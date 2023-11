Aleíx Espargaró: Morbidelli ha oltrepassato la "linea sacra".

Dopo un weekend devastante in Qatar con zero punti, un infortunio alla gamba e tanta rabbia, la rabbia di Aleíx Espargaró nei confronti di Franco Morbidelli è tutt'altro che finita.

Per Aleíx Espargaró è arrivato il momento di leccarsi le ferite, voltare pagina e chiudere un occhio su quanto accaduto al Gran Premio del Qatar. Perché il fatto che il beniamino del pubblico spagnolo abbia subito una frattura del perone sinistro nella collisione causata da Miguel Oliveira nella gara sprint, si sia dovuto ritirare dalla gara principale di domenica e sia tornato a casa senza un solo punto invece del podio che sperava, è già abbastanza grave.

"Cerco sempre di dare il massimo. Domenica mattina ho fatto tre giri e pensavo di morire di dolore. Ho chiesto al medico di gara Charte tutto quello che poteva darmi e in gara non ho avuto più dolore", ha detto Espargaró, "ma l'infortunio ha fatto sì che tutti i nervi fossero super infiammati, il tessuto era pieno di sangue e non avevo più sensibilità nella gamba. Non avevo forza, non potevo scendere o salire. Per questo mi sono dovuto fermare".

Oltre all'infortunio alla gamba, che sicuramente continuerà a ostacolarlo nel finale di stagione a Valencia e potrebbe addirittura impedirgli di partecipare, Espargaró sta lottando anche con Franco Morbidelli.

Nelle FP2 di sabato pomeriggio, c'è stata una scena tra i due in cui Espargaró è apparso piuttosto male: Dopo che Morbidelli ha tolto il gas a causa delle bandiere gialle e ha ostacolato Espargaró nel processo, Espargaró si è accostato alla Yamaha ufficiale dell'italiano e ha dato a Morbidelli un colpo sul casco, che in seguito ha dichiarato di non aver voluto colpire Morbidelli, ma solo spingerlo via.

"A mio parere, non è giusto che i commissari sportivi abbiano valutato solo gli ultimi cinque secondi dell'incidente. Morbidelli non ha rispetto per nessuno. A Sepang ha persino infastidito il suo compagno di squadra. Non ha ricevuto una penalità. Ha anche trattato Marc Márquez come un cane quando è rimasto bloccato nella sua scia nella Q1 in Malesia. Sabato, a Doha, mi ha ostacolato tre volte quando sono sceso in pista. Mi ha impedito di entrare in pista. Ma ovviamente ho reagito male, mi dispiace...".

La scena del colpo al casco non solo è valsa ad Aleix una penalità di sei posizioni sulla griglia di partenza e una multa di 10.000 euro, ma anche molti titoli di giornale in cui Espargaró ha fatto ancora una volta una brutta figura. Il tenore generale è stato che il 34enne spagnolo avrebbe dovuto usare la sua esperienza per controllarsi meglio piuttosto che esplodere in quel modo. Un'opinione che Morbidelli, ovviamente, ha appoggiato con gratitudine. "Vorrei sapere cosa racconta ai suoi figli di questo incidente", ha attaccato verbalmente Espargaró.

Quando ha sentito questo, Aleix Espargaró ha fatto saltare il colletto ancora una volta. "Se si guarda solo all'ultima parte di questo episodio, allora ho meritato la penalità. Mi rendo anche conto che ora sono esposto a un'ondata di odio", ha spiegato il pilota ufficiale Aprilia. "Allo stesso tempo, è tutto un po' ingiusto perché Franco è da un anno e mezzo che ciondola sulle piste, intralciando qualcun altro a ogni gara. Questo è il suo comportamento o la sua attitudine al lavoro. Ho rischiato di cadere due volte per colpa sua e quando ho cercato di tornare in pista mi ha ostacolato di nuovo. A quel punto ho perso le staffe. Sì, ho reagito in modo sbagliato, mi dispiace per la mia squadra e per la mia famiglia, ma non credo sia giusto guardare solo all'ultima parte di questa storia. Quello che mi manda in bestia è che nelle sue dichiarazioni ha parlato della mia famiglia e dei miei figli. Ha oltrepassato una linea molto sacra per me! Questo capitolo non è ancora finito. Sono molto arrabbiato".

Il fatto che anche il suo amico Jorge Martín abbia vissuto un'amara delusione in Qatar è stata una magra consolazione per Aleix. "Dopo il mio ritiro, ho guardato la gara sul monitor ai box. La moto di Jorge aveva un'accelerazione pari a zero, lo si poteva vedere a occhio nudo senza guardare i tempi sul giro. Era impotente quando accelerava sul rettilineo finale perché il controllo di trazione tagliava molta potenza al motore, che a sua volta aveva a che fare con il mancato funzionamento del pneumatico posteriore", ha spiegato Espargaró. "Mi dispiace per Jorge che abbia perso così tanti punti, perché chiaramente non era colpa sua. Ma deve essere orgoglioso di ciò che ha ottenuto in questa stagione, con oltre 400 punti in campionato. Inoltre, ha ancora la possibilità di vincere il titolo: Nella nostra mente pensiamo automaticamente che ci siano ancora 25 punti da assegnare, ma con la volata di Valencia ce ne sono ancora 37. Non è ancora finita!".

Risultati MotoGP gara Doha (19.11.):

1° Di Giannantonio, Ducati, 22 giri in 41:43.654 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 2,734 sec.

3° Marini, Ducati, + 4,408

4° Viñales, Aprilia, + 4,488

5° Binder, KTM, + 7,246

6° Alex Márquez, Ducati, + 7.620

7° Quartararo, Yamaha, + 7.828

8° Bastianini, Ducati, + 8.239

9° Miller, KTM, + 11.509

10° Martin, Ducati, + 14.819

11° Marc Márquez, Honda, + 14.964

12° Zarco, Ducati, + 17.431

13° Bezzecchi, Ducati, + 17.807

14° Mir, Honda, +18.673

15° Augusto Fernández, KTM, +21.455

16° Morbidelli, Yamaha, +21.474

17° Raúl Fernández, Aprilia, +22.142

18° Pol Espargaró, KTM, +27.194

19° Nakagami, Honda, +27.740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 giri in meno

- Lecuona, Honda, 1° giro non completato

Risultati MotoGP Sprint Doha (18.11.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 20:52.634 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec.

3° Marini, Ducati, + 2,875

4° Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6° Viñales, Aprilia, + 4,239

7° Binder, KTM, + 5.761

8. Quartararo, Yamaha, + 6.454

9° Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12° Miller, KTM, + 10.173

13° Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15° Morbidelli, Yamaha, +12.163

16° Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17° Lecuona, Honda, + 19.285

18° Nakagami, Honda, + 26.238

19° Mir, Honda, + 28.446

20° Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 37 gare su 39:

1° Bagnaia, 437 punti. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 663 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.

Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 620 punti (campione del mondo). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.