir, otros 30 minutos. Me preguntaba qué iban a hacer, pero por otra parte estaba en una situación en la que quería volver a conducir", Joan podía sonreír sobre la delicada situación mirando hacia atrás. "Pero habría sido una completa locura correr en esas condiciones".

Resultados MotoGP Carrera GP, Motegi (1 Oct):

1º Martin, Ducati, 12 Rdn en 24:06.314 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.413 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,013

4º Bezzecchi, Ducati, + 2.943

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.181

6º Miller, KTM, + 6.837

7º Augusto Fernández, KTM, + 7.587

8º Di Giannantonio, Ducati, + 8.602

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 11.229

10º Quartararo, Yamaha, + 12.244

11º Nakagami, Honda, + 14.714

12º Mir, Honda, + 14.924

13º Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14º Bradl, Honda, + 17.253

15º Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16º Pirro, Ducati, + 33.962

17º Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min

18º Oliveira, Aprilia, 1 vuelta menos

19º Viñales, Aprilia, 1 vuelta menos

- Zarco, Ducati, sin clasificar tras una caída

- Binder, KTM, 7 vueltas menos

Resultados MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 rdsn en 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1.390 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6.315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13º Mir, Honda, + 17.052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21.862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19º Pirro, Ducati, + 27.911

20º Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 28 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 319 puntos. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 490 puntos. 2º KTM 272. 3º Aprilia 240. 4º Honda 142. 5º Yamaha 131.



Campeonato del Mundo por equipos:

1º Prima Pramac Racing, 478 puntos. 2º Mooney VR46 Racing 400. 3º Ducati Lenovo Team 354. 4º Red Bull KTM Factory Racing 326. 5º Aprilia Racing 310. 6º Monster Energy Yamaha 188. 7º Gresini Racing 161. 8º CryptoDATA RNF 109. 9º LCR Honda 98. 10º GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11º Repsol Honda 84.