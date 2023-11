Lucy Michel (19): completata l'iscrizione ai Mondiali di calcio del 2024

Alla fine di ottobre, in occasione della finale della stagione SBK 2023 a Jerez, sono stati annunciati i dettagli del previsto Campionato del Mondo Femminile. Con il Presidente della FIM Jorge Viegas, il Direttore della Commissione Femminile della FIM Janika Judeika, il Direttore Esecutivo della WorldSBK Gregorio Lavilla e il boss di Yamaha Europe Eric De Seynes, si sono riunite le celebrità necessarie per dare alla nuova serie una buona spinta verso il futuro.

Il primo campione della nuova serie sarà cercato in sei eventi nel 2024. I weekend di gara inizieranno con le prove e la superpole il venerdì e una gara ciascuno il sabato e la domenica. La fase di registrazione è in corso da alcuni giorni, con la conferma di partecipazione entro il 15 febbraio 2024.

La quota di iscrizione per i partecipanti permanenti è di 25.000 euro e comprende un pacchetto come l'utilizzo di una Yamaha YZF R7 MY 2023, un kit da gara GYTR, pneumatici Pirelli, carburante, assistenza in gara e accesso al Paddock Village. I partecipanti possono fare pubblicità con una copertura televisiva mondiale. Sono previsti anche premi in denaro da parte di Pirelli e opportunità di pubbliche relazioni per garantire la visibilità degli sponsor a livello globale.

Il Presidente della FIM Viegas: "C'è una grande richiesta, ci saranno donne dal Giappone, dagli Stati Uniti, dall'America Latina e naturalmente dall'Europa. Credo che sarà un grande successo".

Anche Lucy Michel, una partecipante tedesca, è ai blocchi di partenza. Il suo capo squadra Stefan Laux, che ha già accompagnato Michel negli ultimi anni quando ha partecipato alla IDM Supersport 300, ha presentato l'iscrizione al Campionato del Mondo Femminile. "Vogliamo testare la R7 a Natale, quando ne riceveremo una dalla Yamaha", ha detto Laux a SPEEDWEEK.com, descrivendo l'ulteriore pianificazione. "Resta da vedere se saremo accettati. E anche come mettere d'accordo gli sponsor".

"Ci piacerebbe gareggiare", ha assicurato Michel, guardando al futuro. "So che sarà una sfida enorme per me, tutte le piste sono nuove e c'è poco tempo per adattarsi".

Calendario del Campionato mondiale di motociclismo femminile 2024:

14-16 giugno - Misano / Italia

12-14 luglio - Donington Park / Gran Bretagna

09-11 agosto - Portimao / Portogallo

23-25 agosto - Balaton / Ungheria

20-22 settembre - Cremona / Italia

11-13 ottobre - Jerez / Spagna