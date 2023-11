Marc Márquez : "Acosta sera un grand nom du MotoGP".

Dimanche, sur le circuit de Sepang, Pedro Acosta a assuré de manière convaincante, en terminant deuxième derrière Fermin Aldeguer, le titre Moto2 qui ne pouvait plus guère m'échapper, puisque l'Espagnol de 19 ans était venu en Malaisie avec 65 points d'avance sur Tony Arbolino (23).

Acosta a déjà gagné le championnat du monde Moto3 en 2021 dans un style convaincant et est considéré depuis comme le "nouveau Márquez", notamment parce qu'il semble très intelligent, adulte et endurci en tant qu'adolescent - et apparemment, contrairement à son grand compatriote, il garde toujours son calme et chute très rarement.

Cette saison, Acosta a déjà obtenu 14 podiums en 18 Grand Prix, dont sept victoires, il a donc même dépassé Raúl Fernández (huit victoires en Moto2 en tant que rookie en 2021).

Etonnant : en trois ans au sein du Red Bull KTM-Ajo Team, Acosta a remporté deux championnats du monde. Pour le propriétaire de l'équipe Aki Ajo, il s'agissait du troisième titre Moto2 consécutif après Remy Gardner et Augusto Fernández.

Pour l'octuple champion du monde Marc Márquez, Pedro Acosta est un candidat passionnant pour le MotoGP en 2024. La jeune star fera ses débuts dans la catégorie reine l'année prochaine au sein de l'équipe GASGAS Factory Racing Tech3 aux côtés d'Augusto Fernández.

"Acosta est un pilote qui va se faire un grand nom en MotoGP. Et il aura son heure de gloire, comme Doohan, comme Valentino, puis Lorenzo, Stoner ou moi", pressent Marc Márquez. "Pour l'instant, je ne vois personne qui gagne beaucoup de championnats à la suite. Mais Acosta peut être l'un de ces garçons. Il est encore très jeune et il aura à cent pour cent ses années de succès en MotoGP. Il se peut qu'il se distingue dès la saison prochaine. Car il monte sur une moto compétitive, qui a montré avec Binder qu'elle était capable d'excellents résultats, puisque Brad est quatrième au championnat du monde. Nous verrons bien..."

Résultat de la course Moto2, Sepang (12.11.) :

1. Aldeguer, Boscoscuro, 17 rdn en 36:04,378 min.

2. Acosta, Kalex, + 7,128 sec

3. Ramirez, Kalex, + 9,558

4. Ogura, Kalex, + 9,992

5. Dixon, Kalex, + 11,652

6. Chantra, Kalex + 13,675

7. Lowes, Kalex, + 15,200

8. Roberts, Kalex, + 18,482

9. Arenas, Kalex, + 20,004

10. Arbolino, Kalex, + 20,990

11. Baltus, Kalex, + 21,570

12. Alcoba, Kalex, + 23,489

13. Escrig, Forward, + 25,791

14. Salac, Kalex, + 29,853

15. Foggia, Kalex, + 29,923

16. Hada, Kalex, + 32,681

17. Bendsneyder, Kalex, + 33,361

18. Van den Goorbergh, Kalex, + 38,800

19. Kelly, Forward, + 41,799

20. Skinner, Kalex, + 44,758

21. Casadei, Kalex, + 53,217

22. López, Boscoscuro, + 58,554

23e Azman, Kalex, + 1:09,940 min

24e Tulovic, Kalex, + 1:20,633

25e Garcia, Kalex, 1 tour de retard

Classement au championnat du monde Moto2 après 18 courses sur 20 :

1. Acosta, 320,5 points (champion du monde). 2. Arbolino 243,5. 3. Dixon 183. 4. Aldeguer 162. 5. Canet 159. 6. Chantra 153,5. 7. Lopez 127. 8. Gonzalez 122,5. 9. Ogura 119,5. 10. Salac 110. 11. Vietti 106. 12. Lowes 91. 13. Garcia 84. 14. Roberts 80,5. 15. Arenas 79. 16. Baltus 53. 17. Ramirez 49. 18. J. Alcoba 46,5. 19. D. Binder 32. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 28. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Kalex, 422,5 points (champion du monde). 2. Boscoscuro 236. 3. Forward 4.

Championnat du monde par équipes :

1. Red Bull KTM Ajo 399,5 points. 2. Elf Marc VDS Racing 334,5. 3. Beta Tools SpeedUp 289. 4. Idemitsu Honda Team Asia 273. 5. Pons Wegow Los40, 243. 6. Inde GASGAS Aspar 203. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 156,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 122,5. 9. Italtrans Racing 108,5. 10. Fantic Racing 106. 11. Fieten Oli Racing GP 70. 12. Onlyfans American Racing Team 51. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 35. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 4.