Frustration non dissimulée : Bezzecchi critique le règlement

Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Ducati) n'est plus monté sur le podium depuis la course de vitesse en Indonésie. Avec deux 13e places, le troisième du championnat du monde MotoGP 2023 a connu un échec sur le circuit de Lusail au Qatar.

Le pilote privé Ducati Marco Bezzecchi réalise une saison étonnante, le pilote de 25 ans du team Mooney VR46 a remporté les Grands Prix d'Argentine, de France et d'Inde et est déjà assuré de la troisième place du championnat du monde avant la finale à Valence le week-end prochain.

Bezzecchi est monté pour la dernière fois sur le podium lors de la course de sprint en Indonésie le 14 octobre en terminant troisième, puis il a montré des performances en dents de scie en Australie, en Thaïlande et en Malaisie. Au Qatar, il a terminé deux fois 13e le week-end dernier, ne marquant que trois points - l'Italien n'avait plus été aussi mauvais depuis Jerez fin avril.

Dès la 12e place des qualifications, il était évident que Bezzecchi était en difficulté dans le désert arabe. Lors du Grand Prix de dimanche, il a perdu 17,807 sec sur le vainqueur Fabio Di Giannantonio (Gresini Ducati).

"Une course difficile, j'ai eu des problèmes avec la pression du pneu avant", a raconté le frisé, déçu. "Je n'ai donc pas pu aller plus vite et j'ai à peine réussi à franchir la ligne d'arrivée. Dans chaque virage, il y avait un risque de chute, car la pression était si élevée - le pneu avant était un désastre. Cela n'a rien à voir avec le pneu lui-même, mais avec la règle concernant la pression. Parfois, cela fonctionne bien, d'autres fois tu suis un adversaire et il est impossible de prédire ce qui va se passer avec la pression des pneus. L'équipe choisit la pression pour arriver à un certain maximum. Mais tu ne sais pas comment la course va évoluer et combien de motos roulent juste devant toi, il est donc difficile de prédire l'évolution de la pression. Dès qu'elle se rapproche de la limite supérieure, tu dois ralentir pour qu'elle redescende. Pour cela, tu dois laisser un grand écart avec le pilote qui te précède. Si tu rattrapes ensuite ton retard, la pression des pneus augmente à nouveau".

Cette saison, une pression minimale est pour la première fois prescrite pour le pneu avant, car le fournisseur unique français Michelin est convaincu que le fait de ne pas respecter cette limite pourrait mettre en danger la durabilité. La valeur cible de 1,88 bar, qui peut varier légèrement selon le circuit, doit être respectée pendant plus de 30 pour cent du temps en sprint (pour 15 tours ou moins) et pendant plus de 50 pour cent en Grand Prix (pour plus de 15 tours). Comme moins de pression signifie plus d'adhérence, les équipes calculent bien sûr toujours à la limite. Si la température monte en flèche comme le décrit Bezzecchi, les luttes de position deviennent impossibles.

Résultats de la course MotoGP de Doha (19.11.) :

1. Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn en 41:43,654 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 2,734 sec

3. Marini, Ducati, + 4,408

4. Viñales, Aprilia, + 4,488

5. Binder, KTM, + 7,246

6. Alex Márquez, Ducati, + 7,620

7. Quartararo, Yamaha, + 7,828

8. Bastianini, Ducati, + 8,239

9. Miller, KTM, + 11,509

10. Martin, Ducati, + 14,819

11. Marc Márquez, Honda, + 14,964

12. Zarco, Ducati, + 17,431

13. Bezzecchi, Ducati, + 17,807

14e Mir, Honda, + 18,673

15. Augusto Fernández, KTM, + 21,455

16. Morbidelli, Yamaha, + 21,474

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 22,142

18. Pol Espargaró, KTM, + 27,194

19e Nakagami, Honda, + 27,740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 tours de retard

- Lecuona, Honda, 1er tour non terminé

Résultats du sprint MotoGP de Doha (18.11.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52,634 min.

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec

3. Marini, Ducati, + 2,875

4. Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6. Viñales, Aprilia, + 4,239

7. Binder, KTM, + 5,761

8. Quartararo, Yamaha, + 6,454

9. Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10. Zarco, Ducati, + 8,314

11. Marc Márquez, Honda, + 9,596

12. Miller, KTM, + 10,173

13. Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15. Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17. Lecuona, Honda, + 19,285

18. Nakagami, Honda, + 26,238

19. Mir, Honda, + 28,446

20e Bastianini, Ducati, + 35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 1er tour non terminé

Classement du championnat du monde MotoGP après 37 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 437 points. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 663 points (champion du monde). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 620 points (champion du monde). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.