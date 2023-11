Aleíx Espargaró : Morbidelli a franchi "la ligne sacrée

En fait, il est temps pour Aleíx Espargaró de panser ses plaies, de tourner la page et de faire un trait sur ce qui s'est passé au Grand Prix du Qatar. En effet, le favori du public espagnol a souffert d'une déchirure du péroné gauche lors de l'accrochage provoqué par Miguel Oliveira dans la course de sprint, a dû abandonner dans la course principale du dimanche et est rentré à la maison sans le moindre point au lieu de la place espérée sur le podium.

"J'essaie toujours de donner le meilleur de moi-même. Dimanche matin, j'ai fait trois tours et j'ai cru mourir de douleur. J'ai demandé à Charte, le médecin de la course, tout ce qu'il pouvait me donner et, en fait, je n'avais plus mal en course", a expliqué Espargaró, "mais la blessure a eu pour conséquence que tous les nerfs étaient super enflammés, que les tissus étaient pleins de sang et que je ne sentais plus ma jambe. Je n'avais aucune force, je ne pouvais ni descendre ni monter les vitesses. C'est pourquoi j'ai dû m'arrêter".

En plus de cette blessure à la jambe qui le gênera certainement encore lors de la finale de la saison à Valence et qui pourrait même l'empêcher d'y participer, Espargaró a également du mal avec Franco Morbidelli.

Samedi après-midi, lors de la FP2, une scène s'est déroulée entre les deux hommes et Espargaró a eu l'air plutôt mal en point : Après que Morbidelli ait baissé les gaz en raison de drapeaux jaunes et qu'il ait gêné Espargaró, Espargaró a fait de même avec la Yamaha d'usine de l'Italien et a donné un coup de casque à Morbidelli, dont il a ensuite affirmé qu'il n'avait pas voulu frapper Morbidelli, mais seulement le repousser.

"A mon avis, il n'est pas juste que les stewards n'aient jugé que les cinq dernières secondes de l'incident. Morbidelli ne respecte personne. A Sepang, il a même énervé son coéquipier. Il n'a pas été sanctionné. De plus, il a traité Marc Márquez comme un chien lorsque celui-ci s'est accroché à lui en Q1 en Malaisie. Samedi, il m'a gêné trois fois à Doha lorsque je suis sorti en piste. Il m'a empêché de sortir sur la piste. Mais clairement, j'ai mal réagi, j'en suis désolé...".

La scène du coup de casque n'a pas seulement valu à Aleix une pénalité de grille de six places sur la grille de départ ainsi qu'une amende de 10.000 euros, mais aussi une foule de gros titres dans lesquels Espargaró a une nouvelle fois été malmené. Le sentiment général est que l'Espagnol de 34 ans, fort de son expérience, aurait dû mieux se contrôler au lieu de s'enflammer de la sorte. Un point de vue auquel Morbidelli s'est naturellement rallié avec reconnaissance. "J'aimerais bien savoir ce qu'il raconte à ses enfants à propos de cet incident", a-t-il poursuivi verbalement contre Espargaró.

En entendant cela, Aleix Espargaró a une nouvelle fois éclaté. "Si l'on ne considère que la dernière partie de cet épisode, je pense que je mérite cette sanction. Je réalise aussi que je suis maintenant exposé à une vague de haine", a expliqué le pilote d'usine Aprilia. "En même temps, tout cela est un peu injuste parce que Franco traîne sur les circuits depuis un an et demi et qu'il se met en travers de la route d'un autre à chaque course. C'est son comportement ou sa conception du travail. Deux fois, j'ai failli tomber à cause de lui, et quand j'ai voulu revenir sur la piste, il s'est à nouveau mis en travers de mon chemin. Et c'est là que j'ai perdu mon sang-froid. Oui, j'ai mal réagi, je suis désolé pour mon équipe et pour ma famille, mais je pense qu'il n'est pas juste de ne regarder que la dernière partie de cette histoire. Ce qui me met vraiment hors de moi, c'est qu'il a mentionné ma famille et mes enfants dans ses déclarations. Là, il a franchi une ligne très sacrée pour moi ! Ce chapitre n'est pas encore terminé. Je suis très en colère".

Le fait qu'en plus de lui-même, son ami Jorge Martín ait connu une cruelle déception au Qatar n'a été qu'une maigre consolation pour Aleix. "Après mon abandon, j'ai suivi la course sur le moniteur dans le box. La moto de Jorge n'avait aucune accélération, on pouvait le voir à l'œil nu sans regarder les temps au tour. Il était impuissant en sortie de ligne droite parce que le contrôle de traction a coupé beaucoup de puissance au moteur, ce qui est lié au fait que le pneu arrière ne fonctionnait pas", a expliqué Espargaró. "Je suis désolé pour Jorge qu'il ait perdu autant de points, car ce n'était clairement pas de sa faute. Mais il devrait être fier de ce qu'il a accompli cette saison, avec plus de 400 points au championnat du monde. De plus, il a encore une chance de remporter le titre : Dans nos têtes, nous pensons automatiquement qu'il reste 25 points à distribuer, mais avec le sprint de Valence, il en reste 37. Ce n'est pas encore fini" !

Résultats de la course MotoGP de Doha (19.11.) :

1. Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn en 41:43,654 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 2,734 sec

3. Marini, Ducati, + 4,408

4. Viñales, Aprilia, + 4,488

5. Binder, KTM, + 7,246

6. Alex Márquez, Ducati, + 7,620

7. Quartararo, Yamaha, + 7,828

8. Bastianini, Ducati, + 8,239

9. Miller, KTM, + 11,509

10. Martin, Ducati, + 14,819

11. Marc Márquez, Honda, + 14,964

12. Zarco, Ducati, + 17,431

13. Bezzecchi, Ducati, + 17,807

14e Mir, Honda, + 18,673

15. Augusto Fernández, KTM, + 21,455

16. Morbidelli, Yamaha, + 21,474

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 22,142

18. Pol Espargaró, KTM, + 27,194

19e Nakagami, Honda, + 27,740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 tours de retard

- Lecuona, Honda, 1er tour non terminé

Résultats du sprint MotoGP de Doha (18.11.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52,634 min.

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec

3. Marini, Ducati, + 2,875

4. Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6. Viñales, Aprilia, + 4,239

7. Binder, KTM, + 5,761

8. Quartararo, Yamaha, + 6,454

9. Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10. Zarco, Ducati, + 8,314

11. Marc Márquez, Honda, + 9,596

12. Miller, KTM, + 10,173

13. Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15. Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17. Lecuona, Honda, + 19,285

18. Nakagami, Honda, + 26,238

19. Mir, Honda, + 28,446

20e Bastianini, Ducati, + 35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 1er tour non terminé

Classement du championnat du monde MotoGP après 37 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 437 points. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 663 points (champion du monde). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 620 points (champion du monde). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.