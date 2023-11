Frustração não declarada: Bezzecchi critica as regras

Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Ducati) não termina no pódio desde a corrida de sprint na Indonésia. Com dois 13º lugares, o terceiro classificado no Campeonato do Mundo de MotoGP de 2023 sofreu um fracasso no Circuito de Lusail, no Qatar.

O piloto privado da Ducati Marco Bezzecchi está a ter uma época fantástica. O jovem de 25 anos da equipa Mooney VR46 venceu os Grandes Prémios da Argentina, França e Índia e já é terceiro no Campeonato do Mundo antes da final em Valência no próximo fim de semana.

Bezzecchi subiu ao pódio pela última vez na corrida de sprint na Indonésia, a 14 de outubro, em terceiro lugar, enquanto as suas prestações na Austrália, Tailândia e Malásia foram inconsistentes. No Qatar, no fim de semana passado, terminou duas vezes em 13º lugar, somando apenas três pontos - o italiano não estava tão mal desde Jerez, no final de abril.

Depois de se ter qualificado em 12º lugar, já era evidente que Bezzecchi estava a ter dificuldades no deserto da Arábia. No Grande Prémio de domingo perdeu 17,807 segundos para o vencedor Fabio Di Giannantonio (Gresini Ducati).

"Uma corrida difícil, tive problemas com a pressão do pneu dianteiro", disse o piloto de cabelo encaracolado, desapontado. "Foi por isso que não consegui ser mais rápido e mal consegui chegar à meta. Havia o risco de cair em todas as curvas porque a pressão era muito alta - o pneu dianteiro era um desastre. Isto não tem nada a ver com o pneu em si, mas com a regra relativa à pressão. Por vezes funciona bem, outras vezes seguimos um adversário e não podemos prever o que vai acontecer com a pressão dos pneus. A equipa escolhe a pressão para chegar a um determinado máximo. Mas não sabemos como é que a corrida se vai desenrolar e quantas motos estão diretamente à nossa frente, por isso é difícil prever como é que a pressão vai evoluir. Assim que se aproxima do limite superior, temos de abrandar para que volte a baixar. Para isso, é necessário deixar uma grande distância para o condutor da frente. Se depois o apanharmos, a pressão dos pneus volta a subir".

Esta temporada, pela primeira vez, é prescrita uma pressão mínima para o pneu dianteiro, porque o fornecedor francês Michelin está convencido de que ficar abaixo do limite pode comprometer a durabilidade. O valor-alvo de 1,88 bar, que pode variar ligeiramente em função da pista, deve ser mantido durante mais de 30% do tempo no sprint (15 ou menos voltas) e mais de 50% no Grande Prémio (mais de 15 voltas). Como menos pressão significa mais aderência, as equipas calculam naturalmente sempre no limite. Se a temperatura subir como Bezzecchi descreveu, as batalhas por posições tornam-se impossíveis.

Resultados MotoGP corrida Doha (19.11.):

1º Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn em 41:43.654 min

2º Bagnaia, Ducati, + 2,734 seg

3º Marini, Ducati, + 4,408

4º Viñales, Aprilia, + 4,488

5º Binder, KTM, + 7,246

6º Alex Márquez, Ducati, + 7,620

7º Quartararo, Yamaha, + 7,828

8º Bastianini, Ducati, + 8,239

9º Miller, KTM, + 11,509

10º Martin, Ducati, + 14,819

11º Marc Márquez, Honda, + 14,964

12º Zarco, Ducati, + 17,431

13º Bezzecchi, Ducati, + 17,807

14º Mir, Honda, +18,673

15º Augusto Fernández, KTM, +21,455

16º Morbidelli, Yamaha, +21,474

17º Raúl Fernández, Aprilia, +22,142

18º Pol Espargaró, KTM, +27,194

19º Nakagami, Honda, +27,740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 voltas abaixo

- Lecuona, Honda, 1ª volta não completada

Resultados MotoGP Sprint Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 voltas em 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 seg

3º Marini, Ducati, + 2,875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5º Bagnaia, Ducati, + 3,957

6º Viñales, Aprilia, + 4,239

7º Binder, KTM, + 5,761

8º Quartararo, Yamaha, + 6,454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10º Zarco, Ducati, + 8,314

11º Marc Márquez, Honda, + 9,596

12º Miller, KTM, + 10,173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15º Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17º Lecuona, Honda, + 19,285

18º Nakagami, Honda, + 26,238

19º Mir, Honda, + 28,446

20º Bastianini, Ducati, +35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 37 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 437 pontos. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 663 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 620 pontos (campeão do mundo). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.