Frustración inconfesable: Bezzecchi critica el reglamento

El piloto privado de Ducati Marco Bezzecchi está realizando una temporada increíble. El piloto de 25 años del equipo Mooney VR46 ganó los Grandes Premios de Argentina, Francia e India y ya es tercero en el Campeonato del Mundo antes de la final de Valencia del próximo fin de semana.

Bezzecchi subió al podio por última vez en la carrera al sprint de Indonesia, el 14 de octubre, en tercera posición, mientras que sus actuaciones en Australia, Tailandia y Malasia fueron irregulares. En Qatar, el pasado fin de semana, terminó 13º en dos ocasiones, sumando sólo tres puntos. El italiano no había estado tan mal desde Jerez, a finales de abril.

Tras clasificarse en 12ª posición, ya estaba claro que Bezzecchi tenía problemas en el desierto árabe. En el Gran Premio del domingo perdió 17.807 segundos con el ganador Fabio Di Giannantonio (Gresini Ducati).

"Una carrera difícil, he tenido problemas con la presión del neumático delantero", dijo decepcionado el piloto rizado. "Por eso no he podido ir más rápido y apenas he llegado a la meta. Corría el riesgo de caerme en cada curva porque la presión era muy alta, el neumático delantero era un desastre. Esto no tiene nada que ver con el neumático en sí, sino con la norma relativa a la presión. A veces funciona bien, otras veces sigues a un rival y no puedes predecir lo que pasará con la presión de los neumáticos. El equipo elige la presión para llegar a un determinado máximo. Pero no sabes cómo se desarrollará la carrera ni cuántas motos tienes delante, así que es difícil predecir cómo evolucionará la presión. En cuanto se acerca al límite superior, tienes que reducir la velocidad para que vuelva a bajar. Para ello, tienes que dejar una gran distancia con el piloto que te precede. Si lo alcanzas, la presión de los neumáticos volverá a subir".

Esta temporada, por primera vez, se prescribe una presión mínima para el neumático delantero porque el proveedor francés de normas Michelin está convencido de que caer por debajo del límite podría poner en peligro la durabilidad. El valor objetivo de 1,88 bar, que puede variar ligeramente en función de la pista, debe mantenerse durante más del 30% del tiempo en el sprint (15 vueltas o menos) y más del 50% en el Gran Premio (más de 15 vueltas). Como menos presión significa más agarre, los equipos calculan siempre al límite, como es natural. Si la temperatura se dispara como ha descrito Bezzecchi, las batallas por la posición se vuelven imposibles.

Resultados carrera MotoGP Doha (19.11.):

1º Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn en 41:43.654 min

2º Bagnaia, Ducati, + 2.734 seg.

3º Marini, Ducati, + 4.408

4º Viñales, Aprilia, + 4.488

5º Binder, KTM, + 7.246

6º Alex Márquez, Ducati, + 7.620

7º Quartararo, Yamaha, + 7.828

8º Bastianini, Ducati, + 8.239

9º Miller, KTM, + 11.509

10º Martin, Ducati, + 14.819

11º Marc Márquez, Honda, + 14.964

12º Zarco, Ducati, + 17.431

13º Bezzecchi, Ducati, + 17.807

14º Mir, Honda, +18.673

15º Augusto Fernández, KTM, +21.455

16º Morbidelli, Yamaha, +21.474

17º Raúl Fernández, Aprilia, +22.142

18º Pol Espargaró, KTM, +27.194

19º Nakagami, Honda, +27.740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 vueltas abajo

- Lecuona, Honda, 1ª vuelta no completada

Resultados MotoGP Sprint Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0.391 seg.

3º Marini, Ducati, + 2.875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3.370

5º Bagnaia, Ducati, + 3.957

6º Viñales, Aprilia, + 4.239

7º Binder, KTM, + 5.761

8º Quartararo, Yamaha, + 6.454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12º Miller, KTM, + 10.173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15º Morbidelli, Yamaha, + 12.163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17º Lecuona, Honda, + 19.285

18º Nakagami, Honda, + 26.238

19º Mir, Honda, + 28.446

20º Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 vueltas abajo

- Oliveira, Aprilia, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 37 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 437 puntos. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira, Aprilia. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 663 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 620 puntos (campeón del mundo). 2. Ducati Lenovo Team, 531. 3. Mooney VR46 Racing, 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing, 431. 5. Aprilia Racing, 390. 6. Gresini Racing, 299. 7. Monster Energy Yamaha, 260. 8. CryptoDATA RNF, 120. 9. Repsol Honda, 115. 10. LCR Honda, 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.