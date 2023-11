Johann Zarco (Ducati/12e) : Escorte pour Jorge

Après s'être fait distancer dès le départ, la course au Qatar s'est révélée délicate pour Johann Zarco. Il s'agissait en effet de protéger son coéquipier Jorge Martin.

"J'ai eu des problèmes de frein moteur tout le week-end", a expliqué Johann Zarco (33 ans) pour excuser ses performances médiocres lors de son avant-dernier week-end en tant que pilote Ducati. "C'est pourquoi la roue arrière se bloquait toujours. Nous n'avons pas pu régler ce problème et c'est pourquoi j'ai nettement manqué la ligne idéale dans les virages plus d'une fois en course".

Après que son coéquipier et candidat au titre Jorge Martin ait traversé la course en titubant tant bien que mal, Johann Zarco s'est retrouvé assez rapidement en compagnie de son coéquipier Prima-Pramac-Ducati. "Je ne savais vraiment pas ce que je devais faire. Je suis conscient qu'à Valence, un seul point peut décider de la lutte pour le titre de champion du monde". Il aurait alors décidé de prendre une escorte loyale. "Ainsi, j'ai au moins pu ménager un peu mon pneu arrière".

Le champion du monde Moto2 2015 et 2016, et enfin vainqueur d'une manche du championnat du monde MotoGP depuis le GP de Phillip Island cette année, avait de toute façon plutôt des problèmes avec son avant. "Ce n'était pas un problème de température ou de pression. Mais je ne me sentais pas à l'aise avec ça".

Johann Zarco ne peut pas non plus juger définitivement pourquoi Jorge Martin, candidat au championnat du monde, a autant trébuché lors de la course sur le Lusail International Circuit. "Quand je roulais derrière lui, j'ai remarqué qu'il ne pouvait pas mettre autant de pression qu'on le connaissait, surtout avec le pneu avant". Pour ne rien arranger, Repsol-Honda s'est mêlé à la communauté Pramac-Ducati en souffrance. "C'était un peu pénible. Il était nettement meilleur dans les changements de direction rapides. Mais je voulais protéger Jorge". Zarco, le pilote LCR-Honda de l'année prochaine, peut comprendre la pression que ressent désormais l'Espagnol. "Nous sommes déjà à la limite si nous ne nous battons que pour une dixième place comme ici".

Johann Zarco se rend à Valence pour la finale en tant qu'actuel cinquième du championnat du monde. Avec ses 204 points acquis jusqu'à présent, il sent toutefois le souffle chaud d'Aleix Espargaró (198) et de Luca Marini (194) sur sa nuque. Le départ d'Aleix Espargaró, victime d'une fracture de la tête du péroné au Qatar, est encore incertain.

Résultat de la course MotoGP, Doha (19.11.) :

1. Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn en 41:43,654 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 2,734 sec

3. Marini, Ducati, + 4,408

4. Viñales, Aprilia, + 4,488

5. Binder, KTM, + 7,246

6. Alex Márquez, Ducati, + 7,620

7. Quartararo, Yamaha, + 7,828

8. Bastianini, Ducati, + 8,239

9. Miller, KTM, + 11,509

10. Martin, Ducati, + 14,819

11. Marc Márquez, Honda, + 14,964

12. Zarco, Ducati, + 17,431

13. Bezzecchi, Ducati, + 17,807

14e Mir, Honda, + 18,673

15. Augusto Fernández, KTM, + 21,455

16. Morbidelli, Yamaha, + 21,474

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 22,142

18. Pol Espargaró, KTM, + 27,194

19e Nakagami, Honda, + 27,740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 tours de retard

- Lecuona, Honda, 1er tour non terminé

Résultat du sprint MotoGP, Doha (18.11.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52,634 min.

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec

3. Marini, Ducati, + 2,875

4. Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6. Viñales, Aprilia, + 4,239

7. Binder, KTM, + 5,761

8. Quartararo, Yamaha, + 6,454

9. Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10. Zarco, Ducati, + 8,314

11. Marc Márquez, Honda, + 9,596

12. Miller, KTM, + 10,173

13. Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15. Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17. Lecuona, Honda, + 19,285

18. Nakagami, Honda, + 26,238

19. Mir, Honda, + 28,446

20e Bastianini, Ducati, + 35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 1er tour non terminé

Classement au championnat du monde MotoGP après 37 courses sur 39 :

1. Bagnaia 437 points. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 663 points (champion du monde). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 620 points (champion du monde). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.