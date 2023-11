Desempregado como vencedor: a "situação surrealista" de Diggia

Fabio Di Giannantonio deixou claro desde quinta-feira em Lusail que estava determinado a conseguir a sua primeira vitória na categoria rainha, apesar de todo o ruído de fundo. "Vou ser honesto e dizer uma coisa: algo aconteceu depois da Malásia que não foi bom para o meu futuro", disse, referindo-se aos desenvolvimentos em torno do sucessor de Márquez na equipa de fábrica da Repsol Honda, onde Luca Marini foi escolhido em vez dele. "Voltei para casa com muita raiva - mas de uma forma positiva. Disse aos meus amigos mais próximos e aos meus companheiros duas ou três vezes: 'Vou ganhar no Qatar'. E todos me disseram: 'Fabio, não o digas, vai trabalhar, mas por favor não o digas porque a energia vai perder-se'. Mas eu mantive-me firme: "Não, eu vou ganhar". Mas quando chegamos aqui, temos de o fazer acontecer. Não foi fácil, mas conseguimos".

No entanto, o seu futuro está longe de estar assegurado. Oito dias antes da prova de Valência, o vencedor do Qatar 2024 ainda está desempregado. "Estou um pouco sem palavras sobre este assunto. Já o disse algumas vezes e estou um pouco cansado de o repetir, porque parece que estou sempre aqui sentado a dizer a mesma coisa", prefaciou "Diggia" à inevitável pergunta. "É um pouco surreal o que está a acontecer no MotoGP neste momento. Acredito que sou um piloto que está a mostrar coisas boas no seu segundo ano no MotoGP. E acho que estou a cumprir o calendário em termos de resultados. Não é uma categoria fácil, é preciso tempo para trabalhar muito e melhorar o desempenho."

"Estava zangado porque trabalhamos muito, mas nada acontece. Então chegamos perto e perdemos - e chegamos perto uma segunda vez e perdemos de novo", disse o romano, contando as tediosas negociações com seu empresário Diego Tavano. "Então eu disse a mim mesmo: 'Que se dane, vou fazer isso agora, vou tentar! É a única arma que tenho neste momento".

Ele não aceita o facto de o piloto da Gresini Ducati ter demorado demasiado tempo a desenvolver esta potência. "Estamos no mais alto nível de corridas de motos do mundo. Mesmo os tipos que estão no fundo do pelotão são campeões do mundo. Contra os melhores do mundo, temos de ser perfeitos em todos os aspectos - e temos de começar por algum lado. Por muitas razões, o ano passado foi um zero para mim e comecei este ano numa folha de papel em branco".

Diggia citou repetidamente seu chefe de equipe Frankie Carchedi, que orientou Joan Mir em seu caminho para o título do Campeonato Mundial de 2020 e mudou-se para a caixa de Gresini depois que a Suzuki se retirou para 2023, como uma pessoa-chave. "Quando o Frankie se juntou à equipa, ajudou-me muito a compreender como tinha de conduzir esta moto. Explicou-me como se eu estivesse a subir para a moto pela primeira vez", disse o italiano de 25 anos, olhando para trás com um sorriso. "Começámos a acertar em todos os pormenores, passo a passo. Isso leva tempo. Não se pode passar do último lugar para o pódio em duas corridas - está bem, alguns pilotos conseguiram-no, mas do meu ponto de vista é quase impossível. É simplesmente preciso tempo. Trabalhámos durante toda a época e fizemos pequenos progressos corrida a corrida. É preciso confiar neste processo e, passo a passo, chegámos a este excelente nível".

Um desenvolvimento que seria coroado com a sua primeira vitória no MotoGP no domingo à noite em Doha. No entanto, não parece uma redenção. O agora quatro vezes vencedor de GPs sabe disso: "Ninguém pode roubar os nossos resultados. Para o resto da minha vida, serei o vencedor quando assistir à corrida de MotoGP de 2023 no Qatar. Estarei sempre orgulhoso do que consegui aqui. Mas não me sinto livre, porque, malta, este é o meu sonho - tal como o dos outros pilotos aqui presentes. É o sonho de uma vida correr a este nível, neste campeonato do mundo e com estas motas. E poder ganhar a vida com este trabalho. Por isso, não me sinto livre de todo, porque gostaria de continuar a minha viagem. Sentir-me-ei livre se e quando puder assinar um contrato para o próximo ano. Mas agora só quero aproveitar o momento e tentar tirar o máximo partido de Valência. Esta é outra oportunidade e talvez a última - ou talvez não. Só quero dar o meu melhor".

Afinal: no domingo à noite, o empresário de Diggia, Diego Tavano, foi visto no paddock do Circuito Internacional de Lusail a falar com os dirigentes da equipa VR46, Uccio Salucci e Pablo Nieto. Depois disso, o antigo futebolista disse aos seus colegas italianos da Sky Sport que, pelo menos, conseguia ver "um pouco de luz" no futuro do seu protegido.

Resultado da corrida de MotoGP, Doha (19.11.):

1º Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn em 41:43.654 min

2º Bagnaia, Ducati, + 2,734 seg

3º Marini, Ducati, + 4,408

4º Viñales, Aprilia, + 4,488

5º Binder, KTM, + 7,246

6º Alex Márquez, Ducati, + 7,620

7º Quartararo, Yamaha, + 7,828

8º Bastianini, Ducati, + 8,239

9º Miller, KTM, + 11,509

10º Martin, Ducati, + 14,819

11º Marc Márquez, Honda, + 14,964

12º Zarco, Ducati, + 17,431

13º Bezzecchi, Ducati, + 17,807

14º Mir, Honda, +18,673

15º Augusto Fernández, KTM, +21,455

16º Morbidelli, Yamaha, +21,474

17º Raúl Fernández, Aprilia, +22,142

18º Pol Espargaró, KTM, +27,194

19º Nakagami, Honda, +27,740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 voltas abaixo

- Lecuona, Honda, 1ª volta não completada

Resultado MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 voltas em 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 seg

3º Marini, Ducati, + 2,875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5º Bagnaia, Ducati, + 3,957

6º Viñales, Aprilia, + 4,239

7º Binder, KTM, + 5,761

8º Quartararo, Yamaha, + 6,454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10º Zarco, Ducati, + 8,314

11º Marc Márquez, Honda, + 9,596

12º Miller, KTM, + 10,173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15º Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17º Lecuona, Honda, + 19,285

18º Nakagami, Honda, + 26,238

19º Mir, Honda, + 28,446

20º Bastianini, Ducati, +35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 37 de 39 corridas:

1º Bagnaia, 437 pontos. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 663 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 620 pontos (campeã do mundo). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.