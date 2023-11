Franco Morbidelli: «Was er wohl den Kindern erzählt»

Franco Morbidelli bewertete die Aktion von MotoGP-Kollege Aleix Espargaró als «völlig respektlos». Der Yamaha-Star übte außerdem deutliche Kritik an der Entscheidung der Rennleitung.

Im zweiten freien Training des Katar-GP kam es zwischen Aleix Espargaró und Franco Morbidelli zu einer Auseinandersetzung, bei der der Aprilia-Pilot seinem MotoGP-Kollegen einen Schlag auf den Helm verpasste.

Morbidelli schilderte die Szenen später aus seiner Sicht: «Als Alex Márquez in Kurve 2 stürzte, wurden Jorge Martin und ich aufgrund der gelben Flaggen langsamer. Als ich dann in Kurve 4 ankam, überholte mich Aleix. In der nächsten Kurve fuhr ich wieder an ihm vorbei, woraufhin er mich in Kurve 6 wie verrückt zurücküberholte. Ich habe ihm versucht klarzumachen, dass er ruhig bleiben soll. Daraufhin wurde er sehr wütend und gestikulierte wild in meine Richtung. Schließlich schlug er mir auf den Helm.»

Eine Strafversetzung um sechs Startplätze sowie eine Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro waren die Konsequenzen, die Espargaró aus seiner Aktion tragen musste. Der Yamaha-Werksfahrer war mit der Entscheidung der Rennleitung jedoch keinesfalls einverstanden. «Meines Erachtens haben sie gar nichts gemacht», wetterte Morbidelli aufgebracht. «Sie haben ihn um sechs Plätze nach hinten versetzt, sodass er am Sonntag genau neben mir starten wird», hielt der 28-Jährige Römer fest, der am Sonntag von Startplatz 18 und somit zwei Plätze hinter Espargaró (ursprünglich Startplatz 9) in den Katar-GP starten wird.

«Das war eine völlig respektlose Aktion, die ich nur schwer akzeptieren kann. Ich finde, ihn starten zu lassen ist ein Witz», wurde Morbidelli deutlicher und verwies anschließend auf die emotionsgeladene Art seines spanischen Kontrahenten. «Aleix reagiert sehr häufig über. In seinem Leben wird es mehr Handlungen geben, über die er sich schämen muss als Situationen, auf die er stolz sein kann. Ich bin gespannt, was er wohl seinen Kindern erzählen wird.»

Die Sichtweise von Aleix Espargaró werden wir jedoch frühestens am Sonntag erfahren. Denn nach seinem Sturz im MotoGP-Sprint wurden sämtliche Pressetermine des Spaniers abgesagt. Denn der Aprilia-Star hatte sich beim Sturz einen Bruch im linken Wadenbein zugezogen. Über seine Rennteilnahme wird am Sonntagmorgen nach dem Warm-up entschieden.

Ergebnis MotoGP-Sprint, Doha (18.11.):

1. Martin, Ducati, 11 Rdn in 20:52,634 min

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec

3. Marini, Ducati, + 2,875

4. Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6. Viñales, Aprilia, + 4,239

7. Binder, KTM, + 5,761

8. Quartararo, Yamaha, + 6,454

9. Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10. Zarco, Ducati, + 8,314

11. Marc Márquez, Honda, + 9,596

12. Miller, KTM, + 10,173

13. Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15. Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17. Lecuona, Honda, + 19,285

18. Nakagami, Honda, + 26,238

19. Mir, Honda, + 28,446

20. Bastianini, Ducati, + 35,553

– Aleix Espargaró, Aprilia, 10 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 1. Runde nicht beendet

MotoGP-WM-Stand nach 36 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 417 Punkte. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 638 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 610 Punkte. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.