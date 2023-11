Lucy Michel (19 ans) : l'inscription aux championnats du monde 2024 est faite

Fin octobre, lors de la finale de la saison SBK 2023 à Jerez, des détails sur le projet de championnat du monde féminin ont été annoncés. Avec le président de la FIM Jorge Viegas, la directrice de la commission féminine de la FIM Janika Judeika, le directeur exécutif du WorldSBK Gregorio Lavilla et le directeur de Yamaha Europe Eric De Seynes, les personnalités nécessaires s'étaient réunies pour donner à la nouvelle série une bonne impulsion vers l'avenir.

En 2024, six événements permettront de trouver la première championne de la nouvelle série. Les week-ends de course débuteront par les essais et la superpole du vendredi et par une course le samedi et le dimanche. La phase d'inscription est ouverte depuis quelques jours, la confirmation de la participation se fera avant le 15 février 2024.

Les frais d'inscription pour les participants permanents s'élèvent à 25.000 euros et comprennent un package tel que l'utilisation d'une Yamaha YZF R7 MY 2023, un kit GYTR Racing, des pneus Pirelli, du carburant, des services de course et l'accès au Paddock Village. Les participants peuvent bénéficier d'une couverture télévisée mondiale. Des prix en argent de Pirelli et des opportunités de relations publiques assurant la visibilité des sponsors au niveau mondial s'ajoutent à cela.

Le président de la FIM, M. Viegas, a déclaré : "Il y a une forte demande, il y aura des femmes du Japon, des États-Unis, d'Amérique latine et, bien sûr, d'Europe. Je pense que ce sera un grand succès".

Avec Lucy Michel, une participante allemande est également dans les starting-blocks. Son chef d'équipe Stefan Laux, qui a déjà accompagné Michel lors de ses débuts en IDM Supersport 300 ces dernières années, a déposé l'inscription pour le championnat du monde féminin. "Nous voulons faire des essais avec la R7, à Noël, quand nous en recevrons une de Yamaha", a expliqué Laux à SPEEDWEEK.com. "Reste à savoir si nous serons pris à ce moment-là. Tout comme la question de savoir comment nous allons réunir les sponsors".

"Nous aimerions bien participer", a assuré Michel en se tournant vers l'avenir. "Je sais que ce sera un énorme défi pour moi, tous les circuits sont nouveaux et il y a peu de temps pour s'y adapter".

Calendrier du championnat du monde moto féminin 2024 :

14-16 juin - Misano / Italie

12-14 juillet - Donington Park / Grande-Bretagne

09-11 août - Portimao / Portugal

23-25 août - Balaton / Hongrie

20-22 septembre - Crémone / Italie

11-13 octobre - Jerez / Espagne