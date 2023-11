Aleix Espargaró: Morbidelli cruzó la "línea sagrada"

Ya es hora de que Aleix Espargaró se lama las heridas, pase página y haga oídos sordos a lo sucedido en el Gran Premio de Qatar. Porque el hecho de que el favorito del público español sufriera una fisura en el peroné izquierdo en la colisión provocada por Miguel Oliveira en la carrera al sprint, tuviera que retirarse de la carrera principal el domingo como consecuencia de ello y se volviera a casa sin un solo punto en lugar del podio al que aspiraba, ya es bastante malo.

"Siempre intento darlo todo. El domingo por la mañana di tres vueltas y pensé que me iba a morir de dolor. Le pedí al médico de la carrera, Charte, todo lo que podía darme y, de hecho, en la carrera ya no tenía dolor", explica Espargaró, "pero la lesión hizo que todos los nervios estuvieran súper inflamados, el tejido lleno de sangre y no tuviera sensibilidad en la pierna. No tenía fuerza, no podía bajar ni subir. Por eso tuve que parar".

Además de la lesión en la pierna, que sin duda le seguirá lastrando en el final de temporada en Valencia e incluso podría impedirle participar, Espargaró también tiene problemas con Franco Morbidelli.

En la FP2 del sábado por la tarde, se produjo una escena entre ambos en la que Espargaró quedó bastante mal parado: Después de que Morbidelli se echara atrás en el acelerador debido a las banderas amarillas y obstaculizara a Espargaró en el proceso, Espargaró se puso a la altura de la Yamaha oficial del italiano y le dio a Morbidelli un golpe en el casco, que más tarde afirmó que no había querido golpear a Morbidelli, sino sólo apartarle.

"En mi opinión, no es justo que los comisarios sólo hayan evaluado los últimos cinco segundos del incidente. Morbidelli no respeta a nadie. En Sepang incluso molestó a su compañero de equipo. No recibió ninguna penalización. También trató a Marc Márquez como a un perro cuando se quedó atrapado en su rebufo en la Q1 en Malasia. El sábado, me obstruyó tres veces en Doha cuando salí a la pista. Me impidió salir a la pista. Pero claro, reaccioné mal, lo siento...".

La escena del golpe en el casco no sólo le valió a Aleix una penalización de seis puestos en la parrilla de salida y una multa de 10.000 euros, sino también un montón de titulares en los que Espargaró volvía a salir mal parado. El tenor general era que el español de 34 años debería haber utilizado su experiencia para controlarse mejor en lugar de explotar de esa manera. Una opinión que Morbidelli, por supuesto, también apoyó con gratitud. "Me gustaría saber qué les cuenta a sus hijos sobre este incidente", atacó verbalmente a Espargaró.

Al oír esto, Aleix Espargaró volvió a estallar. "Si sólo te fijas en la última parte de este episodio, entonces merecía la sanción. También me doy cuenta de que ahora estoy expuesto a una ola de odio", explicó el piloto oficial de Aprilia. "Al mismo tiempo, todo es un poco injusto porque Franco lleva un año y medio perdiendo el tiempo en los circuitos, estorbando a alguien en cada carrera. Ese es su comportamiento o su actitud ante el trabajo. Estuve a punto de chocar dos veces por su culpa, y cuando intenté volver a la pista, volvió a interponerse en mi camino. Y fue entonces cuando perdí los nervios. Sí, reaccioné mal, lo siento por mi equipo y por mi familia, pero no creo que sea justo fijarse sólo en la última parte de esta historia. Lo que realmente me sube por las paredes es que mencionó a mi familia y a mis hijos en sus declaraciones. ¡Cruzó una línea muy sagrada para mí! Este capítulo aún no ha terminado. Estoy muy enfadado".

El hecho de que su amigo Jorge Martín también viviera una amarga decepción en Qatar fue poco consuelo para Aleix. "Después de retirarme, vi la carrera en el monitor de los boxes. La moto de Jorge tenía cero aceleración, se veía a simple vista sin mirar los tiempos. No podía hacer nada al acelerar en la recta final porque el control de tracción cortaba mucha potencia del motor, lo que a su vez tenía que ver con que el neumático trasero no funcionara", explicó Espargaró. "Siento por Jorge que haya perdido tantos puntos, porque está claro que no ha sido culpa suya. Pero debe estar orgulloso de lo que ha conseguido esta temporada, con más de 400 puntos en el campeonato. Además, todavía tiene posibilidades de ganar el título: En nuestras mentes pensamos automáticamente que quedan 25 puntos por adjudicar, pero con el sprint de Valencia aún quedan 37. ¡Todavía no se ha acabado!".

Resultados carrera MotoGP Doha (19.11.):

1º Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn en 41:43.654 min

2º Bagnaia, Ducati, + 2.734 seg.

3º Marini, Ducati, + 4.408

4º Viñales, Aprilia, + 4.488

5º Binder, KTM, + 7.246

6º Alex Márquez, Ducati, + 7.620

7º Quartararo, Yamaha, + 7.828

8º Bastianini, Ducati, + 8.239

9º Miller, KTM, + 11.509

10º Martin, Ducati, + 14.819

11º Marc Márquez, Honda, + 14.964

12º Zarco, Ducati, + 17.431

13º Bezzecchi, Ducati, + 17.807

14º Mir, Honda, +18.673

15º Augusto Fernández, KTM, +21.455

16º Morbidelli, Yamaha, +21.474

17º Raúl Fernández, Aprilia, +22.142

18º Pol Espargaró, KTM, +27.194

19º Nakagami, Honda, +27.740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 vueltas abajo

- Lecuona, Honda, 1ª vuelta no completada

Resultados MotoGP Sprint Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0.391 seg.

3º Marini, Ducati, + 2.875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3.370

5º Bagnaia, Ducati, + 3.957

6º Viñales, Aprilia, + 4.239

7º Binder, KTM, + 5.761

8º Quartararo, Yamaha, + 6.454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12º Miller, KTM, + 10.173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15º Morbidelli, Yamaha, +12.163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17º Lecuona, Honda, + 19.285

18º Nakagami, Honda, + 26.238

19º Mir, Honda, + 28.446

20º Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 vueltas abajo

- Oliveira, Aprilia, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 37 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 437 puntos. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira, Aprilia. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 663 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 620 puntos (campeón del mundo). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.