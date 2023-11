Au chômage en tant que vainqueur : la "situation surréaliste" de Diggias

Dès le jeudi, Fabio Di Giannantonio a laissé entendre à Lusail que, malgré les nombreux bruits de couloir, il était bien décidé à remporter sa première victoire dans la catégorie reine. "Je vais être honnête et dire une chose : après la Malaisie, il s'est passé quelque chose qui n'était pas bon pour mon avenir", a-t-il fait référence aux développements autour de la succession de Márquez au sein de l'équipe d'usine Repsol-Honda, où Luca Marini lui a été préféré. "Je suis rentré chez moi avec beaucoup de colère - mais d'une manière positive. J'ai dit deux ou trois fois à mes amis les plus proches et à mes copains : 'Au Qatar, je vais gagner'. Et tous m'ont dit : 'Fabio, ne le dis pas, vas-y et travaille, mais s'il te plaît, ne le dis pas, parce que l'énergie sera perdue'. Mais je suis resté sur ma position : 'Non, je vais gagner'. Mais une fois que tu es arrivé ici, tu dois le mettre en pratique. Ce n'était pas facile, mais nous l'avons fait".

Son avenir est toutefois loin d'être assuré. Huit jours avant le test de Valence, le vainqueur du Qatar pour 2024 est toujours au chômage. "Je suis un peu sans voix sur ce sujet. Je l'ai déjà dit plusieurs fois et je suis un peu fatigué de le répéter parce que j'ai l'impression d'être toujours assis ici à dire la même chose", a lancé "Diggia" en réponse à l'inévitable question. "C'est un peu surréaliste ce qui se passe en MotoGP en ce moment. Je crois que je suis un pilote qui montre de bonnes choses pour sa deuxième année en MotoGP. Et je pense que je suis donc tout à fait dans les temps en ce qui concerne le moment où j'ai atteint les résultats. Ce n'est pas une catégorie facile, il faut du temps pour travailler dur et améliorer les performances".

"J'étais en colère parce que nous travaillons dur, mais rien ne vient. Puis nous sommes proches et nous le perdons - et une deuxième fois proche et nous le perdons à nouveau", a raconté le Romain à propos des négociations laborieuses de son manager Diego Tavano. "Alors je me suis dit : 'Et puis merde, je le fais maintenant, je tente ma chance ! C'est la seule arme que j'ai en ce moment".

Il n'admet pas que le pilote Gresini-Ducati ait mis trop de temps à développer cette force de frappe. "Nous sommes ici au plus haut niveau du sport motocycliste dans le monde. Même les gars en queue de peloton sont des champions du monde. Contre les meilleurs du monde, tu dois vraiment être parfait à tous les niveaux - et pour cela, tu dois commencer quelque part. Pour de nombreuses raisons, l'année précédente a été un zéro pointé pour moi et j'ai commencé cette année sur une feuille blanche".

Dernièrement, Diggia a régulièrement cité comme personne clé son chef d'équipe Frankie Carchedi, qui s'est occupé de Joan Mir en 2020 sur la voie du titre mondial et qui a rejoint le box de Gresini après le retrait de Suzuki pour 2023. "Quand Frankie est arrivé dans l'équipe, il m'a beaucoup aidé à comprendre comment je devais piloter cette moto. Il me l'a expliqué comme si je montais sur la moto pour la première fois", a dû sourire l'Italien de 25 ans avec le recul. "Nous avons commencé à régler chaque petit détail étape par étape. Cela prend du temps. Tu ne peux pas passer de la dernière place au podium en deux courses - ok, certains pilotes y sont parvenus, chapeau bas, mais de mon point de vue, c'est presque impossible. Cela prend simplement du temps. Nous avons travaillé toute la saison et avons fait de petits progrès course après course. Il faut avoir confiance en ce processus - et pas à pas, nous sommes arrivés à ce niveau formidable".

Une évolution qui serait couronnée par sa première victoire en MotoGP dimanche soir à Doha. Mais cela ne ressemble pas à une délivrance. Le désormais quadruple vainqueur de GP sait certes : "Personne ne peut voler tes résultats. Pour le reste de ma vie, je serai le vainqueur lorsque je regarderai la course MotoGP du Qatar en 2023. Je serai toujours fier de ce que j'ai accompli ici. Mais je ne me sens pas libre, car les gars, c'est mon rêve - comme pour les autres gars ici. C'est le rêve de notre vie de courir à ce niveau, dans ce championnat du monde et avec ces motos. Et de pouvoir vivre de ce travail. Je ne suis donc pas du tout libre, car j'aimerais bien continuer mon voyage. Je me sentirai libre si et quand je pourrai signer un contrat pour l'année prochaine. Mais pour l'instant, je veux simplement profiter du moment présent et essayer de faire le maximum à Valence aussi. C'est une nouvelle chance et peut-être ma dernière - ou pas. Je veux juste donner le maximum".

Toujours est-il que dimanche soir, le manager de Diggia, Diego Tavano, a été aperçu dans le paddock du circuit international de Lusail en train de discuter avec les managers de l'équipe VR46, Uccio Salucci et Pablo Nieto. L'ancien footballeur a ensuite déclaré à nos confrères italiens de Sky Sport qu'il voyait au moins "un peu de lumière" sur l'avenir de son protégé.

Résultat de la course MotoGP, Doha (19.11.) :

1. Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn en 41:43,654 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 2,734 sec

3. Marini, Ducati, + 4,408

4. Viñales, Aprilia, + 4,488

5. Binder, KTM, + 7,246

6. Alex Márquez, Ducati, + 7,620

7. Quartararo, Yamaha, + 7,828

8. Bastianini, Ducati, + 8,239

9. Miller, KTM, + 11,509

10. Martin, Ducati, + 14,819

11. Marc Márquez, Honda, + 14,964

12. Zarco, Ducati, + 17,431

13. Bezzecchi, Ducati, + 17,807

14e Mir, Honda, + 18,673

15. Augusto Fernández, KTM, + 21,455

16. Morbidelli, Yamaha, + 21,474

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 22,142

18. Pol Espargaró, KTM, + 27,194

19e Nakagami, Honda, + 27,740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 tours de retard

- Lecuona, Honda, 1er tour non terminé

Résultat du sprint MotoGP, Doha (18.11.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52,634 min.

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec

3. Marini, Ducati, + 2,875

4. Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6. Viñales, Aprilia, + 4,239

7. Binder, KTM, + 5,761

8. Quartararo, Yamaha, + 6,454

9. Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10. Zarco, Ducati, + 8,314

11. Marc Márquez, Honda, + 9,596

12. Miller, KTM, + 10,173

13. Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15. Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17. Lecuona, Honda, + 19,285

18. Nakagami, Honda, + 26,238

19. Mir, Honda, + 28,446

20e Bastianini, Ducati, + 35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 1er tour non terminé

Classement du championnat du monde MotoGP après 37 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 437 points. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 663 points (champion du monde). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 620 points (champion du monde). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.