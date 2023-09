Pourquoi il ne faut pas manquer le championnat du monde SBK à Portimão

Le circuit de Portimão est l'une des pistes les plus exigeantes du calendrier du championnat du monde de Superbike. L''Autódromo Internacional do Algarve' suit immédiatement le meeting d'Aragon et était initialement prévu comme finale européenne. Suite à l'annulation de l'Argentine, le dernier week-end de course aura donc lieu à Jerez et donc également en Europe.

Pour le Championnat du monde Supersport 300, Portimão est la dernière course de la saison. Dans la série des jeunes pilotes, tout se résume à la conquête du titre par le Néerlandais Jeffrey Buis (Kawasaki), qui avait déjà remporté la série 300 en 2020.

La décision pourrait également tomber dans le championnat du monde Supersport, à condition que le leader du championnat Nicolò Bulega (Ducati) obtienne au moins 15 points de plus que son dernier adversaire Stefano Manzi (Yamaha). Pour les pilotes qui participent au 'WorldSSP-Challenge' - par exemple l'Autrichien Max Kofler - l'événement au Portugal est le dernier de la saison.

De même, 15 points séparent Álvaro Bautista (Ducati) de la victoire prématurée au championnat du monde Superbike de cette année. L'Espagnol arrive à Portimão avec 47 points d'avance, 62 points au total seront attribués lors des trois courses. Seul Toprak Razgatlioglu (Yamaha) peut encore repousser la décision jusqu'à la finale à Jerez.

Il y a donc de bonnes raisons de suivre le onzième meeting de la saison le week-end prochain. Mais attention : à Portimão, il faudra tenir compte d'un décalage horaire ; tout aura lieu une heure plus tard.

Horaire du championnat du monde Superbike 2023 à Portimao