Franco Morbidelli (Yamaha/16º): Repreensões à Michelin

"Todos viram isso claramente na corrida de Jorge Martin. Se tiveres um pneu inutilizável, estás condenado", disse Franco "Franky" Morbidelli (28) após as 22 voltas ao Qatar, oferecendo um diagnóstico remoto do resultado do candidato espanhol ao título. Ele também foi capaz de desviar eloquentemente a atenção do seu modesto 16º lugar, depois de o companheiro de equipa da Yamaha, Fabio Quartararo, ter conseguido o 7º lugar com a mesma moto.

Mas, de acordo com as suas declarações, Morbidelli também foi derrotado pelo deus dos pneus. "Foi uma corrida estranha. Não tive qualquer hipótese com esta borracha. Era complicada. Fui mais rápido no warm-up com um pneu usado, que já tinha usado no calor do meio-dia de sexta-feira, do que com os pneus novos. Isso não pode ser verdade".

De acordo com o Campeão do Mundo de Moto2 de 2017, o comportamento pode ser completamente diferente de um conjunto de pneus para o outro. "Acho que aqui no Qatar, o conjunto de pneus duros teria sido provavelmente a melhor escolha. Ninguém estaria à espera disso. Os pneus tinham uma certa consistência aqui."

Uma grande desvantagem no Circuito Internacional de Lusail foi a grande diferença de temperatura entre as sessões da tarde e da noite. Muitos pilotos gostariam de ter prolongado a sessão de qualificação de sexta-feira para encontrar uma melhor configuração de base. Uma pena para o onze vezes vencedor de um GP.

"O problema não é a afinação, que estava correcta para nós, mas a qualidade diferente dos pneus. É difícil de compreender. Já era esse o caso na qualificação. Na minha primeira volta rápida, estava a apenas um dígito. Na minha segunda tentativa foi inútil," disse o frustrado piloto da Pramac Ducati.

Resultado da corrida de MotoGP, Doha (19.11.):

1º Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn em 41:43.654 min

2º Bagnaia, Ducati, + 2,734 seg

3º Marini, Ducati, + 4,408

4º Viñales, Aprilia, + 4,488

5º Binder, KTM, + 7,246

6º Alex Márquez, Ducati, + 7,620

7º Quartararo, Yamaha, + 7,828

8º Bastianini, Ducati, + 8,239

9º Miller, KTM, + 11,509

10º Martin, Ducati, + 14,819

11º Marc Márquez, Honda, + 14,964

12º Zarco, Ducati, + 17,431

13º Bezzecchi, Ducati, + 17,807

14º Mir, Honda, +18,673

15º Augusto Fernández, KTM, +21,455

16º Morbidelli, Yamaha, +21,474

17º Raúl Fernández, Aprilia, +22,142

18º Pol Espargaró, KTM, +27,194

19º Nakagami, Honda, +27,740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 voltas abaixo

- Lecuona, Honda, 1ª volta não completada

Resultado MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 voltas em 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 seg

3º Marini, Ducati, + 2,875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5º Bagnaia, Ducati, + 3,957

6º Viñales, Aprilia, + 4,239

7º Binder, KTM, + 5,761

8º Quartararo, Yamaha, + 6,454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10º Zarco, Ducati, + 8,314

11º Marc Márquez, Honda, + 9,596

12º Miller, KTM, + 10,173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15º Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17º Lecuona, Honda, + 19,285

18º Nakagami, Honda, + 26,238

19º Mir, Honda, + 28,446

20º Bastianini, Ducati, +35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 37 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 437 pontos. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 663 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 620 pontos (campeã do mundo). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.