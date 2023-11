Johann Zarco (Ducati/12º): Escolta de Jorge

"Tuve problemas con el freno motor todo el fin de semana", dijo Johann Zarco (33), disculpándose por su pobre actuación en su penúltimo fin de semana como piloto de Ducati. "Por eso se me bloqueaba la rueda trasera. No hemos sido capaces de solucionarlo y por eso he perdido claramente la línea de carrera más de una vez en las curvas durante la carrera".

Después de que su compañero de equipo y aspirante al título Jorge Martín se tambaleara durante la carrera más mal que bien, Johann Zarco pronto se encontró en compañía de su compañero en el Prima Pramac Ducati. "Realmente no sabía qué hacer. Me di cuenta de que en Valencia un solo punto puede decidir la batalla por el título mundial". Habría decidido entonces contratar a un fiel escolta. "Así al menos podría proteger un poco mi neumático trasero".

El campeón del mundo de Moto2 en 2015 y 2016, que finalmente se proclamó campeón del mundo de MotoGP en el GP de Phillip Island de este año, tuvo problemas de todas formas con su neumático delantero. "No era un problema de temperatura ni de presión. Pero no me sentía cómodo con él".

Johann Zarco tampoco es capaz de juzgar definitivamente por qué su contendiente al campeonato Jorge Martín tropezó tanto en la carrera del Circuito Internacional de Lusail. "Cuando rodaba detrás de él, noté que no era capaz de poner tanta presión en el neumático delantero como se le conoce". Para empeorar las cosas, el Repsol Honda también se unió al sufrido grupo Pramac-Ducati. "Ha sido un poco de lucha. Era mucho mejor en los cambios rápidos de dirección. Pero quería proteger a Jorge". Zarco, piloto del LCR Honda el año que viene, puede simpatizar con la presión que siente ahora el español. "Ya estamos al límite cuando sólo luchamos por el décimo puesto como aquí".

Johann Zarco viaja a la cita de Valencia en quinta posición en el Campeonato del Mundo. Sin embargo, con 204 puntos en su haber hasta el momento, siente el aliento caliente de Aleix Espargaró (198) y Luca Marini (194) respirándole en la nuca. La salida de Aleix Espargaró sigue en el aire tras sufrir una fractura en el peroné en Qatar.

Resultado de la carrera de MotoGP, Doha (19.11.):

1º Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn en 41:43.654 min

2º Bagnaia, Ducati, + 2.734 seg.

3º Marini, Ducati, + 4.408

4º Viñales, Aprilia, + 4.488

5º Binder, KTM, + 7.246

6º Alex Márquez, Ducati, + 7.620

7º Quartararo, Yamaha, + 7.828

8º Bastianini, Ducati, + 8.239

9º Miller, KTM, + 11.509

10º Martin, Ducati, + 14.819

11º Marc Márquez, Honda, + 14.964

12º Zarco, Ducati, + 17.431

13º Bezzecchi, Ducati, + 17.807

14º Mir, Honda, +18.673

15º Augusto Fernández, KTM, +21.455

16º Morbidelli, Yamaha, +21.474

17º Raúl Fernández, Aprilia, +22.142

18º Pol Espargaró, KTM, +27.194

19º Nakagami, Honda, +27.740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 vueltas abajo

- Lecuona, Honda, 1ª vuelta no completada

Resultado MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0.391 seg.

3º Marini, Ducati, + 2.875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3.370

5º Bagnaia, Ducati, + 3.957

6º Viñales, Aprilia, + 4.239

7º Binder, KTM, + 5.761

8º Quartararo, Yamaha, + 6.454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12º Miller, KTM, + 10.173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15º Morbidelli, Yamaha, +12.163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17º Lecuona, Honda, + 19.285

18º Nakagami, Honda, + 26.238

19º Mir, Honda, + 28.446

20º Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 vueltas abajo

- Oliveira, Aprilia, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 37 de 39 carreras:

1. Bagnaia 437 puntos. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 84. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 663 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 620 puntos (campeón del mundo). 2. Ducati Lenovo Team, 531. 3. Mooney VR46 Racing, 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing, 431. 5. Aprilia Racing, 390. 6. Gresini Racing, 299. 7. Monster Energy Yamaha, 260. 8. CryptoDATA RNF, 120. 9. Repsol Honda, 115. 10. LCR Honda, 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.