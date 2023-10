Joan Mir (Honda/12º): "Estou muito desiludido".

Enquanto Marc Márquez animou a Honda a conquistar o primeiro pódio da época em Motegi, o seu companheiro de equipa na Repsol Honda, Joan Mir, debateu-se com problemas de visibilidade no chuvoso GP do Japão.

Joan Mir partiu do 15º lugar da grelha de partida na corrida caseira da Honda no Mobility Resort Motegi. No entanto, foi progredindo na corrida de bandeira a bandeira e estava em sétimo lugar após uma notável batalha com o especialista em chuva Jack Miller, antes de as coisas voltarem a correr mal para o Campeão do Mundo de 2020. Ele só terminou a décima segunda volta, que foi marcada depois que a corrida foi interrompida, em décimo segundo lugar.

O que é que aconteceu? "Tive problemas de visibilidade com o capacete, isso nunca me tinha acontecido no passado", suspirou o maiorquino de 26 anos. "Por alguma razão, aconteceu agora. Tive alguns problemas desde o início, mas depois foi piorando a cada volta, porque a chuva também ficou mais forte. Chegou então a um ponto em que se tornou impossível de pilotar."

"É uma pena, falhei os pontos de travagem porque não conseguia ver nada", descreveu Mir. "Quando estava a lutar com o Jack ainda conseguia ver um pouco. Mas depois disso a chuva tornou-se um pouco mais forte e foi o suficiente para ficar completamente molhado por dentro. Por isso, era impossível ver mais alguma coisa".

"Estou muito, muito desiludido," disse o piloto de fábrica da Repsol Honda. Ao mesmo tempo, no entanto, ele teve o cuidado de vir em defesa do seu fornecedor de capacetes de longa data: "Como eu disse, algo assim nunca me aconteceu antes. Temos de perceber porque é que isto aconteceu agora. Estou certo de que a AGV fará sempre os maiores esforços para garantir que algo como isto não acontece. Iremos descobrir a razão deste incidente. Mas é normal que eu esteja desiludido. Penso que tinha feito uma boa corrida até àquele momento, estava a aproximar-me da frente com um ritmo bastante sólido. Mas depois não consegui fazer mais nada, não tive hipóteses."

Na 13ª volta, as condições não permitiram que a corrida continuasse para todo o pelotão e as bandeiras vermelhas foram a consequência lógica. A tentativa subsequente de reiniciar a corrida foi abortada durante a volta de aquecimento.

A abordagem do controlo da corrida foi correcta? "Quando disseram que íamos voltar à pista às 15h50, fiquei surpreendido porque não se via praticamente nada lá fora - e depois, durante 12 voltas, são mais 30 minutos. Perguntei-me o que iriam fazer, mas, por outro lado, estava numa situação em que queria voltar a conduzir", Joan sorria sobre a situação complicada, olhando para trás. "Mas teria sido uma loucura correr naquelas condições."

Resultados do MotoGP Corrida de GP, Motegi (1 de outubro):

1º Martin, Ducati, 12 Rdn em 24:06.314 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,413 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,013

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6º Miller, KTM, + 6,837

7º Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8º Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10º Quartararo, Yamaha, + 12,244

11º Nakagami, Honda, + 14,714

12º Mir, Honda, + 14,924

13º Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14º Bradl, Honda, + 17.253

15º Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16º Pirro, Ducati, + 33.962

17º Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min

18º Oliveira, Aprilia, 1 volta abaixo

19º Viñales, Aprilia, 1 volta abaixo

- Zarco, Ducati, não classificado após queda

- Binder, KTM, 7 voltas abaixo

Resultados MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 voltas em 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1,390 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6,315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13º Mir, Honda, + 17,052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21,862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19º Pirro, Ducati, + 27,911

20º Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

Classificação do Campeonato do Mundo após 28 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 319 pontos. 2º Martin 316. 3º Bezzecchi 265. 4º Binder 201. 5º Aleix Espargaró 171. 6º Zarco 162. 6º Viñales 139. 8º Marini 135. 9º Miller 125. 10º Quartararo 111. 11º Alex Márquez 108. 12º Morbidelli 77. 13º Oliveira 69. 14º Augusto Fernández 67. 15º Marc Márquez 64. 16º Dirigente da Aprilia Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 490 pontos. 2º KTM 272. 3º Aprilia 240. 4º Honda 142. 5º Yamaha 131.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 478 pontos. 2º Mooney VR46 Racing 400. 3º Ducati Lenovo Team 354. 4º Red Bull KTM Factory Racing 326. 5º Aprilia Racing 310. 6º Monster Energy Yamaha 188. 7º Gresini Racing 161. 8º CryptoDATA RNF 109. 9º LCR Honda 98. 10º GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11º Repsol Honda 84.