Johann Zarco (Ducati/12º): Acompanhante de Jorge

Depois de ficar para trás no início, a corrida no Qatar tornou-se uma tarefa delicada para Johann Zarco. Ele tinha de proteger o seu companheiro de equipa Jorge Martin.

"Tive problemas com o travão motor durante todo o fim de semana," disse Johann Zarco (33), desculpando-se pelo seu fraco desempenho no seu penúltimo fim de semana como piloto da Ducati. "É por isso que a minha roda traseira estava sempre a bloquear. Não conseguimos resolver isto e é por isso que falhei claramente a linha de corrida mais do que uma vez nas curvas durante a corrida."

Depois do seu companheiro de equipa e candidato ao título, Jorge Martin, ter andado mais mal do que bem na corrida, Johann Zarco rapidamente se viu na companhia do seu companheiro de equipa da Prima Pramac Ducati. "Não sabia mesmo o que fazer. Apercebi-me que em Valência um único ponto pode decidir a luta pelo título mundial." Ele teria então decidido contratar uma escolta fiel. "Dessa forma, eu poderia pelo menos proteger um pouco o meu pneu traseiro."

O Campeão do Mundo de Moto2 de 2015 e 2016, que finalmente venceu o Campeonato do Mundo de MotoGP no GP deste ano em Phillip Island, teve problemas com o seu pneu dianteiro de qualquer maneira. "Não foi um problema com a temperatura ou a pressão. Mas não me senti confortável com ele."

Johann Zarco também não consegue avaliar definitivamente porque é que o candidato ao título Jorge Martin tropeçou tanto na corrida no Circuito Internacional de Lusail. "Quando eu estava atrás dele, notei que ele não estava conseguindo colocar tanta pressão no pneu dianteiro como ele é conhecido." Para piorar a situação, a Repsol Honda também se juntou ao sofrido grupo da Pramac-Ducati. "Foi um pouco difícil. Ele estava muito melhor nas mudanças de direção rápidas. Mas eu queria proteger o Jorge." O piloto da LCR Honda do próximo ano, Zarco, pode simpatizar com a pressão que o espanhol está a sentir agora. "Já estamos no limite quando estamos apenas a lutar pelo décimo lugar como aqui."

Johann Zarco vai para a final em Valência em quinto lugar no campeonato do mundo. No entanto, com 204 pontos até ao momento, sente o fôlego quente de Aleix Espargaró (198) e Luca Marini (194) a respirar-lhe no pescoço. O início de Aleix Espargaró ainda é incerto depois de ter sofrido uma fratura no perónio no Qatar.

Resultado da corrida de MotoGP, Doha (19.11.):

1º Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn em 41:43.654 min

2º Bagnaia, Ducati, + 2,734 seg

3º Marini, Ducati, + 4,408

4º Viñales, Aprilia, + 4,488

5º Binder, KTM, + 7,246

6º Alex Márquez, Ducati, + 7,620

7º Quartararo, Yamaha, + 7,828

8º Bastianini, Ducati, + 8,239

9º Miller, KTM, + 11,509

10º Martin, Ducati, + 14,819

11º Marc Márquez, Honda, + 14,964

12º Zarco, Ducati, + 17,431

13º Bezzecchi, Ducati, + 17,807

14º Mir, Honda, +18,673

15º Augusto Fernández, KTM, +21,455

16º Morbidelli, Yamaha, +21,474

17º Raúl Fernández, Aprilia, +22,142

18º Pol Espargaró, KTM, +27,194

19º Nakagami, Honda, +27,740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 voltas abaixo

- Lecuona, Honda, 1ª volta não completada

Resultado MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 voltas em 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 seg

3º Marini, Ducati, + 2,875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5º Bagnaia, Ducati, + 3,957

6º Viñales, Aprilia, + 4,239

7º Binder, KTM, + 5,761

8º Quartararo, Yamaha, + 6,454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10º Zarco, Ducati, + 8,314

11º Marc Márquez, Honda, + 9,596

12º Miller, KTM, + 10,173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15º Morbidelli, Yamaha, +12,163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17º Lecuona, Honda, + 19,285

18º Nakagami, Honda, + 26,238

19º Mir, Honda, + 28,446

20º Bastianini, Ducati, +35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 37 de 39 corridas:

1º Bagnaia 437 pontos. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 663 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 620 pontos (campeã do mundo). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.