Frustrazione non celata: Bezzecchi critica il regolamento

Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Ducati) non sale sul podio dalla gara sprint in Indonesia. Con due tredicesimi posti, il terzo pilota del Campionato del Mondo MotoGP 2023 ha avuto un fallimento sul circuito di Lusail in Qatar.

Il 25enne del team Mooney VR46 ha vinto i Gran Premi in Argentina, Francia e India ed è già terzo nel Campionato del Mondo prima della finale di Valencia del prossimo weekend.

Bezzecchi è salito sul podio per l'ultima volta nella gara sprint in Indonesia il 14 ottobre, con un terzo posto, mentre le sue prestazioni in Australia, Thailandia e Malesia sono state incostanti. In Qatar, lo scorso fine settimana, si è piazzato due volte al 13° posto, ottenendo solo tre punti: l'italiano non andava così male da Jerez, alla fine di aprile.

Dopo essersi qualificato al 12° posto, era già chiaro che Bezzecchi era in difficoltà nel deserto arabo. Nel Gran Premio di domenica ha perso 17,807 secondi rispetto al vincitore Fabio Di Giannantonio (Gresini Ducati).

"Una gara difficile, ho avuto problemi con la pressione della gomma anteriore", ha dichiarato deluso il pilota dai capelli ricci. "Per questo non sono riuscito ad andare più veloce e sono arrivato a malapena al traguardo. C'era il rischio di cadere in ogni curva perché la pressione era così alta, il pneumatico anteriore era un disastro. Questo non ha a che fare con lo pneumatico in sé, ma con la regola della pressione. A volte funziona bene, altre volte si segue un avversario e non si può prevedere cosa succederà con la pressione degli pneumatici. La squadra sceglie la pressione per arrivare a un certo massimo. Ma non si sa come si svilupperà la gara e quante moto ci sono direttamente davanti a noi, quindi è difficile prevedere come si svilupperà la pressione. Non appena la pressione si avvicina al limite massimo, bisogna rallentare per farla scendere di nuovo. Per farlo, bisogna lasciare un ampio spazio al pilota che ci precede. Se poi lo si raggiunge, la pressione degli pneumatici aumenta di nuovo".

In questa stagione, per la prima volta, viene prescritta una pressione minima per il pneumatico anteriore, perché il fornitore francese di standard Michelin è convinto che scendere al di sotto del limite possa compromettere la durata. Il valore target di 1,88 bar, che può variare leggermente a seconda del tracciato, deve essere mantenuto per oltre il 30% del tempo nello sprint (15 o meno giri) e per oltre il 50% nel Gran Premio (più di 15 giri). Poiché meno pressione significa più aderenza, i team calcolano naturalmente sempre al limite. Se la temperatura sale come descritto da Bezzecchi, le battaglie per la posizione diventano impossibili.

Risultati MotoGP gara Doha (19.11.):

1° Di Giannantonio, Ducati, 22 giri in 41:43.654 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 2,734 sec.

3° Marini, Ducati, + 4,408

4° Viñales, Aprilia, + 4,488

5° Binder, KTM, + 7,246

6° Alex Márquez, Ducati, + 7.620

7° Quartararo, Yamaha, + 7.828

8° Bastianini, Ducati, + 8.239

9° Miller, KTM, + 11.509

10° Martin, Ducati, + 14.819

11° Marc Márquez, Honda, + 14.964

12° Zarco, Ducati, + 17.431

13° Bezzecchi, Ducati, + 17.807

14° Mir, Honda, +18.673

15° Augusto Fernández, KTM, +21.455

16° Morbidelli, Yamaha, +21.474

17° Raúl Fernández, Aprilia, +22.142

18° Pol Espargaró, KTM, +27.194

19° Nakagami, Honda, +27.740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 giri in meno

- Lecuona, Honda, 1° giro non completato

Risultati MotoGP Sprint Doha (18.11.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 20:52.634 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec.

3° Marini, Ducati, + 2,875

4° Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6° Viñales, Aprilia, + 4,239

7° Binder, KTM, + 5.761

8. Quartararo, Yamaha, + 6.454

9° Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12° Miller, KTM, + 10.173

13° Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15° Morbidelli, Yamaha, + 12.163

16° Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17° Lecuona, Honda, + 19.285

18° Nakagami, Honda, + 26.238

19° Mir, Honda, + 28.446

20° Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 37 gare su 39:

1° Bagnaia, 437 punti. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 663 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 620 punti (campione del mondo). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.