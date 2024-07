Michael vd Mark (BMW): In Lauf 2 schneller als Toprak

Nach einem Sturz in der Superpole schien das Meeting der Superbike-WM 2024 in Most für Michael van der Mark kein gutes Ende nehmen zu können. Doch der BMW-Pilot steigerte sich in den Rennen erheblich.

Als Achter am Freitag war Michael van der Mark zweitbester BMW-Pilot, aber ein Sturz in der Superpole verhagelte dem Niederländer das Superbike-Wochenende in Most gehörig. Denn der 31-Jährige war in seiner Out-Lap gestürzt und hatte nach einer Schnellreparatur lediglich Zeit für zwei fliegende Runden.

Von Startplatz 16 stand van der Mark auf dem engen Autodrom Most im ersten Lauf und im Superpole-Race vor einer schweren Aufgabe. Dass er sich auf die Plätze 9 und 8 verbesserte – gerade im Sprintrennen über nur zehn Runden – war eine starke Leistung.



«Im Superpole-Race hatte ich einen guten Start und spannende Kämpfe», grinste van der Mark. «Ich hatte auf dem Bike wirklich Spaß und eine gute Pace. Ich habe das Rennen auf Platz 8 beendet, habe aber leider unter Gelb überholt und fiel daher für das zweite Rennen auf den neunten Startplatz zurück. Aber unser Ziel war es, eine bessere Startposition zu erreichen, und das haben wir geschafft.»

Die verbesserte Ausgangsposition für den zweiten Lauf münzte der Supersport-Weltmeister von 2014 nicht nur in einen feinen fünften Platz um, dazu fuhr er in 1:32,100 min auch die schnellste Rennrunde! Triple-Sieger und ROKiT-Teamkollege Toprak Razgatlioglu war auf seiner schnellsten Runde 0,1 sec langsamer.



«Ich hatte einen fantastischen Start, eine gute Position und mit dem Bike eine ausgezeichnete Pace. Ich fuhr lange Zeit zusammen mit Toprak und Nicolò Bulega und lag auf dem dritten Platz», berichtete van der Mark. «Ich habe so hart wie möglich gepusht, um mich von der Gruppe hinter mir abzusetzen, aber irgendwann hat mich Andrea Locatelli eingeholt. Ich habe versucht, so sauber wie möglich zu fahren, aber er war nur ein wenig schneller, und Remy Gardner dann auch. Aber es war klasse, einen solch guten Start und eine tolle Pace zu haben. Dieses Rennen als Fünfter zu beenden, war unglaublich. Nach einem schlechten Qualifying hatten wir drei sehr gute Rennen. Also bin ich wirklich glücklich, in den Top-5 zu sein. Es war auch fantastisch zu sehen, wie Toprak ein weiteres Triple geholt hat.»

Bei Halbzeit der Superbike-WM 2024 belegt van der Mark in der Gesamtwertung mit 96 Punkten den neunten Rang. Damit hat der Niederländer schon jetzt nur vier Punkte weniger eingefahren als in den Saisons 2023 (54 P.) und 2022 (46 P.) zusammen!