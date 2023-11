Johann Zarco (Ducati/12°): Scorta per Jorge

Dopo essere rimasto indietro alla partenza, la gara in Qatar è diventata un compito delicato per Johann Zarco. Doveva proteggere il compagno di squadra Jorge Martin.

"Ho avuto problemi con il freno motore per tutto il fine settimana", ha detto Johann Zarco (33), scusandosi per le sue scarse prestazioni nel suo penultimo weekend da pilota Ducati. "Per questo motivo la mia ruota posteriore continuava a bloccarsi. Non siamo riusciti a risolvere il problema ed è per questo che ho chiaramente mancato la traiettoria più di una volta nelle curve durante la gara".

Dopo che il suo compagno di squadra e contendente al titolo Jorge Martin ha attraversato la gara più male che bene, Johann Zarco si è trovato presto in compagnia del suo compagno di squadra Prima Pramac Ducati. "Non sapevo davvero cosa fare. Ho capito che a Valencia un solo punto può decidere la battaglia per il titolo mondiale". Avrebbe quindi deciso di assumere una scorta fedele. "In questo modo avrei potuto proteggere almeno un po' la mia gomma posteriore".

Il campione del mondo 2015 e 2016 della Moto2, che ha finalmente conquistato il titolo mondiale della MotoGP nel GP di quest'anno a Phillip Island, ha comunque avuto problemi con la gomma anteriore. "Non era un problema di temperatura o di pressione. Ma non mi sentivo a mio agio".

Anche Johann Zarco non è in grado di giudicare definitivamente il motivo per cui il contendente al campionato Jorge Martin è inciampato così gravemente nella gara sul Circuito Internazionale di Lusail. "Quando ero dietro di lui, ho notato che non era in grado di esercitare la pressione sul pneumatico anteriore per cui è conosciuto". A peggiorare le cose, anche Repsol Honda si è unita al sofferente gruppo Pramac-Ducati. "È stata un po' una lotta. Lui era molto più bravo nei cambi di direzione veloci. Ma volevo proteggere Jorge". Il pilota LCR Honda del prossimo anno Zarco può comprendere la pressione che lo spagnolo sta sentendo. "Siamo già al limite quando lottiamo solo per il decimo posto come in questo caso".

Johann Zarco si presenta alla finale di Valencia in quinta posizione nel campionato mondiale. Tuttavia, con 204 punti all'attivo, sente il fiato sul collo di Aleix Espargaró (198) e Luca Marini (194). La partenza di Aleix Espargaró è ancora in forse dopo la frattura del perone subita in Qatar.

Risultato gara MotoGP, Doha (19.11.):

1° Di Giannantonio, Ducati, 22 giri in 41:43.654 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 2,734 sec.

3° Marini, Ducati, + 4,408

4° Viñales, Aprilia, + 4,488

5° Binder, KTM, + 7,246

6° Alex Márquez, Ducati, + 7.620

7° Quartararo, Yamaha, + 7.828

8° Bastianini, Ducati, + 8.239

9° Miller, KTM, + 11.509

10° Martin, Ducati, + 14.819

11° Marc Márquez, Honda, + 14.964

12° Zarco, Ducati, + 17.431

13° Bezzecchi, Ducati, + 17.807

14° Mir, Honda, +18.673

15° Augusto Fernández, KTM, +21.455

16° Morbidelli, Yamaha, +21.474

17° Raúl Fernández, Aprilia, +22.142

18° Pol Espargaró, KTM, +27.194

19° Nakagami, Honda, +27.740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 giri in meno

- Lecuona, Honda, 1° giro non completato

Risultato MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 20:52.634 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec.

3° Marini, Ducati, + 2,875

4° Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6° Viñales, Aprilia, + 4,239

7° Binder, KTM, + 5.761

8. Quartararo, Yamaha, + 6.454

9° Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12° Miller, KTM, + 10.173

13° Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15° Morbidelli, Yamaha, +12.163

16° Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17° Lecuona, Honda, + 19.285

18° Nakagami, Honda, + 26.238

19° Mir, Honda, + 28.446

20° Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 37 gare su 39:

1° Bagnaia 437 punti. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 663 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.

Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 620 punti (campione del mondo). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.