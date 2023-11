Franco Morbidelli (Yamaha/16e) : Reproches à Michelin

Après la course au Qatar, Franco Morbidelli s'est plaint amèrement de la qualité très variable des pneus Michelin. Il a déclaré qu'un jour, les pneus fonctionnaient parfaitement et que le lendemain, ils étaient inutilisables.

"Tout le monde l'a clairement vu dans la course de Jorge Martin. Si vous tombez sur un pneu inutilisable, vous êtes perdu", a déclaré Franco "Franky" Morbidelli (28 ans) après les 22 tours du Qatar, en guise de diagnostic à distance du résultat du candidat au titre espagnol. Il a ainsi pu détourner l'attention de sa modeste 16e place, alors que son coéquipier chez Yamaha Fabio Quartararo s'était tout de même classé 7e avec la même monture.

Mais selon sa déclaration, Morbidelli a lui aussi été battu par le dieu des pneus. "C'était une course étrange. Je n'avais aucune chance avec cette gomme. C'était compliqué. J'ai été plus rapide au warm-up avec un pneu usagé, que j'avais déjà utilisé dans la chaleur de midi le vendredi, qu'avec des pneus neufs. Ce n'est pas possible".

Selon le champion du monde Moto2 2017, le comportement peut être complètement différent d'un train de pneus à l'autre. "Je pense qu'ici, au Qatar, même le train de pneus durs aurait probablement été le meilleur choix. Personne ne s'y attendait vraiment. Ici, les pneus avaient une certaine constance".

Sur le Lusail International Circuit, les grandes différences de température entre les séances de l'après-midi et celles du soir ont constitué un handicap majeur. De nombreux pilotes auraient souhaité que les essais chronométrés du vendredi soient prolongés afin de trouver de meilleurs réglages de base. Pour le onze fois vainqueur d'un GP, c'est de la foutaise.

"Le problème ne réside pas dans les réglages, qui ont été corrects chez nous, mais dans la différence de qualité des pneus. C'est difficile à comprendre. C'était déjà le cas lors des qualifications. Lors de mon premier tour rapide, j'étais à un chiffre. Au deuxième essai, c'était sans espoir", a déclaré le pilote Pramac-Ducati de l'année prochaine, frustré.

Résultat de la course MotoGP, Doha (19.11.) :

1. Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn en 41:43,654 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 2,734 sec

3. Marini, Ducati, + 4,408

4. Viñales, Aprilia, + 4,488

5. Binder, KTM, + 7,246

6. Alex Márquez, Ducati, + 7,620

7. Quartararo, Yamaha, + 7,828

8. Bastianini, Ducati, + 8,239

9. Miller, KTM, + 11,509

10. Martin, Ducati, + 14,819

11. Marc Márquez, Honda, + 14,964

12. Zarco, Ducati, + 17,431

13. Bezzecchi, Ducati, + 17,807

14e Mir, Honda, + 18,673

15. Augusto Fernández, KTM, + 21,455

16. Morbidelli, Yamaha, + 21,474

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 22,142

18. Pol Espargaró, KTM, + 27,194

19e Nakagami, Honda, + 27,740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 tours de retard

- Lecuona, Honda, 1er tour non terminé

Résultat du sprint MotoGP, Doha (18.11.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52,634 min.

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec

3. Marini, Ducati, + 2,875

4. Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6. Viñales, Aprilia, + 4,239

7. Binder, KTM, + 5,761

8. Quartararo, Yamaha, + 6,454

9. Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10. Zarco, Ducati, + 8,314

11. Marc Márquez, Honda, + 9,596

12. Miller, KTM, + 10,173

13. Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15. Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17. Lecuona, Honda, + 19,285

18. Nakagami, Honda, + 26,238

19. Mir, Honda, + 28,446

20e Bastianini, Ducati, + 35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 1er tour non terminé

Classement du championnat du monde MotoGP après 37 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 437 points. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 663 points (champion du monde). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 620 points (champion du monde). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.