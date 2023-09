Aragón, Superpole: Rea überragend, Öttl Achter 23.09.2023 - 11:37 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Jonathan Rea

In Rekordzeit sicherte sich Kawasaki-Star Jonathan Rea beim Meeting der Superbike-WM 2023 in Aragón die Pole-Position. Philipp Öttl (Ducati) brachte sich mit Startplatz 8 in eine gute Ausgangsposition.