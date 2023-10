Joan Mir (Honda/12°): "Sono molto deluso".

Joan Mir è partito dalla 15esima posizione in griglia nella gara di casa della Honda al Mobility Resort di Motegi. Tuttavia, si è fatto costantemente strada nella gara flag-to-flag e si è trovato al settimo posto dopo una notevole battaglia con lo specialista della pioggia Jack Miller, prima che le cose andassero di nuovo male per il Campione del Mondo 2020. Ha concluso solo il dodicesimo giro, segnato dopo l'interruzione della gara, al dodicesimo posto.

Cosa è successo? "Ho avuto problemi di visibilità con il casco, non mi era mai successo in passato", ha sospirato il 26enne maiorchino. "Per qualche motivo è successo ora. Ho avuto qualche problema fin dall'inizio, ma poi la situazione è peggiorata a ogni giro perché la pioggia si è fatta più intensa. Poi si è arrivati al punto in cui è diventato inguidabile".

"È un peccato, ho perso i punti di frenata perché non riuscivo a vedere nulla", ha raccontato Mir. "Quando stavo lottando con Jack riuscivo ancora a vedere un po'. Ma poi la pioggia si è fatta più intensa ed è bastata per bagnare completamente l'interno. Quindi era impossibile vedere altro".

"Sono molto, molto deluso", ha chiarito il pilota ufficiale Repsol Honda. Allo stesso tempo, però, ha voluto difendere il suo fornitore di caschi di lunga data: "Come ho detto, una cosa del genere non mi era mai successa prima. Dobbiamo capire perché è successo adesso. Sono sicuro che da parte di AGV ci sarà sempre il massimo impegno per far sì che una cosa del genere non accada. Scopriremo le ragioni di questo incidente. Ma è normale che io sia deluso. Credo di aver fatto una buona gara fino a quel momento, mi stavo muovendo verso i primi con un ritmo piuttosto solido. Ma poi non ho potuto fare più nulla, non c'è stata possibilità".

Al tredicesimo giro, le condizioni non consentivano di continuare la gara per tutto il gruppo e le bandiere rosse erano la logica conseguenza. Il successivo tentativo di riprendere la gara è stato interrotto durante il giro di riscaldamento.

L'approccio del controllo gara è stato corretto? "Quando hanno detto che saremmo tornati in pista alle 15.50, sono rimasto sorpreso perché all'esterno non si vedeva praticamente nulla, e poi per 12 giri, cioè altri 30 minuti. Mi sono chiesta cosa avrebbero fatto, ma d'altra parte mi trovavo in una situazione in cui volevo guidare di nuovo", ha sorriso Joan ripensando alla situazione difficile. "Ma sarebbe stato assolutamente folle correre in quelle condizioni".

Risultati della MotoGP Gara del GP, Motegi (1 ottobre):

1° Martin, Ducati, 12 Rdn in 24:06.314 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,013

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.181

6° Miller, KTM, + 6.837

7° Augusto Fernández, KTM, + 7.587

8° Di Giannantonio, Ducati, + 8.602

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.229

10° Quartararo, Yamaha, + 12.244

11° Nakagami, Honda, + 14.714

12° Mir, Honda, + 14.924

13° Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14° Bradl, Honda, + 17.253

15° Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16° Pirro, Ducati, + 33.962

17° Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min.

18° Oliveira, Aprilia, 1 giro in meno

19° Viñales, Aprilia, 1 giro in meno

- Zarco, Ducati, non classificato dopo la caduta

- Binder, KTM, 7 giri in meno

Risultati MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1° Martin, Ducati, 12 giri in 21:00.734 min.

2° Binder, KTM, + 1,390 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 5,276

4° Miller, KTM, + 6.194

5° Zarco, Ducati, + 6.315

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.919

7° Marc Márquez, Honda, + 9.298

8° Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9° Viñales, Aprilia, + 12.404

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11° Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12° Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13° Mir, Honda, + 17.052

14° Oliveira, Aprilia, + 18.092

15° Quartararo, Yamaha, + 19.333

16° Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17° Nakagami, Honda, + 21.862

18° Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19° Pirro, Ducati, + 27.911

20° Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

Classifica del Campionato del Mondo dopo 28 gare su 40:

1° Bagnaia, 319 punti. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Bagnaia, 1.5. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 490 punti. 2° KTM 272. 3° Aprilia 240. 4° Honda 142. 5° Yamaha 131.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 478 punti. 2° Mooney VR46 Racing 400. 3° Ducati Lenovo Team 354. 4° Red Bull KTM Factory Racing 326. 5° Aprilia Racing 310. 6° Monster Energy Yamaha 188. 7° Gresini Racing 161. 8° CryptoDATA RNF 109. 9° LCR Honda 98. 10° GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11° Repsol Honda 84.