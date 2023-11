Lucy Michel (19): inscrições para o Campeonato do Mundo de 2024 estão concluídas

No próximo ano, o Campeonato do Mundo de Motociclismo Feminino será realizado pela primeira vez como parte do campeonato SBK. A piloto da IDM Lucy Michel, da Team TSL, é uma das primeiras candidatas.

No final de outubro, os detalhes do planeado Campeonato do Mundo Feminino foram anunciados no final da temporada 2023 do SBK em Jerez. Com o Presidente da FIM, Jorge Viegas, a Directora da Comissão Feminina da FIM, Janika Judeika, o Diretor Executivo da WorldSBK, Gregorio Lavilla, e o patrão da Yamaha Europa, Eric De Seynes, reuniram-se as celebridades necessárias para dar à nova série um bom impulso para o futuro.

O primeiro campeão da nova série será procurado em seis eventos em 2024. Os fins-de-semana de corrida começam com os treinos e a superpole na sexta-feira e uma corrida cada no sábado e no domingo. A fase de inscrição está a decorrer há alguns dias, devendo a confirmação da participação ser feita até 15 de fevereiro de 2024.

A taxa de inscrição para os participantes permanentes é de 25.000 euros e inclui um pacote como a utilização de um Yamaha YZF R7 MY 2023, um kit de corrida GYTR, pneus Pirelli, combustível, serviço de corrida e acesso à Paddock Village. Os participantes podem fazer publicidade com cobertura televisiva mundial. O prémio em dinheiro da Pirelli e as oportunidades de relações públicas para garantir a visibilidade dos patrocinadores a nível global também estão incluídos.

Presidente da FIM, Viegas: "Há uma grande procura, haverá mulheres do Japão, dos Estados Unidos, da América Latina e, claro, da Europa. Acredito que vai ser um grande sucesso".

Lucy Michel, uma participante alemã, também está nos blocos de partida. O seu chefe de equipa Stefan Laux, que já acompanhou Michel nos últimos anos quando ela participou na IDM Supersport 300, apresentou a inscrição para o Campeonato do Mundo Feminino. "Queremos testar a R7 no Natal, quando recebermos uma da Yamaha," disse Laux ao SPEEDWEEK.com, descrevendo o planeamento futuro. "Resta saber se seremos aceites. E como é que vamos arranjar os patrocinadores, também."

"Gostaríamos muito de competir", garantiu Michel, olhando para o futuro. "Sei que vai ser um grande desafio para mim, todas as pistas são novas e há pouco tempo para me adaptar."

Calendário do Campeonato do Mundo de Motociclismo Feminino de 2024:

14-16 de junho - Misano / Itália

12-14 julho - Donington Park / Grã-Bretanha

09-11 agosto - Portimão / Portugal

23-25 agosto - Balaton / Hungria

20-22 setembro - Cremona / Itália

11-13 outubro - Jerez / Espanha