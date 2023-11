Aleíx Espargaró: Morbidelli ultrapassou a "linha sagrada"

Depois de um fim de semana devastador no Qatar, com zero pontos, uma lesão na perna e muita raiva, a raiva de Aleíx Espargaró em relação a Franco Morbidelli está longe de ter terminado.

Já é tempo de Aleíx Espargaró lamber as feridas, virar a página e fazer vista grossa ao que aconteceu no Grande Prémio do Qatar. Porque o facto de o favorito do público espanhol ter sofrido uma fratura no perónio esquerdo na colisão provocada por Miguel Oliveira na corrida de sprint, ter sido obrigado a abandonar a corrida principal no domingo e ter regressado a casa sem um único ponto, em vez do pódio que esperava, já é suficientemente mau.

"Tento sempre dar o meu melhor. Fiz três voltas no domingo de manhã e pensei que ia morrer de dores. Pedi ao médico da corrida, Charte, tudo o que ele me podia dar e na corrida já não tinha dores", disse Espargaró. "Mas a lesão significava que todos os nervos estavam super inflamados, o tecido estava cheio de sangue e eu não sentia nada na perna. Não tinha força, não conseguia deslocar-me para baixo ou para cima. Foi por isso que tive de parar".

Para além da lesão na perna, que certamente continuará a prejudicá-lo no final da temporada em Valência e pode mesmo impedi-lo de participar, Espargaró também está a lutar com Franco Morbidelli.

No FP2, na tarde de sábado, houve uma cena entre os dois em que Espargaró esteve muito mal. Depois de Morbidelli ter recuado, Espargaró foi para a pista e não conseguiu evitar o acidente: Depois de Morbidelli ter abrandado o acelerador devido às bandeiras amarelas e ter impedido Espargaró no processo, Espargaró aproximou-se da Yamaha de fábrica do italiano e deu um golpe no capacete de Morbidelli, que mais tarde afirmou não ter tido intenção de atingir Morbidelli, mas apenas de o afastar.

"Na minha opinião, não é justo que os comissários de pista só tenham avaliado os últimos cinco segundos do incidente. Morbidelli não tem respeito por ninguém. Em Sepang até irritou o seu companheiro de equipa. Não foi penalizado. Também tratou Marc Márquez como um cão quando este ficou preso no seu turbilhão na Q1 na Malásia. No sábado, ele obstruiu-me três vezes em Doha quando fui para a pista. Ele impediu-me de entrar na pista. Mas é claro que reagi mal, peço desculpa por isso..."

A cena da pancada no capacete não só valeu a Aleix uma penalização de seis lugares na grelha de partida e uma multa de 10.000 euros, mas também muitas manchetes em que Espargaró voltou a sair-se mal. O teor geral foi que o espanhol de 34 anos deveria ter usado a sua experiência para se controlar melhor e não para explodir daquela forma. Um ponto de vista que Morbidelli, claro, também aprovou com gratidão. "Gostava de saber o que é que ele diz aos filhos sobre este incidente", atacou verbalmente Espargaró.

Quando ouviu isto, Aleix Espargaró voltou a rebentar com o seu colarinho. "Se olharmos apenas para a última parte deste episódio, então mereci a penalização. Também me apercebo que estou agora exposto a uma onda de ódio", explicou o piloto da Aprilia. "Ao mesmo tempo, é tudo um pouco injusto porque o Franco tem andado a vaguear pelas pistas há um ano e meio, metendo-se no caminho de alguém em todas as corridas. É esse o seu comportamento ou a sua atitude no trabalho. Quase me despistei duas vezes por causa dele e, quando tentei voltar à pista, ele voltou a meter-se no meu caminho. E foi aí que perdi a cabeça. Sim, reagi mal, lamento pela minha equipa e pela minha família, mas não acho que seja justo olhar apenas para a última parte desta história. O que realmente me deixa de rastos é o facto de ele ter mencionado a minha família e os meus filhos nas suas declarações. Para mim, ele ultrapassou uma linha muito sagrada! Este capítulo ainda não acabou. Estou muito zangado".

O facto de o seu amigo Jorge Martín também ter sofrido uma amarga desilusão no Qatar foi pouco consolador para Aleix. "Depois de me retirar, vi a corrida no monitor nas boxes. A mota do Jorge não tinha qualquer aceleração, isso via-se a olho nu sem olhar para os tempos por volta. Ele estava indefeso quando acelerou na reta final porque o controlo de tração cortou muita potência do motor, o que, por sua vez, teve a ver com o facto de o pneu traseiro não funcionar", explicou Espargaró. "Lamento que o Jorge tenha perdido tantos pontos, porque claramente não foi culpa dele. Mas ele deve estar orgulhoso do que conseguiu esta época, com mais de 400 pontos no campeonato. Além disso, ainda tem hipóteses de ganhar o título: Nas nossas mentes pensamos automaticamente que faltam 25 pontos para serem atribuídos, mas com o sprint em Valência ainda faltam 37. Ainda não acabou!

Resultados da corrida de MotoGP Doha (19.11.):

1º Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn em 41:43.654 min

2º Bagnaia, Ducati, + 2,734 seg

3º Marini, Ducati, + 4,408

4º Viñales, Aprilia, + 4,488

5º Binder, KTM, + 7,246

6º Alex Márquez, Ducati, + 7,620

7º Quartararo, Yamaha, + 7,828

8º Bastianini, Ducati, + 8,239

9º Miller, KTM, + 11,509

10º Martin, Ducati, + 14,819

11º Marc Márquez, Honda, + 14,964

12º Zarco, Ducati, + 17,431

13º Bezzecchi, Ducati, + 17,807

14º Mir, Honda, +18,673

15º Augusto Fernández, KTM, +21,455

16º Morbidelli, Yamaha, +21,474

17º Raúl Fernández, Aprilia, +22,142

18º Pol Espargaró, KTM, +27,194

19º Nakagami, Honda, +27,740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 voltas abaixo

- Lecuona, Honda, 1ª volta não completada

Resultados MotoGP Sprint Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 voltas em 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 seg

3º Marini, Ducati, + 2,875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5º Bagnaia, Ducati, + 3,957

6º Viñales, Aprilia, + 4,239

7º Binder, KTM, + 5,761

8º Quartararo, Yamaha, + 6,454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10º Zarco, Ducati, + 8,314

11º Marc Márquez, Honda, + 9,596

12º Miller, KTM, + 10,173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15º Morbidelli, Yamaha, +12,163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17º Lecuona, Honda, + 19,285

18º Nakagami, Honda, + 26,238

19º Mir, Honda, + 28,446

20º Bastianini, Ducati, +35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 37 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 437 pontos. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 663 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 620 pontos (campeão do mundo). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.