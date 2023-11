Franco Morbidelli (Yamaha/16º): Reproches a Michelin

"Todo el mundo lo vio claro en la carrera de Jorge Martín. Si tienes un neumático inservible, estás condenado", dijo Franco "Franky" Morbidelli (28) tras las 22 vueltas qataríes, ofreciendo un diagnóstico remoto del resultado del aspirante español al título. También fue capaz de desviar elocuentemente la atención de su modesto 16º puesto, después de que su compañero de equipo en Yamaha, Fabio Quartararo, lograra la 7ª plaza con la misma moto.

Pero según sus declaraciones, Morbidelli también fue vencido por el dios de los neumáticos. "Ha sido una carrera extraña. No tuve ninguna oportunidad con esta goma. Era difícil. Fui más rápido en el warm up con un neumático usado, que ya había utilizado en el calor del mediodía del viernes, que con los neumáticos frescos. Eso no puede ser verdad".

Según el Campeón del Mundo de Moto2 de 2017, la manejabilidad podría ser completamente diferente de un juego de neumáticos a otro. "Creo que aquí en Catar, el juego de neumáticos duros probablemente habría sido la mejor opción. Nadie lo habría esperado. Los neumáticos tenían cierta consistencia aquí".

Una de las principales desventajas del Circuito Internacional de Lusail fueron las grandes diferencias de temperatura entre las sesiones de la tarde y la noche. A muchos pilotos les habría gustado alargar la sesión clasificatoria del viernes para encontrar una mejor puesta a punto de base. Un problema para el once veces ganador del GP.

"El problema no es la puesta a punto, que era correcta para nosotros, sino la diferente calidad de los neumáticos. Es difícil de entender. Ya fue así en la calificación. En mi primera vuelta rápida estaba en un solo dígito. En mi segundo intento fue desesperante", dijo el frustrado piloto del Pramac Ducati.

Resultado de la carrera de MotoGP, Doha (19.11.):

1º Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn en 41:43.654 min

2º Bagnaia, Ducati, + 2.734 seg.

3º Marini, Ducati, + 4.408

4º Viñales, Aprilia, + 4.488

5º Binder, KTM, + 7.246

6º Alex Márquez, Ducati, + 7.620

7º Quartararo, Yamaha, + 7.828

8º Bastianini, Ducati, + 8.239

9º Miller, KTM, + 11.509

10º Martin, Ducati, + 14.819

11º Marc Márquez, Honda, + 14.964

12º Zarco, Ducati, + 17.431

13º Bezzecchi, Ducati, + 17.807

14º Mir, Honda, +18.673

15º Augusto Fernández, KTM, +21.455

16º Morbidelli, Yamaha, +21.474

17º Raúl Fernández, Aprilia, +22.142

18º Pol Espargaró, KTM, +27.194

19º Nakagami, Honda, +27.740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 vueltas abajo

- Lecuona, Honda, 1ª vuelta no completada

Resultado MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0.391 seg.

3º Marini, Ducati, + 2.875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3.370

5º Bagnaia, Ducati, + 3.957

6º Viñales, Aprilia, + 4.239

7º Binder, KTM, + 5.761

8º Quartararo, Yamaha, + 6.454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12º Miller, KTM, + 10.173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15º Morbidelli, Yamaha, + 12.163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17º Lecuona, Honda, + 19.285

18º Nakagami, Honda, + 26.238

19º Mir, Honda, + 28.446

20º Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 vueltas abajo

- Oliveira, Aprilia, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 37 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 437 puntos. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira, Aprilia. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 663 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 620 puntos (campeón del mundo). 2. Ducati Lenovo Team, 531. 3. Mooney VR46 Racing, 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing, 431. 5. Aprilia Racing, 390. 6. Gresini Racing, 299. 7. Monster Energy Yamaha, 260. 8. CryptoDATA RNF, 120. 9. Repsol Honda, 115. 10. LCR Honda, 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.