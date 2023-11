Disoccupato come vincitore: la "situazione surreale" di Diggia

Fabio Di Giannantonio ha chiarito fin da giovedì a Lusail di essere determinato a ottenere la sua prima vittoria nella classe regina nonostante tutti i rumori di fondo. "Sarò onesto e dirò una cosa: dopo la Malesia è successo qualcosa che non è stato positivo per il mio futuro", ha detto, riferendosi agli sviluppi relativi al successore di Márquez nel team ufficiale Repsol Honda, dove Luca Marini è stato scelto al posto suo. "Sono tornato a casa con molta rabbia, ma in modo positivo. Ho detto due o tre volte ai miei amici più stretti e ai miei compagni: 'Vincerò in Qatar'. E tutti mi hanno detto: 'Fabio, non dirlo, vai a lavorare, ma per favore non dirlo perché l'energia si perde'. Ma io sono rimasto fedele alla mia idea: "No, io vincerò". Ma una volta arrivati qui, bisogna fare in modo che accada. Non è stato facile, ma ce l'abbiamo fatta".

Tuttavia, il suo futuro è tutt'altro che sicuro. A otto giorni dalla prova di Valencia, il vincitore di Qatar 2024 è ancora disoccupato. "Sono un po' a corto di parole su questo argomento. L'ho detto un po' di volte e sono un po' stanco di ripeterlo perché sembra che io sia sempre seduto qui a dire le stesse cose", ha esordito "Diggia" all'inevitabile domanda. "È un po' surreale quello che sta succedendo in MotoGP in questo momento. Credo di essere un pilota che sta facendo vedere buone cose al suo secondo anno in MotoGP. E credo di essere in linea con la tabella di marcia per quanto riguarda i risultati ottenuti. Non è una classe facile, c'è bisogno di tempo per lavorare sodo e migliorare le proprie prestazioni".

"Ero arrabbiato perché lavoriamo duramente ma non arriva nulla. Poi ci andiamo vicino e lo perdiamo - e ci andiamo vicino una seconda volta e lo perdiamo di nuovo", ha detto il romano, raccontando le noiose trattative con il suo manager Diego Tavano. "Allora mi sono detto: 'Fanculo, lo faccio adesso, ci provo! È l'unica arma che ho al momento".

Non accetta che il pilota della Gresini Ducati abbia impiegato troppo tempo per sviluppare questa potenza. "Qui siamo al più alto livello di gare motociclistiche del mondo. Anche i ragazzi in fondo al gruppo sono campioni del mondo. Contro i migliori del mondo bisogna essere perfetti sotto ogni punto di vista, e bisogna iniziare da qualche parte. Per molte ragioni, l'anno scorso per me è stato uno zero e quest'anno ho iniziato con un foglio bianco".

Diggia ha più volte citato il suo capo equipaggio Frankie Carchedi, che ha fatto da mentore a Joan Mir sulla strada del titolo mondiale 2020 e si è trasferito al box Gresini dopo il ritiro della Suzuki per il 2023, come una persona chiave. "Quando Frankie è entrato in squadra, mi ha aiutato molto a capire come dovevo guidare questa moto. Mi ha spiegato come se stessi salendo sulla moto per la prima volta", ha detto il 25enne italiano, guardando indietro con un sorriso. "Abbiamo iniziato a mettere a punto ogni piccolo dettaglio, passo dopo passo. Ci vuole tempo. Non si può passare dall'ultimo posto al podio in due gare - ok, alcuni piloti ci sono riusciti, tanto di cappello, ma dal mio punto di vista è quasi impossibile. Ci vuole semplicemente tempo. Abbiamo lavorato per tutta la stagione e fatto piccoli progressi gara per gara. Bisogna avere fiducia in questo processo, e passo dopo passo siamo arrivati a questo grande livello".

Uno sviluppo che sarebbe stato coronato dalla sua prima vittoria in MotoGP domenica sera a Doha. Tuttavia, non si tratta di un riscatto. L'ormai quattro volte vincitore di un GP lo sa bene: "Nessuno può rubarti i risultati. Per il resto della mia vita, sarò il vincitore quando guarderò la gara di MotoGP del 2023 in Qatar. Sarò sempre orgoglioso di ciò che ho ottenuto qui. Ma non mi sento libero, perché ragazzi, questo è il mio sogno, come per gli altri ragazzi qui presenti. È il sogno di una vita correre a questo livello, in questo campionato mondiale e con queste moto. E poter vivere di questo lavoro. Quindi non sono affatto libero, perché mi piacerebbe continuare il mio viaggio. Mi sentirò libero se e quando potrò firmare un contratto per il prossimo anno. Ma ora voglio solo godermi il momento e cercare di ottenere il massimo da Valencia. Questa è un'altra occasione, forse l'ultima, o forse no. Voglio solo dare il massimo".

Dopotutto: domenica sera, il manager di Diggia, Diego Tavano, è stato avvistato nel paddock del Lusail International Circuit mentre parlava con i manager del team VR46, Uccio Salucci e Pablo Nieto. In seguito, l'ex calciatore ha dichiarato ai colleghi italiani di Sky Sport di riuscire a vedere almeno "un po' di luce" per il futuro del suo pupillo.

Risultati gara MotoGP, Doha (19.11.):

1° Di Giannantonio, Ducati, 22 giri in 41:43.654 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 2,734 sec.

3° Marini, Ducati, + 4,408

4° Viñales, Aprilia, + 4,488

5° Binder, KTM, + 7,246

6° Alex Márquez, Ducati, + 7.620

7° Quartararo, Yamaha, + 7.828

8° Bastianini, Ducati, + 8.239

9° Miller, KTM, + 11.509

10° Martin, Ducati, + 14.819

11° Marc Márquez, Honda, + 14.964

12° Zarco, Ducati, + 17.431

13° Bezzecchi, Ducati, + 17.807

14° Mir, Honda, +18.673

15° Augusto Fernández, KTM, +21.455

16° Morbidelli, Yamaha, +21.474

17° Raúl Fernández, Aprilia, +22.142

18° Pol Espargaró, KTM, +27.194

19° Nakagami, Honda, +27.740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 giri in meno

- Lecuona, Honda, 1° giro non completato

Risultato MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 20:52.634 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec.

3° Marini, Ducati, + 2,875

4° Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6° Viñales, Aprilia, + 4,239

7° Binder, KTM, + 5.761

8. Quartararo, Yamaha, + 6.454

9° Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12° Miller, KTM, + 10.173

13° Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15° Morbidelli, Yamaha, + 12.163

16° Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17° Lecuona, Honda, + 19.285

18° Nakagami, Honda, + 26.238

19° Mir, Honda, + 28.446

20° Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 37 gare su 39:

1° Bagnaia, 437 punti. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 663 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 620 punti (campione del mondo). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.