Desempleado como un triunfador: la "situación surrealista" de Diggia

Fabio Di Giannantonio dejó claro desde el jueves en Lusail que estaba decidido a conseguir su primera victoria en la categoría reina a pesar de todo el ruido de fondo. "Seré honesto y diré una cosa: después de Malasia pasó algo que no fue bueno para mi futuro", dijo, refiriéndose a los acontecimientos que rodearon al sucesor de Márquez en el equipo oficial Repsol Honda, donde Luca Marini fue elegido por encima de él. "Volví a casa con mucha rabia, pero de forma positiva. Les dije a mis amigos más cercanos y a mis compañeros dos o tres veces: 'Voy a ganar en Qatar'. Y todos me dijeron: 'Fabio, no lo digas, vete a trabajar, pero por favor, no lo digas porque se perderá la energía'. Pero yo me mantuve firme: 'No, voy a ganar'. Pero una vez que llegas aquí, tienes que conseguirlo. No fue fácil, pero lo conseguimos".

Sin embargo, su futuro dista mucho de estar asegurado. A ocho días de la prueba de Valencia, el ganador de Qatar 2024 sigue en paro. "Estoy un poco sin palabras sobre este tema. Lo he dicho varias veces y estoy un poco cansado de repetirlo porque parece que siempre estoy aquí sentado diciendo lo mismo", prologó "Diggia" la inevitable pregunta. "Es un poco surrealista lo que está pasando en MotoGP en este momento. Creo que soy un piloto que está mostrando buenas cosas en su segundo año en MotoGP. Y creo que estoy en el buen camino en cuanto a resultados. No es una categoría fácil, necesitas tiempo para trabajar duro y mejorar tu rendimiento".

"Estaba enfadado porque trabajamos duro pero no llega nada. Luego nos acercamos y lo perdemos, y nos acercamos una segunda vez y lo volvemos a perder", explica el romano, relatando las tediosas negociaciones con su representante, Diego Tavano. "Así que me dije: '¡A la mierda, lo haré ahora, lo intentaré! Es la única arma que tengo en este momento".

No acepta que el piloto del Gresini Ducati haya tardado demasiado en desarrollar esta potencia. "Aquí estamos al más alto nivel del motociclismo mundial. Incluso los pilotos de atrás son campeones del mundo. Contra los mejores del mundo, tienes que ser perfecto en todos los aspectos, y tienes que empezar por algún sitio. Por muchas razones, el año pasado fue un cero para mí y he empezado este año con una hoja en blanco".

Diggia ha citado repetidamente a su jefe de equipo Frankie Carchedi, mentor de Joan Mir en su camino hacia el título mundial de 2020 y que se trasladó al box de Gresini después de que Suzuki se retirara para 2023, como una persona clave. "Cuando Frankie se unió al equipo, me ayudó mucho a entender cómo tenía que pilotar esta moto. Me lo explicó como si me subiera a la moto por primera vez", comenta el italiano de 25 años, mirando atrás con una sonrisa. "Empezamos a poner a punto cada pequeño detalle, paso a paso. Eso lleva su tiempo. No se puede pasar del último puesto al podio en dos carreras. Vale, algunos pilotos lo han conseguido, me quito el sombrero, pero desde mi punto de vista es casi imposible. Simplemente se necesita tiempo. Hemos trabajado durante toda la temporada y hemos hecho pequeños progresos carrera a carrera. Hay que confiar en este proceso, y paso a paso hemos llegado a este gran nivel".

Una evolución que se vería coronada con su primera victoria en MotoGP el domingo por la tarde en Doha. Sin embargo, no parece una redención. El ahora cuatro veces ganador de un GP lo sabe: "Nadie puede robarte tus resultados. Durante el resto de mi vida, seré el ganador cuando vea la carrera de MotoGP de 2023 en Qatar. Siempre estaré orgulloso de lo que he conseguido aquí. Pero no me siento libre, porque chicos, este es mi sueño - como para los otros chicos aquí. Correr a este nivel, en este campeonato del mundo y con estas motos es el sueño de mi vida. Y poder vivir de este trabajo. Así que no soy libre en absoluto, porque me encantaría continuar mi viaje. Me sentiré libre cuando pueda firmar un contrato para el año que viene. Pero ahora sólo quiero disfrutar del momento e intentar sacar el máximo provecho de Valencia. Esta es otra oportunidad y puede que la última, o puede que no. Sólo quiero darlo todo".

Después de todo: El domingo por la tarde, el mánager de Diggia, Diego Tavano, fue visto en el paddock del Circuito Internacional de Lusail hablando con los directores del equipo VR46, Uccio Salucci y Pablo Nieto. Después, el ex futbolista declaró a sus colegas italianos de Sky Sport que al menos veía "un poco de luz" para el futuro de su protegido.

Resultado carrera MotoGP, Doha (19.11.):

1º Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn en 41:43.654 min

2º Bagnaia, Ducati, + 2.734 seg.

3º Marini, Ducati, + 4.408

4º Viñales, Aprilia, + 4.488

5º Binder, KTM, + 7.246

6º Alex Márquez, Ducati, + 7.620

7º Quartararo, Yamaha, + 7.828

8º Bastianini, Ducati, + 8.239

9º Miller, KTM, + 11.509

10º Martin, Ducati, + 14.819

11º Marc Márquez, Honda, + 14.964

12º Zarco, Ducati, + 17.431

13º Bezzecchi, Ducati, + 17.807

14º Mir, Honda, +18.673

15º Augusto Fernández, KTM, +21.455

16º Morbidelli, Yamaha, +21.474

17º Raúl Fernández, Aprilia, +22.142

18º Pol Espargaró, KTM, +27.194

19º Nakagami, Honda, +27.740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 vueltas abajo

- Lecuona, Honda, 1ª vuelta no completada

Resultado MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0.391 seg.

3º Marini, Ducati, + 2.875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3.370

5º Bagnaia, Ducati, + 3.957

6º Viñales, Aprilia, + 4.239

7º Binder, KTM, + 5.761

8º Quartararo, Yamaha, + 6.454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12º Miller, KTM, + 10.173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15º Morbidelli, Yamaha, + 12.163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17º Lecuona, Honda, + 19.285

18º Nakagami, Honda, + 26.238

19º Mir, Honda, + 28.446

20º Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 vueltas abajo

- Oliveira, Aprilia, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 37 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 437 puntos. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira, Aprilia. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 663 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 620 puntos (campeón del mundo). 2. Ducati Lenovo Team, 531. 3. Mooney VR46 Racing, 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing, 431. 5. Aprilia Racing, 390. 6. Gresini Racing, 299. 7. Monster Energy Yamaha, 260. 8. CryptoDATA RNF, 120. 9. Repsol Honda, 115. 10. LCR Honda, 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.