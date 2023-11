Marc Márquez: "Acosta vai ser um grande nome no MotoGP"

Pedro Acosta garantiu o título de Moto2 em estilo convincente no domingo no Circuito de Sepang com o segundo lugar atrás de Fermin Aldeguer, que estava quase fora de alcance para ele porque o espanhol de 19 anos chegou à Malásia com uma vantagem de 65 pontos sobre Tony Arbolino (23).

Acosta já venceu o Campeonato do Mundo de Moto3 de forma convincente em 2021 e, desde então, tem sido considerado o "novo Márquez", também porque parece muito inteligente, maduro e duro como um adolescente - e, ao contrário do seu grande compatriota, aparentemente mantém sempre a calma e muito raramente cai.

Acosta já alcançou 14 pódios em 18 corridas de Grande Prémio esta época, incluindo sete vitórias, o que significa que até já ultrapassou Raúl Fernández (oito vitórias de Moto2 como estreante em 2021).

Espantoso: Em três anos com a equipa Red Bull KTM-Ajo, Acosta ganhou dois campeonatos do mundo. Para o proprietário da equipa, Aki Ajo, foi o terceiro título de Moto2 consecutivo, depois de Remy Gardner e Augusto Fernández.

Para o octacampeão do mundo Marc Márquez, Pedro Acosta é um candidato interessante ao MotoGP para 2024. A jovem estrela fará a sua estreia na categoria rainha no próximo ano na equipa GASGAS Factory Racing Tech3 ao lado de Augusto Fernández.

"Acosta é um piloto que vai fazer um grande nome no MotoGP. E ele vai ter o seu tempo, como Doohan, como Valentino, depois Lorenzo, Stoner ou eu", supõe Marc Márquez. "De momento, não estou a ver ninguém a ganhar muitos campeonatos seguidos. Mas Acosta pode ser um desses gajos. Ele ainda é muito jovem e vai certamente ter os seus anos de sucesso no MotoGP. Talvez ele se torne realmente um homem de sucesso na próxima época. Porque está a correr numa moto competitiva que já mostrou com Binder que é capaz de excelentes resultados, já que Brad está em quarto lugar no campeonato do mundo. Veremos..."

Resultados da corrida de Moto2, Sepang (12/11):

1º Aldeguer, Boscoscuro, 17 rdn em 36:04.378 min

2º Acosta, Kalex, + 7,128 seg

3º Ramirez, Kalex, + 9,558

4º Ogura, Kalex, + 9,992

5º Dixon, Kalex, + 11,652

6º Chantra, Kalex, + 13,675

7º Lowes, Kalex, + 15,200

8º Roberts, Kalex, +18,482

9º Arenas, Kalex, + 20,004

10º Arbolino, Kalex, +20.990

11º Baltus, Kalex, +21.570

12º Alcoba, Kalex, + 23,489

13º Escrig, Forward, + 25,791

14º Salac, Kalex, +29,853

15º Foggia, Kalex, + 29,923

16º Hada, Kalex, + 32,681

17º Bendsneyder, Kalex, + 33,361

18º Van den Goorbergh, Kalex, +38,800

19º Kelly, Forward, + 41,799

20º Skinner, Kalex, + 44,758

21º Casadei, Kalex, + 53,217

22º López, Boscoscuro, + 58,554

23º Azman, Kalex, + 1m09,940s

24º Tulovic, Kalex, + 1m20,633s

25º Garcia, Kalex, 1 volta abaixo

Classificação do Campeonato do Mundo de Moto2 após 18 de 20 corridas:

1º Acosta, 320,5 pontos (Campeão do Mundo). 2. Arbolino 243,5. 3. Dixon 183. 4. Aldeguer 162. 5. Canet 159. 6. Chantra 153,5. 7. Lopez 127. 8. Gonzalez 122,5. 9. Ogura 119,5. 10. Salac 110. 11. Vietti 106. 12. Lowes 91. 13. Garcia 84. 14. Roberts 80,5. 15. Arenas 79. 16. Baltus 53. 17. Ramirez 49. 18. J. Alcoba 46.5. 19. D. Binder 32. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 28. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4.5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Kalex, 422,5 pontos (Campeão do Mundo). 2. Boscoscuro 236. 3. Forward 4.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Red Bull KTM Ajo 399,5 pontos. 2. Elf Marc VDS Racing 334,5. 3. Beta Tools SpeedUp 289. 4. Idemitsu Honda Team Asia 273. 5. Pons Wegow Los40, 243. 6. Inde GASGAS Aspar 203. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 156,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 122,5. 9. Italtrans Racing 108,5. 10. Fantic Racing 106. 11. Fieten Oli Racing GP 70. 12. Onlyfans American Racing Team 51. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 35. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 4.