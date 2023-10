Joan Mir (Honda/12e) : "Je suis très déçu"

Joan Mir s'est élancé de la 15e place sur la grille de départ du Mobility Resort Motegi. Il a ensuite progressé dans la course flag-to-lag et s'est retrouvé en septième position après une belle bataille avec le spécialiste de la pluie Jack Miller, avant que le champion du monde 2020 ne recule à nouveau. Il n'a terminé que douzième du douzième tour, qui a été jugé après l'interruption.

Que s'était-il passé ? "J'ai eu des problèmes de visibilité avec le casque, ce qui ne m'était jamais arrivé dans le passé", a soupiré le Majorquin de 26 ans. "Pour une raison ou une autre, c'est maintenant arrivé. J'ai eu un peu de mal dès le départ, puis la situation s'est dégradée à chaque tour parce que la pluie s'intensifiait également. C'est arrivé au point où c'est devenu impraticable".

"C'est dommage, j'ai manqué les points de freinage parce que je ne voyais plus rien", a décrit Mir. "Lors de la bagarre avec Jack, j'ai encore pu voir un peu. Mais ensuite, la pluie s'est un peu intensifiée et cela a suffi pour que l'intérieur soit complètement mouillé. Il était donc impossible de voir quoi que ce soit d'autre".

"Je suis très, très déçu", a clairement fait savoir le pilote officiel Repsol Honda. Mais en même temps, il s'est efforcé de prendre la défense de son fournisseur de casque de longue date : "Comme je l'ai dit, cela ne m'était jamais arrivé auparavant. Nous devons comprendre pourquoi cela s'est produit maintenant. Je suis sûr que du côté d'AGV, ils feront toujours le maximum pour que cela ne se produise pas. Nous allons découvrir la raison de cet incident. Mais il est normal que je sois déçu. Je pense que j'ai fait une bonne course jusque-là, j'ai roulé à un rythme assez solide en partant de l'avant. Mais ensuite, je ne pouvais plus rien faire, aucune chance".

Au 13e tour, les conditions ne permettaient plus à l'ensemble du peloton de poursuivre la course, les drapeaux rouges en étaient la conséquence logique. La tentative de redémarrage a été interrompue pendant le tour de chauffe.

L'approche de la direction de course était-elle la bonne ? "Quand ils ont dit que nous reprendrions la piste à 15h50, j'ai été surpris parce qu'on ne voyait pratiquement rien à l'extérieur - et puis pendant 12 tours, ce qui fait encore 30 minutes de plus. Je me suis demandé ce qu'ils voulaient faire, mais j'étais aussi dans une situation où je voulais repartir", a déclaré Joan en souriant à propos de cette situation délicate. "Mais cela aurait été complètement fou de faire une course dans ces conditions".

Résultats MotoGP Course GP, Motegi (1.10.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 24:06,314 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,013

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6. Miller, KTM, + 6,837

7. Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8. Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10. Quartararo, Yamaha, + 12,244

11. Nakagami, Honda, + 14,714

12. Mir, Honda, + 14,924

13. Crutchlow, Yamaha, + 16,057

14e Bradl, Honda, + 17,253

15. Pol Espargaró, KTM, + 24,921

16. Pirro, Ducati, + 33,962

17. Morbidelli, Yamaha, + 1:14,934 min

18. Oliveira, Aprilia, 1 tour de retard

19. Viñales, Aprilia, 1 tour de retard

- Zarco, Ducati, non classé après une chute

- Binder, KTM, 7 tours de retard

Résultats MotoGP Sprint, Motegi (30.9.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 21:00,734 min.

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20e Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

Classement au championnat du monde après 28 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 319 points. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 490 points. 2. KTM 272. 3. Aprilia 240. 4. Honda 142. 5. Yamaha 131.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 478 points. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.